Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Spēlējis visu Hoakina Rodrigo 1939. gadā komponēto “Aranhuesas koncertu”.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Manu trīs dēlu Kārļa, Mārtiņa Matīsa un Jēkaba Roberta piedzimšana.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Dzīve un sekss.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Skrienu rītos uz Daugavu un peldu visu gadu.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Ēst vakarā visu pēc kārtas, bet beigās – obligāti klasisko saldējumu “Pols”.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Tici – būs labi!
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Grāmatas – Viljama P. Janga “Būda” un Ingas Ābeles “Klūgu mūks”; filma – “Neaizskaramie”.
Kādu mūziku klausāties?
Pēc iespējas dažādu laikmetu un žanru mūziku.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Neatceros, jo patiesībā esmu ļoti skops, tāpēc iepērkos dikti racionāli.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad.