Trešdiena, 3. decembris, 2025 08:07

Ģitāristu Kasparu Zemīti darbam iedvesmo dzīve un sekss

Ģitāristu Kasparu Zemīti darbam iedvesmo dzīve un sekss
Trešdiena, 3. decembris, 2025 08:07

Ģitāristu Kasparu Zemīti darbam iedvesmo dzīve un sekss

4. decembrī Ādažu Kultūras centrā, 25. decembrī kultūras centrā “Siguldas devons” un 26. decembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle” uz īpašu svētku koncertprogrammu “Kā circenītis aizkrāsnē” aicina akustisko ģitāru trio “AG 3'o”, kurā apvienojušies ģitāristi Kaspars Zemītis, Mārcis Auziņš un Aivars Hermanis, kā ar dziedātāja Aija Vītoliņa. Koncertos skanēs dziesmas dažādās valodās un stilos – gan populāri skaņdarbi, flamenko balādes, mūziķu oriģinālkompozīcijas, gan arī īpaši skaņdarbi, kas piederas Ziemassvētku vakara noskaņai. “Gaidot šos svētkus, īpaši šogad izjūtu pateicību par iespēju būt kopā ar fantastiskiem draugiem uz skatuves un klausītāju rindās, darot to, ko mīlu visvairāk. Šajos vakaros dalīsimies ar mums tuviem un mīļiem Ziemassvētku skaņdarbiem, un, kā jau šajos svētkos pienākas, būs pa kādam brīnumam!” saka Kaspars Zemītis.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Spēlējis visu Hoakina Rodrigo 1939. gadā komponēto “Aranhuesas koncertu”.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Manu trīs dēlu Kārļa, Mārtiņa Matīsa un Jēkaba Roberta piedzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?
Dzīve un sekss.

Jūsu veselīgie ieradumi?
Skrienu rītos uz Daugavu un peldu visu gadu.

Jūsu kaitīgie ieradumi?
Ēst vakarā visu pēc kārtas, bet beigās – obligāti klasisko saldējumu “Pols”.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Tici – būs labi!

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Grāmatas – Viljama P. Janga “Būda” un Ingas Ābeles “Klūgu mūks”; filma – “Neaizskaramie”.

Kādu mūziku klausāties?
Pēc iespējas dažādu laikmetu un žanru mūziku.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Neatceros, jo patiesībā esmu ļoti skops, tāpēc iepērkos dikti racionāli.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad.

