“Svētkos, pirmkārt, nevajadzētu vispār pārēsties, lai nebūtu šī smaguma sajūta. Lai ēdienu nevarētu ļoti daudz apēst, tam vajadzētu būt viegli pikantam. Tad tas būs sildošs, un gribēsies apēst mazākas porcijas, to izbaudot,” stāsta “Manas garšas” vadītāja un atgādina, ka, piemēram, klasisko maltīti, kur ir kartupeļu biezenis, maltās gaļas mērce un marinēts gurķis, var apēst ļoti daudz. Un bieži pēc tās kaut kur spiež kuņģī un atnāk klasiskā smaguma sajūta. Turpretī čili un citi pipariņi stimulē vairāk vielmaiņu un uzlabo asinsriti, kas ir papildus pozitīvais efekts pie garšvielu lietošanas.
Gremošanas sistēmai labas ir dažādas sēklveida garšvielas, piemēram, ķimenes, kumīns, fenheļa sēklas, anīsas sēkliņas. “Šīs garšvielas uzlabo gremošanu, nomāc vēdera pūšanos un spazmēšanos. Sēklas var pievienot ēdienam, bet var arī uztaisīt no tām tēju vai vienkārši pakošļāt pēc ēšanas. Piemēram, izkošļāt piecas fenheļa sēklas, kas uzlabos papildus mutes dobuma veselību un elpu.”
Ogres garšvielu veikals “Manas garšas” (Grīvas prospekts 4b) gan piedāvā garšvielas svētku galdam, gan dāvanām
Garšvielas, kurām jābūt mājās
Gaidāmajos svētkos Baiba iesaka pamēģināt mājās izveidot tādu kā “aptieciņu”, kurā iekļaut kādu no ikdienā varbūt mazāk lietotām, bet ļoti vērtīgām garšvielām. Piemēram, jau minētās fenhela sēklas. “Daudziem fenhelis nepatīk, jo tam ir nedaudz lakricai līdzīga garša, tomēr tā būtu jauka tradīcija, ko aizsākt svētku laikā – mazliet pakošļāt piecas fenheļa sēklas pēc tādas sātīgākas maltītes. Vēl gribu noteikti pieminēt zvaigžņu anīsu, kas arī nav visai iemīļots mūsu ēdienkartē un kultūrā. Zvaigžņu anīsam piemīt izteikta pretvīrusa iedarbība. No tā farmācijā dabū ārā vienu vielu, īpašu skābi, kuru izmanto pretvīrusa medikamentu ražošanā,” zinoša ir Baiba. Viņa izstāsta arī vienu sildoša dzēriena recepti.
“No zvaigžņu anīsa var pagatavot fantastisku tēju – divas zvaigznītes, kanēļu standziņa, kuru salauž gabaliņos, tad klāt kādas divas krustnagliņas un piecas fenheļa sēkliņas, trīs vai četras kardamona pākstiņas uz krūzi ūdens. Apliet, paturēt kādu laiciņu, pēc tam var pievienot kādu upeņu vai ābolu sulu. To es noteikti ieteiktu pamēģināt šajos Ziemassvētkos!”
Sniega nav, bet ir citruspipars
Garšvielu pasaules pazinēja stāsta, ka īstās svētku radītājas no garšvielu pasaules noteikti ir krustnagliņas, kanēlis, kardamons, kādi pipariņi. Cilvēki pēdējos gados esot ļoti pārsteigti par dabīgajiem citus pipariem. “Tas citrusiņš kombinācijā ar vaniļu un kanēli iedod tādu īpašu silto zemju noskaņu. Un tas laikam ir tas, kas mums mazlietiņ pietrūkst. Tagad nav sniegs un viss ir tāds pelēks, un varbūt tāpēc šīs garšvielas ar īpaši izteiktajiem aromātiem pie mums ir ļoti pieprasītas.”
Baiba skaidro, ka viss, kas piestāv, piemēram, kafijai, piestāvēs arī piparkūkām, karstvīnam vai karstajiem sulu dzērieniem, ķirbju pīrāgiem, burkānu kūkām un citām ziemas kūkām, kas latviešu virtuvē ir gana iecienītas. Starp šīm garšvielām noteikti ir krustnagliņa, kardamons, muskatzieds un kanēļzieds.
