Helmanis: Katra karavīra dzīvība ir zelta vērta. Rīkoties, lai pasargātu arī mūsu resursus un civiliedzīvotājus

Helmanis: Katra karavīra dzīvība ir zelta vērta. Rīkoties, lai pasargātu arī mūsu resursus un civiliedzīvotājus
Helmanis: Katra karavīra dzīvība ir zelta vērta. Rīkoties, lai pasargātu arī mūsu resursus un civiliedzīvotājus

"Aizejot uz bērēm, bieži vien jūs gūsiet vērtīgas dzīves atziņas. Šie ir kapi, kuros guļ ap 2000 Ukrainas karavīru, mediķu, tēvi ar dēliem, kuri krituši, aizstāvot savu Dzimteni," tā savā jaunākajā soctīklu ieraksta video dalās Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Paša filmētajā video no Ukrainas E.Helmanis īsi komentē - "Tas ir tas, kas ir palicis pēc krievu pasaules, kad viņi ir atnākuši uz Ukrainas zemi. Aiz viņiem paliek tikai nāve. Šie visi pārsvarā ir jauni cilvēki, daudz kur blakus gul dēls ar tēvu, kuri bija aizgājuši karot."

"Mums ir jāizkopj griba aizstāvēt savu Dzimteni un sapratne, kas saistīts ar valsts aizsardzību un palīdzību Ukrainai. Mums jābūt vienotiem, mums ir jāpieņem kolaboracionistu likums un vecos un jaunos komunistus ir jāmet ārā no valsts pārvaldes un augstskolām, lai pārstāj indēt tautu. Visādos veidos ir jāatbalsta esošie karavīri.

Ogrē, piemēram, zemessargiem ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Vilis Janums pēc 2.pasaules kara izvēlējās vietu, kur izveidot pansionātu 2.pasaules kara veterāniem Bērzainē, Freiburgā, tāpēc, ka tā atradās augstienē, ko viegli aizsargā un tāpēc, ka atradās vistālāk no padomijas, jo novērtēja padomijas draudus. Pie manis uz Ogri bija atbraukuši AM ierēdņi un nepiekrita mūsu piedāvājumam pārcelt Zemessardzi, izbūvēt jaunu štābu bijušajā Rembates skolā. Mana Ukrainas pieredze parāda, ka tieši pirmās raķetes atlido uz armijas daļu. Lai pasargātu mūsu resursus, mūsu karavīrus, kā arī civiliedzīvotājus.

Būtu daudz loģiskāk, ja mēs Zemessardzi pārceltu uz Rembates skolu. Latvijai nav pretgaisa aizsardzība vispār. Rembates skola atrodās blakus Lielvārdes lidlaukam, tur ir uzstādītas spāņu pretgaisa aizsardzības sistēmas, vienīgā drošā vieta Latvijā. Čirnihivā bija sapulcējušies karavīri un nostājušies ierindā savā armijas daļā. Atlidoja 2 Iskander raķetes, gāja bojā ap 150 cilvēkiem.

Mans priekšlikums bija atstāt Ogrē tikai rekrutēšanas sadaļu, bet Zemessardzes laukuma vietā izbūvēt aktīvās atpūtas āra laukumu, basketbola, volejbola laukumus, skeitparku, šķēršļu joslu militārām vajadzībām. Man liekas, ka šo laukumu sabiedrības vajadzībām var izmantot daudz lietderīgāk, tādā veidā padarot mūsu jaunatni daudz veselīgāku un sagatavotāku rekrutēšanas gan zemessardzē, gan armijā. Tādā veidā būtu iespējams arī pasargāt mūsu karavīru dzīvības. Dotajā brīdī ar esošajiem karavīriem Latvijā mēs varam nosegt frontes līniju 20 km garumā, tāpēc katra karavīra dzīvība ir zelta vērta. Būsim, lūdzu, vienoti savā valsts aizsardzībā un palīdzībā Ukrainai."

