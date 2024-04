Gunta Fetere-Fektere: samarieši saviem klientiem palīdz dzīvot

Samariešu devīze ir "Palīdzēt dzīvot". Latvijā "Samariešu apvienība" ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kurā nodarbināti vairāk nekā 1000 algotu darbinieku un vairāk nekā 300 brīvprātīgo. "Samariešu apvienība" ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzēja, ārstniecības un izglītības iestāde.

Ogres novadā "Latvijas Samariešu apvienība" veiksmīgi darbojas jau kopš 2018. gada, kad pašvaldība ar šo biedrību noslēdza sadarbības līgumu par pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, tādējādi atvieglojot vecāka gadagājuma cilvēku ikdienu. Minētos pakalpojumus nodrošina šajā pašā gadā izveidotā Samariešu Vidusdaugavas nodaļa, kuras mājvieta šobrīd ir Ogres novada Sociālā dienesta ēkā Upes prospektā 16.



Nodrošina aprūpi mājās



Jau trīs gadus Samariešu Vidusdaugavas nodaļu vada Gunta Fetere-Fektere, kura stāsta, ka viens no pakalpojumiem, ko nodrošina samarieši, ir "Aprūpe mājās", kas daudziem senioriem ļauj mūža nogali pavadīt savās mājās, ierastajā vidē, nedodoties uz sociālās aprūpes iestādi, kas ir pārāk liels stress vai pat traģēdija.



"Aprūpe mājās" nozīmē pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt. "Samariešu apvienība" sniedz atbalstu un palīdzību mājās, bet nav ne uzkopšanas, ne pārvadāšanas kompānija. "Visvairāk senioriem nepieciešama palīdzība pārtikas produktu un medikamentu piegādē, kā arī dzīvojamo telpu uzkopšanā. Tāpat nepieciešama palīdzība, lai nokārtotu dažādus jautājumus ar dokumentiem, sazvanītu iestādes, tostarp ģimenes ārstu, lai, piemēram, pieteiktu zāļu receptes, samaksātu komunālos un telefona rēķinus. Laukos jāpalīdz atnest malku, ūdeni. Tā ir arī palīdzība nomazgāties – atbalstīt, iekāpjot dušā vai vannā. Lielākoties cilvēks mazgājas pats, mēs vairāk nodrošinām uzraudzību, bet reizēm jāpalīdz noberzt muguru, izmazgāt matus, noslaucīties. Tiek piedāvāta arī roku un kāju nagu aprūpe. Ir vairāki klienti ar redzes problēmām, tur nepieciešama lielāka palīdzība, lai arī šie seniori ir nedaudz pielāgojušies savai situācijai. Sniedzam palīdzību ēdiena gatavošanā, uzsildīšanā un trauku mazgāšanā. Atbalsts mājās neietver, piemēram, dārza ravēšanu vai laistīšanu, zāles pļaušanu – tur jāvienojas ar kādu individuāli. Jāpiebilst, ka aprūpētāji nesniedz medicīniskos pakalpojumus, šajā situācijā seniors vēršas pie sava ģimenes ārsta. Problēma nodrošināt pakalpojumu reizēm ir lauku viensētās, kur faktiski nav piebraucamā ceļa," skaidro Gunta Fetere-Fektere.



Nepieciešamos pakalpojumus izvērtē Sociālais dienests



Samarieši strādā visā Ogres novada teritorijā. Klientu skaits ir ļoti mainīgs – vieni dodas mūžībā, daži pārceļas uz pansionātu, bet nāk klāt jauni, kuriem nepieciešama palīdzība. Klientu skaits palielinās rudens pusē un ziemā. Samariešu Vidusdaugavas nodaļas vadītāja stāsta, ka, lai saņemtu sociālo pakalpojumu «Aprūpe mājās», senioram jāvēršas Ogres novada Sociālajā dienestā, uzrakstot iesniegumu par aprūpes nepieciešamību, pamatojoties uz ārsta izsniegto izziņu par viņa veselības stāvokli un aprūpes mājās nepieciešamību. Sociālā dienesta darbinieki izvērtē situāciju pie klienta – kāda apjoma palīdzība konkrētajam cilvēkam nepieciešama. Tiek izvērtēts arī potenciālā klienta finansiālais stāvoklis – kādi ir viņa ienākumi. Ogres novada pašvaldībā ir noteikts maznodrošinātas personas statusa slieksnis, kas kopš šā gada 1. jūlija ir 439 eiro. Ja cilvēka pensija ir līdz šai robežai, tad pakalpojumu var apmaksāt pašvaldība. Ja personas ienākumi ir lielāki un viņai nepienākas maznodrošinātā statuss, nereti pakalpojuma apmaksu uzņemas attālāk dzīvojošie tuvinieki, bet arī šajā gadījumā vispirms jāvēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā.



