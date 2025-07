Farmaceita padoms senioriem nereti ir neatsverams

Seniori nesūdzas par dārdzību

Nav noslēpums, ka augstās medikamentu cenas, kādas iepriekš bija izveidojušās Latvijā, raisīja sašutumu daudzos sabiedrības slāņos. Tādēļ šā gada sākumā tika pieņemts lēmums mainīt zāļu cenu veidošanas principus, lai padarītu tās lētākas un pieejamākas arī trūcīgākajiem cilvēkiem, starp kuriem ir arī diezgan daudz senioru. Tiesa, pēc jaunā modeļa ieviešanas neskaidrības nereti radīja tā dēvētais “farmaceita pakalpojums” 75 centu apmērā par katru iegādāto zāļu veidu.

“Jaunolaines aptiekas 1” vadītāja vietniece Lelde Martinova stāsta, ka tagad šīs neskaidrības acīmredzot ir novērstas, jo viņa neesot saņēmusi no senioriem sūdzības vai pretenzijas šajā jautājumā, turklāt medikamenti kopumā tomēr kļuvuši lētāki.

“Daži seniori, kuri iepriekš par savām zālēm maksāja vairāk, nereti jautā, vai mēs esam pareizi saskaitījuši, jo kopējās izmaksas neatkarīgi no pievienotajiem 75 centiem ir samazinājušās,” saka farmaceite.

“Jā, atsevišķām lētākām zālēm cenas ir nedaudz pacēlušās, taču ne tik ievērojami, lai būtu vērts to apspriest, jo dārgākās zāles tomēr kļuvušas jūtami lētākas. To atzīmē ne tikai seniori, bet arī jaunāki cilvēki. Savukārt kompensējamie medikamenti arī agrāk bija jāizņem uzreiz visiem trim mēnešiem, līdz ar to šajā ziņā nekas nemainās, jo 75 centi ir tikai vienreizējs maksājums un, piemēram, par otro un trešo iepakojumu šī summa nav jāmaksā. Tādēļ mēs senioriem, kuri agrāk bija raduši iegādāties zāles reizi mēnesī pa vienam iepakojumam, sakām, lai viņi ārstam prasa izrakstīt medikamentus uzreiz trīs mēnešiem, tad nevajadzēs katru mēnesi tos 75 centus lieki maksāt klāt. Tāpat ir vērts zināt, ka nekompensējamos medikamentus var izņemt pa vienam iepakojumam arī tad, ja receptē paredzētas vairākas zāļu pakas, un arī šādā situācijā 75 centi jāmaksā tikai vienu reizi.”

Lelde Martinova arī uzsver, ka seniori neizceļas ar sūdzībām par zāļu izmaksām, parasti šajā ziņā mēdz izteikties jaunāki cilvēki. Viņi dažreiz izsakoties arī saistībā ar šiem 75 centiem, bet tādu gadījumu neesot daudz. “Mēs saprotam, ka cenas ir augušas daudzām ikdienas lietām, parādījušies papildu maksājumi. Taču mūsu seniori, katrā ziņā, ir ļoti saudzīgi, nekādā veidā nepārmet mums par dārdzību, jo viņi apzinās, ka ne jau mēs, farmaceiti, regulējam visu zāļu tirdzniecības sistēmu un nosakām cenas.”

Lelde Martinova atzīst, ka nekādas papildu atlaides senioriem diemžēl nevar atļauties piešķirt, jo “Jaunolaines aptieka 1” nepieder kādam lielajam tīklam un pati rūpējas par savu izdzīvošanu. Esošās atlaides attiecas uz visiem pircējiem. Farmaceite norāda, ka ļoti labi pazīst savu klientu loku un vienmēr cenšas viņiem nodrošināt visizdevīgākos piedāvājumus, piemēram, zāles lielākos iepakojumus vai akcijā “1+1”, lai gan seniori, gan citi klienti allaž būtu apmierināti un atgrieztos aptiekā arī vēlāk.

Ikviens var saņemt vajadzīgo padomu

Aptiekas pastāvīgo klientu lokā ir arī daudz senioru, kas nereti vēlas aprunāties ar farmaceitu par esošo problēmu un to, kādas zāles konkrētajā brīdī labāk izvēlēties. “Kad kāds cilvēks gados, kuru labi pazīstam, atnāk pie mums un vēlas iegādāties, teiksim, pretsāpju zāles, mēs parasti aprunājamies, lai noskaidrotu, kas un cik ilgi sāp,” stāsta Lelde Martinova. “Ja kļūst skaidrs, ka sāpes ir vienreizējas un radušās, piemēram, pēc aktīvākiem dārza darbiem, iedodam šim nolūkam domātus pretsāpju medikamentus. Taču situācijā, kad cilvēks vēršas pie mums ar šādu problēmu atkārtoti, mēs ļoti bieži iesakām vērsties pie ārsta, lai speciālists izmeklē un izvērtē, vai nav nepieciešams veikt kādas papildu veselības pārbaudes.”

Runājot par senioru apzinīgumu un līdzestību, Lelde Martinova atzīst, ka vairums ļoti rūpējas par savu veselību. “Viņi ieklausās mūsu padomos, atrod arī laiku apmeklēt ārstu, ja mēs to esam ieteikuši,” teic farmaceite. “Protams, gadās arī spītīgāki cilvēki, kas uzskata, ka paši ir pietiekami gudri, bet lielākā daļa ir ļoti apzinīgi. Nebūs tā, ka viņi visu laiku dzers pretsāpju zāles, bet tomēr vērsīsies arī pie speciālista. Daudzi seniori lūdz konsultācijas, tāpat mēs bieži vien palīdzam viņiem apgūt asinsspiediena un citu mērījumu aparātu lietošanu. Ja viņi iegādājas šīs ierīces pie mums, uzreiz arī uzskatāmi demonstrējam, kā tās darbojas, pastāstām, kā pareizi izmantot, bieži vien turpat aptiekā arī izmēģinām.”

Grūtības rada medikamentu nosaukumu maiņa

Daudzviet, īpaši reģionos, kur trūkst citu socializācijas iespēju, aptieka ir kļuvusi par nozīmīgu vietu, kur seniori var arī pārmīt kādu vārdu ar citu cilvēku. Lelde Martinova apstiprina, ka arī viņu klienti nereti vēlas nedaudz izkratīt sirdi un apspriest vienu vai otru lietu, kas varbūt tieši nav saistīta ar medikamentu iegādi. “Mēs neatsakām arī šādas sarunas un labprāt uzklausām savus klientus, no kuriem daudzus pazīstam jau visai ilgi,” teic farmaceite.

“Mums ir ļoti paveicies ar mūsu senioriem, kuri vajadzības gadījumā uzticīgi nāk uz aptieku, izsūdz savu bēdu, un tad mēs viņiem palīdzam rast kādu risinājumu. Dažam, kurš varbūt ilgāk nav redzēts, paši pajautājam, kā ar veselību gan pašam, gan tuviniekiem, vai viss ir kārtībā. Kopumā mēs pazīstam vismaz sešdesmit procentus klientu, daudzus arī pēc vārda un uzvārda. Ja kādam pēkšņi ir izrakstītas jaunas zāles vai citā daudzumā, nereti pārjautājam – varbūt mainījusies ārstēšana vai devas, jo laika gaitā esam piefiksējuši, ko kuram vajag.”

Saistībā ar nesen pieņemtajiem jaunajiem noteikumiem, ka ārstiem ir jāizraksta nevis konkrēts medikaments, bet lētākais no atbilstošās grupas ražojumiem, kas satur tādu pašu aktīvo vielu, tieši senioriem nereti rodas zināmas neskaidrības. To apstiprina arī Lelde Martinova: “Laika gaitā, ikdienā lietojot noteiktu medikamentu, seniori pierod pie konkrētas zāļu kastītes un nosaukuma. Tādēļ, ja pārāk bieži mainās references medikamenti, kas viņiem jāizsniedz, mums pastāvīgi nākas paskaidrot, ka zāles ir tās pašas, tikai tās izgatavojis cits ražotājs, tāpēc tām ir cits nosaukums.

Šī lieta acīmredzot rada vislielākos sarežģījumus, jo seniors, kurš pieradis pie vienas kastītes, nākamreiz saņemot citādāku, uzreiz domā, ka iedots kaut kas cits, nepareizs, un bieži grib tieši to, kas bija iepriekš. Taču mēs konkrētās zāles nevaram izsniegt, jo tās ir dārgākas, bet mums ir pienākums piedāvāt lētāko. Mums pat nav iespēju dot viņiem izvēlēties starp medicīniski vienādām zālēm ar dažādu cenu, bet jādod tikai lētākais konkrētās grupas medikaments.”

Neskaidrību ar zāļu lietošanu parasti nemēdz būt

Cilvēkiem gados nereti mēdz būt grūtības atcerēties, ko aptiekārs pirms brītiņa teicis, tādēļ viņi nereti lūdz uzrakstīt zāļu lietošanas grafiku, jo baidās, ka var kaut kas piemirsties. Lelde Martinova gan atklāj, ka patlaban šāda problēma nepastāv: “Mūsu rīcībā ir izdrukāta ārsta rekomendācija, kā un cik daudz konkrētos medikamentus lietot. Šo pamācību mēs arī uzlīmējam uz zāļu kastītēm un papildus vēl arī mutiski pastāstām visu būtisko. Ja senioram vai jebkuram citam nav skaidrs, piemēram, kas uzlīmēts uz kastītes vai kas tur rakstīts, var droši zvanīt uz aptieku vai vienkārši atnākt apjautāties. Dažreiz ir bijuši gadījumi, kad cilvēki iegādājušies zāles citā aptiekā, bet nav pamanījuši uz kastītes esošo uzlīmi. Tad mēs viņiem visu izstāstām, šajā ziņā esam ļoti atvērti un nevienam neatsakām.”

