Gerontologs: Mūsdienās ne tikai jaunatne, bet arī vecākā paaudze ir pilnīgi citāda

“Uzsvēršu šādu lietu: cilvēkam, kuram šobrīd ir 85 gadi, 2000.gadā bija vien 60. Tobrīd viņš vēl ir bijis darba ierindā. Un jau tolaik parādījās nepieciešamība pēc datorprasmēm – kaut nelielā līmenī. Tātad mēs šodien vairs nevaram runāt par to, ka mums ģimenē ir sirma māmiņa, kas skalu gaismiņā darbojas pie ratiņa. Tā ir sena pagātne. Mūsdienās ne tikai jaunatne ir citāda, bet arī seniori,” uzsver J.Zaļkalns.

Festivālu “Zelta ritmi” jau septīto gadu rīko vecāku organizācija “Mammām un tētiem”, un festivāla mērķis ir veicināt domu, ka aktīva un jēgpilna laika piepildīta dzīve ir iespējama ikvienā vecumā. Šovasar gaidāma “Zelta ritmu” tūre trīs Latvijas vietās, tajās profesors J.Zaļkalns uzstāsies ar lekciju “Ass prāts mūža garumā”, vēsta vecāku organizācijā.

Seniori virtuālajā dzīvē

“Daudziem senioriem viņu pieaugušie bērni regulāri maina ekrānierīces uz jaunākām versijām un palīdz apgūt to lietošanu – tas ir apsveicami!” vērtē profesors. Viņš akcentē, ka ekrānierīces atver iespēju iesaistīties sabiedriskajos procesos, justies piederīgam, kā arī trenēt savas prāta spējas. “Ekrānierīču lietošana ir prāta treniņš, piemēram, atcerēties kodu internetbankai, darbību secību internetbankas lietošanai utt. Kādam varbūt šķiet: vecs cilvēks. Bet laiki ir tik dinamiski un, pat ja cilvēks ir cienījamos gados, viņš spēj būt aktīvs, darbīgs un interesants. Tāpat, ja šodienas senioram dažādu iemeslu dēļ pietrūkst sabiedriskās dzīves, tad tā lielā mērā ir iespējama virtuāli – arī tas ir veids, kā stiprināt līdzdalības un piederības izjūtu. Interneta lietošana palīdz stiprināt sajūtu, ka tu esi starp daudziem, esi sabiedrībā un līdzdalīgs.”

Jaunas lietas jāapgūst neatkarīgi no vecuma

“Ļoti apsveicami, ja cilvēks izlemj mācīties kaut ko jaunu, mēģina iekāpt pilnīgi jaunā sfērā. Tas nozīmē, ka cilvēks ir sapratis – viņam ir laiks un ir vēlēšanās ko darīt, viņš ir izraudzījies to, kas viņam šķiet vispiemērotākais. Ja šāda degsme parādās, tā izpaudīsies arī citos veidos – tādējādi ilgāk saglabāsies jēgpilna dzīve, jo attīstīsies iepriecinājums par savu varēšanu un darīšanu, rezultātā pilnvērtīgi pavadītais mūža laiks būs garāks.”

Profesors teic, ka senioram brīvā laika ir daudz vairāk nekā tad, kad viņš bija darba gaitās, tāpēc ir skaisti, ja šo laiku izmanto savā labā, piemēram, uz svētkiem iemācoties kādu dzejoli. “Padalīšos ar skaistu piemēru. Es strādāju arī ar sociālā darba studentiem, un pirms vairākiem gadiem kādā pasākumā satiku savu bijušo studenti. Viņa aizrautīgi stāstīja, kā savā pašvaldībā strādā ar senioru kopu. Un tad viņa jautāja: profesor, varbūt varat ieteikt kaut ko tādu, ko vēl neesmu mēģinājusi? Tajā brīdī man iekrita prātā ideja: uzdodiet uzrakstīt dzejoli. Jūtu – viņa uz mani skatās neticīgi, kā nu tagad katrs būs dzejnieks. Taču viņa savā senioru kopā patiešām šādu uzdevumu uzdeva un pēc tam man zvanīja: ziniet, tā bija tāda aktivitāte! Telefoni senioriem bija līdz baltkvēlei! Tika apspriests, kā rakstīt – četrrindi kā tautasdziesmu un ar atskaņām? Vai kā Imants Ziedonis bez pieturzīmēm? Interesantākais ir tas, ka pašas kopienas balsojumā pirmo vietu ieguvis cilvēks ar pavisam pieticīgu izglītību. Tas parāda, ka varam nodzīvot savu dzīvi, pat nenojaušot, kādas dieva dāvanas mūsos slēpjas, un ka nekad nav par vēlu tās atklāt.”

Par festivālu “Zelta ritmi”

Vecākajai paaudzei veltītais festivāls “Zelta ritmi” ir radīts iedvesmai dzīvot skaisti ikvienā vecumā. Šogad tas notiks jau septīto gadu, un tas ir pasākums, kas īpaši veltīts ģimenes vecākajai paaudzei. Vecvecāki ir ģimenes neatņemama sastāvdaļa, un šis ir vienīgais festivāls Latvijā, kas viņiem veltīts. Turklāt pirmo gadu gaidāma “Zelta ritmu” tūre – festivāls notiks ne vien galvaspilsētā, bet arī reģionos, jo ne visi tie, kas vēlētos apmeklēt šo pasākumu, ir tik mobili, lai varētu nokļūt Rīgā, kur festivāls ir noticis līdz šim, norāda vecāku organizācijā.

“Zelta ritmu” atklāšanas pasākums notiks jau šajā svētdienā – 15.jūnijā no plkst.12.00 līdz 17.00 Siguldas novadā, Morē. Turpinājumā gaidāmi “Zelta ritmi” Tukuma novadā, Kandavā, svētdien, 27. jūlijā, no plkst.12.00 līdz 17.00. Noslēdzošais pasākums notiks Rīgā, Esplanādes parkā, svētdien, 10.augustā, no plkst.11.00 līdz 16.00.

Gadu no gada vecāku organizācija “Mammām un tētiem” rīko vairākus festivālus – par godu katram ģimenes loceklim. Šī gada visu festivālu vienojošā tēma – “Ģimenes spogulis. Ko tajā redzam?” – aicinās paskatīties uz sevi ar mīlestību un lepnumu un sajust, ka vērtības veidojas tieši ģimenē. Festivālu sēriju atklāja Mātes dienas festivāls, kas katru gadu notiek Rīgā, “Hanzas peronā”, un šogad aizvadīts 11.maijā. Noslēdzoties mācību gadam, Vecrīgā, Doma laukumā, notika Bērnu dienas festivāls – 1.jūnijā par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Pēc “Zelta ritmu” tūres festivālu sezonu noslēgs Tēva dienas gājiens un festivāls – 14.septembrī Rīgā, Vērmanes dārzā. Apmeklējums un aktivitātes visos “Mammām un tētiem” festivālos – bez maksas, atzīmē vecāku organizācijā.