“Svētku laikā noteikti var pagatavot kādus īpašus dzērienus un to izdarīt tikai no garšvielām, pat nepieliekot nekādas augļu sulas vai ogu sulas. Piemēram, no kaņēļa standziņām, kardamona, krustnagliņu, kanēļa ziediem, zvaigžņu anīsa. To visu vajag tikai apliet ar karstu ūdeni un paturēt kādu brītiņu, un tad varbūt pielikt, ja kārojas, klāt kādu apelsīnu šķēlīti klāt. Baiba pārliecināta, ka šāds dzēriens būs īsts ziemas sajūtu raisītājs, pat ja ārā nav sniedziņš.
Kā stāsta Baiba, Andalimānas pipariem piemīt intensīvs citrusaugļu – laima un mandarīnu aromāts, taču ne pārāk asa garša. Tie iederēsies jūras produktu un zivs ēdienos, vistas gaļas ēdienos, Āzijas virtuvei raksturīgajos ēdienos, kā arī dažādos salātos. Foto no "Manas garšas"
Svētkos var arī eksperimentēt
Ziemassvētku laikā klasiskā garšvielu buķetē noteikti vadošā loma ir melnajiem pipariem. “Manas garšas” vadītāja aicina uzdrošināties pamēģināt arī citus, piemēram, timutas, Andalimānas, Patagonijas piparus, varbūt pat kādus ļoti maigus čili, kas arī iedod sildošo efektu.
“Parasti jau latvieši baidās no čili, lai arī novēroju, ka ar katru gadu mēs kļūstam drosmīgāki un iekļaujam receptēs arī kādu šķipsniņu čili. Šogad mudinu cilvēkus savai kafijai vai citam karstajam dzērienam uzdrošināties pievienot, piemēram, kādu no mūsu sortimentā pieejamajām ļoti interesantajām garšvielām. Piemēram, ir tāds kurkuma pipars, kur ir malta kurkuma, samaisīta puse uz pusi ar garo bengāļu piparu. Nupat man bija meistarklase, kurā cilvēki bija pilnīgi sajūsmā, kā šis te kurkuma pipars kafiju padara izteiksmīgāku, dziļāku un tādu piesātinātāku. Un, protams, ka tur nāk tik daudz veselībai labu labumu klāt, jo garšvielās esošās augu aktīvās vielas ļoti bagātina. Kafija pati par sevi ir laba, un tad vēl klāt laba garšviela to visu tikai vēl vairāk paspilgtina,” tā Baiba.
Garšu daudzveidībai svētkos var eksperimentēt ar zināmajām, bet ikdienā varbūt pat aizmirstajām garšvielām. Piemēram, visi zinām, ka uz pīrādziņiem varam uzkaisīt kādu ķimenīti. Bet to pievienot var arī tējai. Un uz pīrādziņiem var uzkaisīt arī kādu garšvielu maisījumu vai pievienot to pašai mīklai. Pīrādziņu gaļai var pielikt klāt ne tikai parasto sāli, bet pamēģināt šogad pielikt šķipsniņu Svanetijas sāli.
“Mēs esam ierasto garšvielu cienītāji, mums negribas daudz eksperimentēt. Lai arī to ir ļoti interesanti darīt. Arī rosolā var iemaisīt kādu neparastāku garšvielu!”
Baiba zina teikt, ka šogad īpaši daudz sanācis runāt par krustnagliņām. “Es biju arī sociālajos izveidojusi garāku aprakstu par to, cik liela ir krustnagliņu nozīme veselībā. Pat pakošļājot tikai vienu krustnagliņu dienā, mēs iegūstam daudz labuma gan mutes, gan zobu veselībai, gan gremošanas traktam, gan asinsrites sistēmai. Krustnagliņai piemīt arī pretiekaisuma efekts. Daudziem tās patīk, bet trūkst reizēm idejas, kur tās var pielietot. Šobrīd to var izmantot dzērienu gatavošanā, un, protams, ēdienos viņa iedos ļoti specifisku garšu,” Baiba brīdina, ka par daudz pielikt to nevajadzētu, jo krustnagliņa ļoti nomāc citu garšviela aromātu.