Runājot par zāļu lietošanas instrukciju pētīšanu un klientu iespējamām pretenzijām, ka viena vai otra apstākļa dēļ viņi konkrētās zāles nevar lietot, Lelde Martinova norāda, ka šādi gadījumi mēdz būt ļoti reti. Visā aptiekas pastāvēšanas laikā bijušas vien dažas kundzītes, kuras pēc zāļu iegādes norādījušas uz kādu kaiti, kas saistībā ar instrukcijā rakstīto neesot savienojama ar konkrēto medikamentu lietošanu. Farmaceite domā, ka lielākā daļa cilvēku vienkārši nepievērš uzmanību lietošanas instrukcijām un neiedziļinās tajās, jo ļoti uzticas ārstam. Tādēļ, ja dakteris izrakstījis konkrētās zāles, viņš acīmredzot zina visu pacienta slimību vēsturi un ir pārliecināts par konkrētā medikamenta atbilstību.

Aktuāls jautājums Latvijā ir arī medikamentu pieejamība aptiekās, jo ne vienmēr vajadzīgās zāles uzreiz ir nopērkamas, dažreiz var nākties tās pasūtīt un gaidīt. Lelde Martinova atzīst, ka cenšas maksimāli ātri izpildīt visas klientu vajadzības, taču situācijās, kad ir kādu medikamentu deficīts, piemēram, vajadzīgās zāles ir pieejamas tikai pāris noliktavās, no kurām ir visai sarežģīts un laikietilpīgs piegādes ceļš, pasūtītājiem var nākties pagaidīt. Reti, bet mēdz būt arī tāda līmeņa deficīts, kad konkrēto zāļu trūkst visā valstī un tās nav nopērkamas nevienā aptiekā. Tādos gadījumos farmaceiti bieži iesaka cilvēkam sazināties ar ārstu, lai varbūt nomainītu izrakstīto medikamentu pret kādu citu ar līdzīgu iedarbību.

Seniori seko līdzi reklāmu piedāvājumam

Cilvēkiem gados nereti mēdz būt tādas vecuma izraisītas veselības problēmas kā urīna nesaturēšana un citas, taču mūsdienās šādām likstām ir izgudroti visnotaļ efektīvi risinājumi dažādu uzsūcošu pakešu veidolā. Taču, ņemot vērā problēmas delikāto raksturu, ir dzirdēts, ka cilvēki, tostarp seniori, kautrējas iegādāties šādus palīglīdzekļus. Lelde Martinova gan nepiekrīt, ka viņi šajā jautājumā būtu tik ļoti noslēgti. Aptiekas vadītāja vietniece stāsta, ka daudzi vecāka gadagājuma cilvēki droši atklāj savu sirdssāpi farmaceitiem. “Mums ir dažādu paketīšu paraugi,” stāsta Lelde Martinova. “Mēs kopīgi tos aplūkojam, seniori var novērtēt, kurš būtu piemērotāks. Ja tas ir pirmreizējs pirkums, viņi var šīs paketes arī aptaustīt, lai saprastu, cik kura ir bieza, un varētu izvēlēties sev piemērotāko. Nākamajās reizēs cilvēks jau nāk ar iepakojumu un zina, ko tieši viņam vajag. Starp citu, arī kungi nekautrējas pirkt komplektus urīna nesaturēšanas gadījumā, jo šie aizsardzības līdzekļi domāti abu dzimumu pārstāvjiem.”

Lelde Martinova arī uzsver, ka seniori ir ļoti gudri, aktīvi seko līdzi jaunumiem veselības aprūpes jomā un nereti paši interesējas par dažādu bezrecepšu zāļu un uztura bagātinātāju pieejamību. “Informāciju par šādiem produktiem viņi lielākoties iegūst no savstarpējām sarunām, kā arī reklāmām televīzijā un radio,” saka farmaceite.

“Viņi iztaujā savus paziņas, lai noskaidrotu, kādu efektu dod viens vai otrs preparāts, un nereti nonāk pie slēdziena, ka arī pašiem tāds var noderēt. Tiesa, bieži sarunā mēs nonākam pie secinājuma, ka līdzīgu vitamīnu komplektu vai uztura bagātinātāju magnija līmeņa paaugstināšanai vai miega uzlabošanai cilvēks jau lieto, tikai ar citu nosaukumu. Dažādu uztura bagātinātāju reklāmas joprojām ir ļoti aktuālas, un dažkārt mums nākas paskaidrot, ar ko viens vai otrs preparāts atšķiras. Vairums senioru uzticas mūsu ieteikumiem. Ir arī tādi, kas iecienījuši kādu konkrētu ražojumu un negrib to mainīt pret kādu citu. Mēs to respektējam un neuzbāžamies, mēģinot iestāstīt, ka varbūt otrs ir labāks.”

Lelde Martinova atzīst, ka seniori kopumā ļoti uzticas farmaceitu padomiem. Aptiekas vadītāja vietniece uzskata, ka šajā jomā viņi rāda priekšzīmi arī daudziem jaunākiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu atvēlēt vairāk laika un rūpju savas veselības uzraudzībai.





