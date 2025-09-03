Gribēju tikai pasi sataisīt, bet kāpēc man vajag to, ko nevajag?

Agita raksta: "Pasi par 44€ nevar dabūt, ja tu neņem arī eID karti pa 25€. Mans arguments, ka man eID karti nevajag, netika ņemts vērā. Tā kā šobrīd man nāksies iemācīties kā izdzīvot bez personu apliecinoša dokumenta un par ceļošanu varu principā aizmirst kā tādu... Uz manu argumentu, ka ja valstij vajag, lai izsniedz man eID karti bezmaksas, saņēmu atbildi: "Jūs esat maznodrošināta persona?" Tātad valsts piedāvātais risinājums ir: kļūt par maznodrošinātu personu, jo tad man šis dokuments, kas man NAV VAJADZĪGS, tikšot izsniegts bezmaksas. Mājienu sapratu. Diezgan jautri, lai neteiktu, ka pilnīgi abnormāli!"
Kāda komentētāja raksta - "Arī kaut kad pavasarī biju šokā. Kāpēc man vajag to, ko man nevajag?! Gribēju tikai pasi sataisīt."
Kāds dalās pieredzē, ka, ja pasi jāatjauno steidzamības kārtā divu dienu laikā, tad summa esot vēl krietni lielāka - 110 eiro. Augstās summas un principa jautājums kādu citu pamudina vispār nesteigties ar personu apliecinošā dokumenta - pases atjaunošanu. Termiņš tai beidzies jau pērn, bet lieliski var iztikt tikai ar ID karti.
Vairāki norāda uz to, ka, lai arī Latvijā šobrīd tiek uzsvērts ID kartes būtiskums, ar to tāpat nevar ceļot uz daudzām valstīm, tāpēc pase ir un paliek pamatdokuments.
Vēl dažas komentētāju pārdomas:
"Latvijas pases maiņa un ID karte UK maksā 135 £,nesaprotu,par ko Jūs sūdzaties! Pases maiņa UK arī nav par velti,izņemot virs 70 gadu veciem...."
"Tam jau šāda valsts ir domāta, lai aplaupītu un paverdzinātu tautu, gadsimtiem tā bijis, nekas nav mainījies, tikai metodes slīpētākas."
"No šī gada pasei un ID tika paaugstināta cena, ļoti daudzi vēl nomainīja dokumentus pa veco cenu pagājušā gada beigās! Pases izgatavošana tagad maksā 44 euro un ID karte 25 euro!"
"Neuzskatu ,ka cena ir kaut kas kosmisks nav jau jāmaina katru gadu. Ja vajag pasi ceļošanai, tātad atradīsies nauda ari pasei."
"Vienkārši neatjaunojam, un, ja kāds kaut ko prasa, sakām, ka nevaram atļauties."
"Joprojām ir tikai pase un nav nepieciešamība pēc ID kartes pilnīgi nekur, - ne Latvijā, ne ceļojot. Kad beigsies pases termiņš un piespiedu kārtā būs jāizgatavo ID, tāpat izmantošu tikai pasi..."
"Šodien taisīju, teica ID tagad ir obligāti, pasi var arī netaisīt, ja neceļo."
"Pase ir vairāk kā ceļošanas dokuments. Ja rēķina, ka pase ir derīga 10 gadi, tad parēķinot, tas ir nekas. Par banku kartēm taču ar katru mēnesi maksājam ap 2€ un uz augšu, ja ir kredītkartes utt., bet tur neviens neko nesaka. Ja grib ceļot, jārēķinās ar izdevumiem! Tapēc, manuprāt, salīdzinājums nevietā. Ceļošana ir brīva izvēle, neviens Jūs nespiež, līdz ar to sūdzēties, ka Jums liek ņemt dokumentu, kurš maksā 44€ ir nevietā. Tā ir Jūsu izvēle un valsts Jums nespiež ņemt pasi!"
"Kolosāls bizness - 70 eur par sīkiem papīriņiem uz noteiktu laiku, kuri turklāt skaitās valsts īpašums, ne pilsoņa, kurš par to samaksājis. Kā sods par to, ka esi piedzimis."
"Nu nez. Man šķiet, ka ID karte ir ļoti ērti. Nav jānēsā pase līdz, kad vajag personu apliecinošu dokumentu - tak kaut vai aptiekā recepšu zālēm."