Pēc visu nosacījumu izvērtēšanas Sociālā dienesta darbinieki dod nosūtījumu "Samariešu apvienības" dienestam, kas tālāk saskaņā ar veicamajiem darbiem sniedz atbalstu un palīdzību klientam. Pēc izvērtējuma tiek noteikts, cik bieži ir jāsniedz atbalsts – tas var būt no vienas līdz trim reizēm nedēļā vai arī katru dienu, piemēram, iedodot zāles rīta stundā. "Samariešu apvienībai ir līgums ar Ogres novada pašvaldību par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu, sadarbība ir ļoti laba, cenšamies kopā sniegt atbalstu senioriem. Ir svarīgi, ka "Aprūpe mājās" notiek klienta dzīvesvietā, tas paildzina cilvēka pozitīvās emocijas, kā jau iepriekš minēts – viņš var dzīvot savās mājās, savā ierastajā vidē," stāsta Gunta. Par pakalpojumiem var sazināties gan ar Sociālā dienesta darbiniekiem, gan uzreiz, zvanot samariešiem, kuri tad paši palīdzēs nogādāt iesniegumu Sociālajā dienestā. "Aprūpētājiem tas ir ļoti smags darbs gan fiziski, gan emocionāli, viņi palīdzību sniedz vairākiem cilvēkiem dienā. Darbinieku ik pa laikam trūkst, liekam sludinājumus, meklējam caur paziņām. Būtībā jau visi darbiņi ir tādi, ko darām mājās ikdienā, bet āķis ir tas, ka aprūpējamie ir dažādi – ir nepieciešama liela pacietība un labas komunikācijas spējas, jāprot cilvēku nomierināt un radīt viņam drošības sajūtu, tas ir izaicinājums dzīvē. Ogres novadā aprūpētāji strādā gan Ikšķilē, gan Lielvārdē, arī lauku pagastos, Ogres pilsētā. Tālākais punkts novadā ir Taurupes pagasts un Jumpravas pagasts, kur mežainā apvidū dzīvo kundze, ko braucam aprūpēt," stāsta Gunta.



Duša atbrauc mājās



Vēl viens pakalpojums, ko piedāvā samarieši, ir – specializētais transports – pavadonis asistents. Tas ir gadījumos, ja cilvēks jānogādā, piemēram, pie ārsta vai bankā. Ja cilvēks ir ratiņkrēslā, tad tiek izmantots Sociālā dienesta speciālais transports ar pacēlāju un aprūpētājs ir kā pavadonis. "Samariešu apvienībai" Rīgā ir arī savs specializētais transports gulošo klientu pārvadāšanai.



Senioru aprūpei tiek piedāvāts mobilās aprūpes pakalpojums – tas ir pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru. Speciāli aprīkotā auto, kas, starp citu, savulaik uzbūvēts Lielvārdē, pieejama duša ar silto un auksto ūdeni, gāzes plītiņa, veļas mazgājamā mašīna. Tiek piedāvāts arī pēdu kopšanas pakalpojums. "Lielākoties braucam pie klientiem uz lauku rajoniem, kur nav ūdens un nav iespējas nomazgāties. Tiesa gan, ziemā ir ļoti problemātiski piebraukt, arī pavasarī un rudenī, kad lauku ceļi ir neizbraucami. Auto aprīkots arī ar lafeti, kas dod iespēju cilvēkam ratiņkrēslā iekļūt dušmašīnā, kas gan nav ļoti vienkāršs process lafetes slīpuma dēļ. Šo pakalpojumu var pieteikt arī par samaksu, kas nav lēti," skaidro G. Fetere-Fektere.



