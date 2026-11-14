«Sivēni arī kviec, kad viņus velk nost no siles.» Helmanis asi vēršas pret žurnālistiem un aizstāv Kulbergu

14. novembrī publicētajā ierakstā Helmanis norāda, ka vēlas paust atbalstu Kulbergam, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības veidošanu.
Helmanis savu vēstījumu sāk ar asu kritiku atsevišķiem žurnālistiem, pārmetot viņiem neobjektivitāti un selektīvu politiķu darbības vērtēšanu.
«“Žurnālisti” ierunājās kā Patiesības ministrija. Bet ir aizmirsuši, ka ir līdzatbildīgi par to, ka gandrīz visur Latvija ir pēdējā vietā.»
Viņš retorisaki vaicā, kādēļ žurnālisti sola rūpīgi vērtēt Kulberga lēmumus, bet, viņaprāt, nav tikpat kritiski izturējušies pret iepriekšējo valdību un «Jaunās Vienotības» īstenoto politiku.
Īpaši skarbu salīdzinājumu Helmanis izmanto, raksturojot mediju reakciju uz iespējamajām pārmaiņām.
«Sivēni arī kviec, kad viņus velk nost no siles.»
Helmanis apgalvo, ka "LSM strādājošie soģi-kritizētāji" jau ilgāku laiku nevis neitrāli atspoguļo notikumus, bet darbojas kā propagandisti. Viņš arī uzskata, ka žurnālistiem jāuzņemas daļa atbildības par sabiedrības attieksmi pret valsts aizsardzību.
Savā ierakstā politiķis min aptauju datus, saskaņā ar kuriem Latvijā ar ieročiem rokās valsti būtu gatavi aizstāvēt 37% iedzīvotāju, kamēr Igaunijā šis rādītājs esot 45%, Lietuvā – 52%, bet Somijā – 64%. Ierakstā nav norādīts šo skaitļu avots, un tie nav neatkarīgi pārbaudīti.
Kā piemērus žurnālistu, viņaprāt, nepamatotajai kritikai Helmanis min Ogrē īstenotos projektus – Brīvības ceļa muzeju, Krievijas un Ukrainas karam veltīto ekspozīciju un Neatkarības laukumā izvietotās personību skulptūras.
«Lai sargsuns atgrieztos pie saviem pienākumiem, viņš jāpatur uz diētas»
Vēl vienu asu pārmetumu Helmanis velta žurnālistiem, kurus dēvē par «sargsuņiem».
«“Sargsuņi” grauza kaulu, ko bija iedevuši zagļi, kas iznesa visu vērtīgo no mājas. Lai sargsuns atgrieztos pie saviem tiešajiem pienākumiem, viņš jāpatur uz diētas.»
Politiķis pārmet žurnālistiem darbošanos «Jaunās Vienotības» interesēs un tās politisko konkurentu diskreditēšanu.
Atceroties agrākās intervijas, Helmanis piemin arī žurnālistu Gundaru Rēderu, kurš viņam esot pārmetis dārgu pašvaldības objektu – Ogres ģimnāzijas un bibliotēkas – būvniecību. Helmanis uzsver, ka pašvaldība esot pierādījusi spēju šādus projektus finansēt un turpināt attīstību.
Vienlaikus viņš jautā, kādēļ žurnālisti neesot laikus pievērsuši uzmanību valsts budžeta saistībām un izdevumiem.
Ieraksta noslēgumā politiķis uzsver nepieciešamību pēc pārmaiņām gan valdības darbā, gan mediju un nevalstisko organizāciju vidē.
«Tāpēc uzskatu, ka mums jāatbalsta Kulbergs. Valsts iedzīvotāji nobalsojuši par pārmaiņām.»
Helmanis pauž cerību, ka jaunā valdība pārskatīs valsts tēriņus un vairāk līdzekļu novirzīs tādām vajadzībām kā lauku skolu uzturēšana, nevis, viņa ieskatā, nelietderīgiem pētījumiem.
«Atbalstu Kulbergu, atbalstu jaunu valdību, kura veiks pārmaiņas! Darbi pār vārdiem!» ierakstu noslēdz Helmanis.
Kas izraisīja konfliktu starp Kulbergu un žurnālistiem?
