"Esam atbraukuši uz sacensībām, kur piedalīsies arī Krievijas sportisti, un mēs kopā ar Ukrainas sportistiem esam atnākuši protestēt pret to," ar plakātu rokās, uz kura rakstīts "Krievija nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus", teica Šteinbergs. "Kamēr krievi nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus, tas ir pilnīgi nepieņemami. Tāda ir Latvijas skeletona izlases nostāja, un mana kā Latvijas izlases trenera nostāja."
Egils Helmanis sociālajā tīklā "Facebook" raksta: " Ko nozīmē krievu sportistu atgriešanās Olimpiskajās spēlēs? Gribu izteikt atbalstu Latvijas skeletonistiem protestā pret krievu sportistu atgriešanos Olimpiskajās spēlēs. Gribu nedaudz atgriezties vēsturē. Vilis Janums savā grāmatā “Mana pulka gaitas” rakstīja, ka kad viņi bija izgājuši cauri visai Berlīnei un padevušies ASV bruņotajiem spēkiem, amerikāņu virsnieks Janumam uzdeva jautājumu - kāpēc jūs karojāt fašistiskās Vācijas pusē? Janums atbildēja: “Tāpēc, ka uzskatu PSRS un KGB par lielāku ļaununu par fašistisko Vāciju.“
ASV virsnieki to nesaprata un sāka smieties. Tas sadusmoja Janumu un viņš noslēdzās sevī. Tāpat tagad rietumi nesaprot, kāds ļaunums slēpjās Krievijā. Lai šī sapratne būtu, Ogres novada pašvaldība ir izdevusi Oleksija Anuļas grāmatu "Gingle Bell". Anuļa kā brīvprātīgais pirmajās kara dienās pieteicās aizstāvēt savu pilsētu Černihivu. Viņi pie Černihivas 150 karavīri aizstāvēja 1 ciematu. Uzbruka 5000 krievu karavīru, viņus sakāva un lielākā daļa aizstāvju gāja bojā. Oleksijs nokļuva gūstā. Krievijā ir aptuveni 15 tūkst. ukraiņu karagūstekņu., kuri tiek turēti sava veida koncentrācijaa nometnēs, tiek mērdēti badā, pa 17h jāstāv nekustīgi. Oleksijam gūstā salauza visus pirkstus, mugurkaulu, atslēgas kaulus, vaigu kaulus, visas ribas, sita līdz 9 reizēm dienā.
Par visiem šiem apstākļiem Oleksijs raksta savā grāmatā. Kādi 50 gūstekņi no gūsta atgriezušies izkastrēti. Tuvākajās dienās šī grāmata iznāks arī latviešu valodā, tiek tulkota arī angļu valodā, būs arī vācu valodā.
Mūsu uzdevums ir, lai tie, kas pieņēmuši lēmumu atļaut krievijai piedalīties Olimpiskajās spēlēs, lai viņi izlasa šo grāmatu. Ar atļauju viņiem piedalīties Olimpiskajās spēlēs mēs legalizējam noziegumus pret cilvēci. Mēs ļaujam ļaunumam eksistēt. Ar šo atļauju mēs citas suverēnas valsts bombardēšanu, civiliedzīvotāju slepkavošanu, ukraiņu sieviešu izvarošanu, ukraiņu karagūstekņu nomocīšanu līdz nāvei pataisam par normu. Legalizējot to visu, padarām to par ikdienišķu parādību, par pieļaujamu mūsu sabiedrībā. Tad nebrīnamies pēc tam, ka šī sērga var tālàk izplatīties. Un mēs redzam, cik Eiropa ir sašķelta. Tāpēc vismaz mums jābūt vienotiem, kas saistās ar Ukrainu un valsts aizsardzību, esam vienoti!
Ar cieņu, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis."
Ir valstis, kuras nav aizmirsušas
Tikmēr Šteinbergs aģentūrai LETA norādīja, ka protesta akcijas galvenais mērķis bija paust Latvijas izlases nostāju pret nepieņemamo Krievijas sportistu dalību sacensībās laikā, kad turpinās Krievijas karš Ukrainā, neatkarīgi no tā, vai tie startē neitrālā vai oficiālā statusā.