Pieprasīts pakalpojums – "Drošības poga"



Ne mazāk svarīgs pakalpojums, ko var saņemt līdz ar citiem samariešu pakalpojumiem, ir "Drošības poga" – tā ir palīdzības sistēma 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. "Ja cilvēkam ir kāda problēma, piemēram, viņš ir nokritis vai vienkārši vēlas parunāt, viņš nospiež šo pogu, signāls nonāk Rīgā, centralizētajā zvanu centrā, kur jau pirms tam par klientu ir ievadīta informācija, kam un kur zvanīt. Zvanu centra darbinieks zvana tuviniekam vai izsauc operatīvos dienestus. Jautāta, vai kāds šo drošības pogu neizmanto bez vajadzības, Samariešu Vidusdaugavas nodaļas vadītāja teic, ka šādu gadījumu faktiski nav, turklāt poga darbojas kā mobilais telefons, tā ik pa laikam ir jāizmanto, un cilvēks, ja viņam kāda iemesla dēļ rodas satraukums, var vienkārši sazināties un aprunāties ar zvanu centra operatoru, kurš dažkārt kļūst par psihologu. Ja cilvēkam citi pakalpojumi nav aktuāli un viņš vēlas izmantot tikai "Drošības pogu", tās abonēšana izmaksā 24 eiro mēnesī.



Gunta jau sešus gadus ir ogrēniete, taču ar Ogres novadu bijusi saistīta iepriekš – Suntažos beigusi vidusskolu, Ogresgalā dzīvoja viņas vecmamma. Gunta teic, ka viņai ļoti patīk Ogrē – te cilvēkam tiek piedāvāts viss, kas nepieciešams, vajag tikai pašam būt aktīvam un atrast piemērotāko. Gunta dzied korī Suntažos un šogad piedalījusies arī Dziesmu un deju svētkos, gūstot enerģijas lādiņu tālākajam darbam. Viņa sporto, ziemā peld. Arī tas ļauj uzkrāt enerģiju, ko dāvāt saviem klientiem. «Darba kolēģiem jokojot saku, ka mēs pelnām labākas vecumdienas, naudā to nav iespējams samaksāt. Saviem darbiniekiem, kuri strādā visā novada teritorijā, varu novēlēt jaukus un saprotošus klientus un pašiem saglabāt dzīvesprieku un neizsīkstošu enerģiju šajā ne tik vienkāršajā darbā. Cenšamies senioriem palīdzēt ne tikai ikdienas darbos, bet arī ar labu vārdu, smaidu. Viņi mūs gaida, lai vienkārši parunātos, arī par notikumiem tuvākajā apkārtnē, valstī un pasaulē. Savukārt mēs gaidām jaunus klientus, kuriem nepieciešams palīdzēt ar aprūpi mājās. Senioriem ir dažādas dzīves situācijas aprūpes jomā, kas prasa tūlītēju risinājumu, un, risinot šos jautājumus kopā, vienmēr var atrast pareizo ceļu. Galvenais ir uzdrošināties un mums piezvanīt," saka Gunta Fetere-Fektere.





Uzziņa:



Ar Latvijas Samariešu apvienības Vidusdaugavas nodaļas vadītāju Guntu Feteri-Fekteri var sazināties, zvanot pa tālruni: 22002927;

biedrības «Latvijas Samariešu apvienība» informatīvais tālrunis: 8898;



biedrības mājaslapā www.samariesi.lv var ziedot naudu vai mantu, sazinoties ar projekta «Paēdušai Latvijai» vadītāju Agitu Kraukli, tālr.: 22033700, e-pasts: ;



var arī pieteikties brīvprātīgo darbam, sūti savu pieteikumu uz e-pastu: , norādot savu atrašanās vietu un to, kādā veidā cilvēks būtu gatavs piedalīties un palīdzēt.