Arvīds Deģis, kurš mūsu literatūrā lielākoties pazīstams kā uz patiesiem notikumiem balstītu vēsturisko un biogrāfisko romānu autors (“Mellsila pirāti”, “Marijas ielas koķetes”, “Kristaps Morbergs. No baskāja par multimiljonāru”, “Jēkaba Baloža ceļojošais cirks” u.c.), rokasgrāmatā “Dzimtas koks jeb Ciltskoka veidošana iesācējiem” dalās ar pētniecības metodēm, kuras apguvis, vācot materiālus vēsturei veltīto darbu rakstīšanai.
Mazliet vairāk nekā 100 lappusēs iegūstam praktiskus padomus, kā uzsākt pētniecību un kādos virzienos to turpināt (rokasgrāmata sākas ar situāciju “Ko darīt, ja mantojumā saņemts dzimtas fotoalbums, bet neviens tajā nav atpazīstams?”), kā izmantot specializētas interneta vietnes, kurās mūsdienās sāk parādīties arī Latvijā noderīgi dati ģimeņu vēstures izpētē, kā pēc iespējas sekmīgāk meklēt ziņas no attāliem radiniekiem, kā izķert kļūdas un nesakritības savāktajos datos, kā izmantot dzimtas Bībeles priekšlapā ar roku ierakstītās ziņas par senāk dzimušajiem un mirušajiem, kā meklēt baznīcas reģistrus, muižu revīzijas dokumentus un kurā brīdī varbūt sākt skatīties pēc profesionāla vēsturnieka palīdzības.
Apzinoties, ka reti kuram lasītājam būs priekšzināšanas vai iepriekšēja prasme šāda veida ziņu meklēšanā, rokasgrāmata sarakstīta pēc iespējas saprotamākā valodā, lai tā būtu pārskatāma gan skolēnam, kuram dzimtas vēstures izpēte var būt kā pētnieciskā darba projekts, gan ikdienas darbā aizņemtiem vecākiem, gan pensionāram, kuram noderēs zināšanas par atvilktnē stāvošu dzimtas dokumentu apvienošanu ar digitālajā vidē atrodamo. Rokasgrāmatā soli pa solim aprakstīts, kā virzīties uz arvien tālāku pagātni, līdz pat divsimt piecdesmit un vairāk gadiem senatnē.
“Iepazīstot dzimtas vēsturi, cilvēks iemācās novērtēt, no kurienes viņš nāk, – ieraudzīt senču spēku, cīņas un sasniegumus. Tas palīdz veidot stabilu identitātes sajūtu un sniedz iekšēju pārliecību: esmu daļa no kaut kā lielāka, mans ceļš turpina viņu stāstu!” rezumē autors.