Helmaņa asais ieraksts tapis laikā, kad publiskajā telpā jau vairākas dienas norisinās diskusija par Ministru prezidenta Andra Kulberga izteikumiem un to atspoguļojumu Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM). Konflikts aizsākās pēc tam, kad 10. novembrī Kulbergs iepazīstināja ar savu redzējumu par valsts finanšu situāciju un iespējamiem budžeta taupības pasākumiem.
Premjers prezentācijā runāja par nepieciešamību samazināt valsts izdevumus, pārskatīt nodokļu atvieglojumus, valsts pārvaldes tēriņus un atsevišķus pabalstus. LSM ziņā uzmanība tika pievērsta tieši iespējamai pabalstu un nodokļu atvieglojumu pārskatīšanai, tostarp atbalstam cilvēkiem ar invaliditāti. Tas izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā.
Kulbergs vēlāk sociālajos tīklos pauda neapmierinātību ar mediju izvēlētajiem virsrakstiem, uzskatot, ka tie rada nepareizu priekšstatu par viņa iecerēm.
«Klikšķu virsraksti par it kā plānoto atbalsta atņemšanu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām ir izrauti no konteksta un nav patiesība.»
Premjers skaidroja, ka prezentācijā minējis Valsts kontroles ziņojumā ietvertos piemērus par valsts līdzekļu efektīvāku izmantošanu, nevis paziņojis par konkrētu lēmumu atņemt cilvēkiem pabalstus.
Viņš arī pārmeta medijiem manipulēšanu ar informāciju un aicināja iedzīvotājus par valdības darbu informāciju iegūt tieši no viņa paša publiskotajām atskaitēm.
«Ja gribi zināt patiesībā, kas notiek no tiešā avota, tad seko manām ikdienas atskaitēm un netiec maldināts.»
Šie premjera izteikumi savukārt izraisīja Latvijas Žurnālistu asociācijas reakciju.
Žurnālistu asociācija: premjera amats nevienu nepadara par patiesības pēdējo instanci
Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) 11. novembrī publiski aicināja Kulbergu atturēties no vispārinošām apsūdzībām medijiem par sabiedrības maldināšanu un manipulēšanu ar sabiedrisko domu.
Asociācija uzsvēra, ka premjera personīgā komunikācija sociālajos tīklos nevar aizstāt neatkarīgas žurnālistikas darbu. Lai gan politiķu publiskās atskaites var sniegt noderīgu informāciju, tajās amatpersonas pašas izvēlas, kurus jautājumus izcelt un par kuriem nerunāt.
LŽA ieskatā īpaši problemātiski ir tas, ka Kulbergs mediju virsrakstus nodēvējis par aplamiem un nepatiesiem, taču sākotnējā ierakstā nav norādījis konkrētas kļūdas vai sniedzis pierādījumus savām apsūdzībām.
«Šādi pārmetumi diskreditē žurnālistu darbu, nedodot sabiedrībai iespēju pārbaudīt to pamatotību.»
Asociācija atgādina, ka žurnālistu pienākums ir pārbaudīt politiķu apgalvojumus, salīdzināt solījumus ar pieņemtajiem lēmumiem un uzdot arī neērtus jautājumus. Vienlaikus tā atzīst, ka arī mediji var kļūdīties un kļūdas ir jālabo.
LŽA uzsver, ka neapmierinātība ar publikācijas virsrakstu vai tajā izvēlēto akcentu pati par sevi vēl nepierāda apzinātu manipulāciju.
Asociācija aicinājusi Kulbergu savas apsūdzības pamatot ar konkrētiem faktiem vai atsaukt, kā arī turpmāk atbildēt uz žurnālistu jautājumiem pēc būtības.
LSM redaktore skaidro, kāpēc virsrakstā izcelti tieši pabalsti
Uz pārmetumiem publiski reaģējusi arī LSM ekonomikas un biznesa ziņu atbildīgā redaktore Ilze Zālīte, kura 12. novembrī publicēja skaidrojumu par pretrunīgi vērtētās ziņas tapšanu.
Zālīte atklāja, ka Kulberga preses konferenci vienlaikus klausījušies divi redaktori, lai operatīvi sagatavotu informāciju par premjera piedāvātajiem budžeta taupības risinājumiem.
