Trešdiena, 05.11.2025 10:16
Lote, Šarlote
Trešdiena, 05.11.2025 10:16
Lote, Šarlote
Trešdiena, 5. novembris, 2025 09:26

Flautistes Ditas Krenbergas veselīgākais ieradums ir smaids

Kodols
Flautistes Ditas Krenbergas veselīgākais ieradums ir smaids
Foto no privātā arhīva
Trešdiena, 5. novembris, 2025 09:26

Flautistes Ditas Krenbergas veselīgākais ieradums ir smaids

Kodols

Skaistajā pirmssvētku laikā 13. un 14. decembrī VSIA “Latvijas koncerti” aicina uz “Spīķeru koncertzāli”, kur ciklā “Patiešām maziņiem” izskanēs muzikālā izrāde bērniem “Šokolādes pasaka”. Tas ir stāsts par meitenīti Hannu, kura senos laikos dzīvoja Austrijas galvaspilsētā Vīnē, bet par šokolādes brīnišķo smaržu un garšu varēja tikai sapņot. Reiz meitenes vecāki devās ceļojumā, un Hannai šis laiks bija jāpavada pie nejaukās un skopās Hildas tantes. Un tikai sarunas ar pelīti, putniņu un kaimiņu – konditoru Vilhelma onkuli – palīdzēja meitenei sagaidīt vecākus.

Uzvedumā skanēs austriešu komponistu Volfganga Amadeja Mocarta, Franča Šūberta un Johana Štrausa skaistā mūzika un jaukās Ziemassvētku melodijas. Lomās iejutīsies dziedātāji Jolanta Strikaite-Lapiņa (Vaniļa) un Nauris Indzeris (Konditors Vilhelms), flautiste Dita Krenberga (Šokolādes feja) un pianists Ventis Zilberts (Cukuriņš), koncertā piedalīsies arī Rīgas Baletskolas audzēkņi (Hanna, zefīri, marmelādes), savukārt stāstu izstāstīs Karina Bērziņa.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Laišanās lejup no apledojuša kalna ar slidām septiņu gadu vecumā. Neiesaku.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Īpašākais un aizkustinošākais notikums ir manas meitas piedzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?
Darbam mani iedvesmo kalendārs. Kad tuvojas koncerti – mācos. Iedvesma atnāk pati.

Jūsu veselīgie ieradumi?
Mans veselīgākais ieradums ir smaids un smiekli. Tie, kā zināms, vairo C vitamīnu.

Jūsu kaitīgie ieradumi?
Man patīk braukt ar auto. Vajadzētu vairāk staigāt ar kājām.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
“Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus.” Frīdrihs Nīče.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Bībele. Noteikti – desmit baušļi. Ne tikai izlasīt, bet dzīvot saskaņā ar tiem.

Kādu mūziku klausāties?
Klausos Radio 3 “Klasika”, šad tad “SWH Gold” un “Lounge FM”.

Jūsu neprātīgākais, spontānākais pirkums?
Spontānākais pirkums – aviobiļete neplānotam ceļojumam.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Es gribētu spēt teleportēties laikā un piedzīvot gan pagātni, gan nākotni.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?