Uzvedumā skanēs austriešu komponistu Volfganga Amadeja Mocarta, Franča Šūberta un Johana Štrausa skaistā mūzika un jaukās Ziemassvētku melodijas. Lomās iejutīsies dziedātāji Jolanta Strikaite-Lapiņa (Vaniļa) un Nauris Indzeris (Konditors Vilhelms), flautiste Dita Krenberga (Šokolādes feja) un pianists Ventis Zilberts (Cukuriņš), koncertā piedalīsies arī Rīgas Baletskolas audzēkņi (Hanna, zefīri, marmelādes), savukārt stāstu izstāstīs Karina Bērziņa.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Laišanās lejup no apledojuša kalna ar slidām septiņu gadu vecumā. Neiesaku.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Īpašākais un aizkustinošākais notikums ir manas meitas piedzimšana.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Darbam mani iedvesmo kalendārs. Kad tuvojas koncerti – mācos. Iedvesma atnāk pati.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Mans veselīgākais ieradums ir smaids un smiekli. Tie, kā zināms, vairo C vitamīnu.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Man patīk braukt ar auto. Vajadzētu vairāk staigāt ar kājām.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
“Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus.” Frīdrihs Nīče.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Bībele. Noteikti – desmit baušļi. Ne tikai izlasīt, bet dzīvot saskaņā ar tiem.
Kādu mūziku klausāties?
Klausos Radio 3 “Klasika”, šad tad “SWH Gold” un “Lounge FM”.
Jūsu neprātīgākais, spontānākais pirkums?
Spontānākais pirkums – aviobiļete neplānotam ceļojumam.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Es gribētu spēt teleportēties laikā un piedzīvot gan pagātni, gan nākotni.