Viņa nenoliedz, ka preses konferencē tika runāts arī par valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu, tomēr redakcija apzināti izvēlējusies virsrakstā akcentēt iespējamo pabalstu pārskatīšanu, jo tas varētu skart ievērojamu sabiedrības daļu.
Redaktore arī skaidroja, ka ziņa tapusi preses konferences laikā, tās teksts vēlāk papildināts un precizēts, bet virsraksts mainīts, lai tas kļūtu īsāks un uztveramāks.
LSM redakcija pēc atkārtotas preses konferences ieraksta noskatīšanās neesot konstatējusi faktu kļūdas, tāpēc publikāciju nav uzskatījusi par nepieciešamu labot.
Zālīte arī norādīja, ka Kulberga pārstāvji ar oficiāliem iebildumiem par konkrēto publikāciju redakcijā neesot vērsušies.
Vienlaikus premjers vēlāk LSM skaidrojis, ka viņa iecere esot nevis tieši pārskatīt pabalstus, bet uzdot atbildīgajām iestādēm izvērtēt Valsts kontroles ieteikumus. Šāda izvērtēšana varētu novest pie pabalstu sistēmas izmaiņām, taču tas nav iepriekš izlemts.
Aidis Tomsons kritizē LSM virsrakstu, bet aicina nesteigties ar Kulberga nosodīšanu
Interesanti, ka diskusijā iesaistījies arī Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons, kurš 13. novembrī savā «Facebook» ierakstā «Kāpēc es klusēju» paudis kritisku vērtējumu par kolēģu izvēlēto virsrakstu.
Tomsons uzskata, ka LSM publikācijas virsraksts formāli bijis patiess, tomēr, izceļot vienu no daudzajiem premjera prezentācijā minētajiem jautājumiem, tas varējis radīt maldinošu priekšstatu par valdības iecerēm.
Žurnālists norāda, ka sabiedriskais medijs nedrīkst ignorēt to, kā cilvēki uztver ziņu virsrakstus, īpaši situācijās, kad tie var izraisīt plašu satraukumu.
Vienlaikus Tomsons uzsver, ka viņam nav pamata apšaubīt kolēģu labos nodomus un ka arī politiķiem nevajadzētu noniecināt neatkarīgu mediju lomu.
«Bet tā ir arī mūsu atbildība pašiem sevi nediskreditēt.»
Viņš arī nesteidzas Kulbergu salīdzināt ar tādiem politiķiem kā Donalds Tramps vai Viktors Orbāns. Tomsona ieskatā politiķu darbība jāvērtē pēc konkrētiem lēmumiem, nevis tikai izteikumiem.
Žurnālists vienlaikus kritizē arī Kulbergu, tostarp par to, ka detalizēts pārmaiņu plāns tiek izstrādāts tikai pēc vēlēšanām, nevis savlaicīgi piedāvāts vēlētājiem.
Kulbergs pateicas Tomsonam un atzīst, ka arī pats var kļūdīties
Uz Tomsona publisko ierakstu reaģējis arī pats Ministru prezidents. Atšķirībā no iepriekš izteiktajiem asajiem pārmetumiem medijiem šoreiz Kulbergs izvēlējies samiernieciskāku toni.
13. novembrī sociālajā tīklā «X» viņš pateicās Tomsonam par atklāto viedokli un norādīja, ka pieņem arī pret sevi vērsto kritiku.
«Ļoti cienu un respektēju Aidi Tomsonu par tik drosmīgu rakstu.»
Kulbergs uzsvēra, ka kvalitatīva žurnālistika, analītika un kritiski jautājumi ir nepieciešami, lai politiķi nezaudētu modrību un sabiedrība būtu informēta.
Premjers arī atzina, ka kļūdas un neprecīzas interpretācijas iespējamas abās pusēs.
«Nekļūdās, kas neko nedara.»
Tieši uz šo jau iepriekš uzliesmojušo diskusiju reaģējis arī Egils Helmanis, kura 14. novembra ieraksts devis jaunu impulsu strīdam par mediju neatkarību, politiķu komunikāciju un žurnālistu atbildību sabiedrības priekšā.