Pēc viņa sacītā, īpašas bažas rada gadījums, kad sacensībām pielaists sportists, kurš ir Krievijas armijas sporta kluba pārstāvis, lai gan Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) iepriekš solījusi katru sportistu izvērtēt individuāli. Tas, viņaprāt, liecina, ka federācijas mehānismi nedarbojas pietiekami efektīvi.
Protests noticis sadarbībā ar Ukrainas sportistiem, ar kuriem Latvijas izlasei ir cieša profesionālā sadarbība arī treniņu procesā. Šteinbergs par absurdu uzskata situāciju, kad Krievijas sportisti piedalās starptautiskās sacensībās laikā, kamēr Ukrainā tiek nogalināti civiliedzīvotāji. "Mēs apvienojāmies ar ukraiņiem, lai parādītu, ka ir valstis, kuras nav aizmirsušas, ka notiek karš," stāstīja treneris.
Pēc Šteinberga teiktā, protesta laikā IBSF amatpersonas centušās to pārtraukt, atsaucoties uz iekšējiem noteikumiem par politisko neitralitāti. Viņš stāstīja, ka tika mēģināts panākt plakātu noņemšanu, kā arī izteikti draudi izsaukt policiju.
Šteinberga sagatavotajā plakātā bija norādīts, ka Krievija nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus, ko viņš uzskata par vispārzināmu faktu, nevis politisku vēstījumu.
Neilgi pēc protesta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija saņēmusi oficiālu brīdinājumu no IBSF ģenerālsekretāres, kurā izteikts oficiāls brīdinājums Šteinbergam. Tajā norādīts, ka, turpinoties šādai rīcībai, viņam varētu tikt liegta piekļuve sacensību norises vietai Īglsā un, iespējams, arī citās trasēs.
Vienlaikus treneris uzsvēra, ka pret sportistiem sankcijas nav piemērotas un dalība sacensībās viņiem netika liegta. Brīdinājums attiecināts tikai uz viņu kā treneri.
Latvijas komanda, pēc Šteinberga teiktā, turpinās koordinēt savu rīcību ar Ukrainas sportistiem, lai arī turpmāk aktualizētu šo jautājumu starptautiskajā sporta vidē, taču patlaban jaunas individuālas protesta akcijas netiek plānotas.
"Mēs būsim saskaņā ar ukraiņiem - ja ukraiņi tādas plānos, tad mēs ar viņiem izrunāsim un sniegsim savu atbalstu, cik varam," viņš uzsvēra.
Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) sociālajos tīklos paudusi atbalstu Latvijas sportistiem un viņu nostājai, uzsverot sporta pamatvērtību nozīmi.
"Satraucoši, ka aizvien vairāk starptautisko sporta organizāciju funkcionāri par to izvēlas aizmirst," norāda politiķe.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pauž atbalstu Latvijas skeletonistiem, kuri starptautiskās sacensībās Austrijā miermīlīgā un demokrātiskā veidā pauduši savu nostāju pret Krievijas sportistu dalību sacensībās laikā, kad turpinās Krievijas karš pret Ukrainu.
Ministrijā uzsver, ka sportistu tiesības brīvi paust viedokli un iesaistīties miermīlīgā protestā ir demokrātiskās sabiedrības pamatelements, kas jārespektē arī starptautiskajā sporta vidē, norādot, ka sports nevar tikt atrauts no realitātes.
Latvija konsekventi iestājas pret Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās, tostarp tā dēvētajā neitrālajā statusā, jo praksē tas nenodrošina patiesu neitralitāti - sportisti joprojām pārstāv sistēmu, kurā sports ir cieši saistīts ar valsts politiku un propagandu, norāda ministrijā.
Vienlaikus IZM uzsver, ka sacensībās nav pieļaujama sportistu dalība, kuri tieši vai netieši atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, neatkarīgi no izmantotā statusa. Ministrija informē, ka turpinās sadarbību ar nacionālajām federācijām un starptautiskajiem partneriem, lai aizstāvētu Latvijas sportistu tiesības, un ir ciešā saziņā ar Latvijas nacionālo federāciju par turpmāko rīcību.
Atbalstu Latvijas sportistiem pauduši arī Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka tie lepojas ar sportistu nostāju un ir solidāri ar Ukrainu tās cīņā par neatkarību, brīvību un mieru.
Līdz šim Krievijas sportisti nedz Pasaules kausā, nedz Eiropas kausā šosezon nebija startējuši.
Pagājušā gada septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.