Ikšķilē durvis vaļā vērtas jaunajam "Rimi", bet iedzīvotājus nepatīkami izbrīna nosacījumi stāvvietā

Foto: Rimi.lv
Pirms dažām dienām, 18. decembrī, Ikšķilē durvis vaļā vērtas jaunam lielveikalam "Rimi". Projekta izveidē investēti vairāk nekā 6 miljoni eiro, un tas nodrošina 34 darba vietas. Taču, lai gan veikala atvēršana raisījusi pozitīvu interesi, uzmanības centrā nonākusi arī jaunā stāvvietas sistēma, kas izpelnījusies pretrunīgu iedzīvotāju vērtējumu.

Jaunatvērtā veikala tirdzniecības zāle 1015 m² platībā iekārtota atbilstoši jaunākajam "Rimi" konceptam, nodrošinot pircējiem ērtu iepirkšanās pieredzi. Veikals aprīkots ar trīs tradicionālajām un piecām pašapkalpošanās kasēm, no kurām vairākās iespējams norēķināties ar skaidru naudu, kā arī "Skenē ar telefonu" risinājums.

Veikalā ieviests LED apgaismojums, energoefektīvas aukstumsistēmas, gaismas sensori, kā arī plašas iespējas velobraucējiem un elektroauto īpašniekiem: vairāk nekā 80 autostāvvietas, 22 vietas velosipēdiem un 6 elektroauto uzlādes punkti.

“Esam gandarīti, ka, pateicoties Ikšķiles un apkaimes iedzīvotāju uzticībai daudzu gadu garumā, īsi pirms svētkiem varam atvērt jaunu, daudz lielāku un plašāku veikalu, sniedzot vēl vairāk iespēju iegādāties visu nepieciešamo,” norāda "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

Pirmais pārbaudījums pircējiem

Neraugoties uz pozitīvām atsauksmēm par pašu veikalu, vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos jau izsaka satraukumu par jaunieviesto stāvvietas kārtību, ko daudzi dēvē par pārlieku sarežģītu mazpilsētai.

Diskusijā, kas aizsākusies "Facebook" grupā "Mūsu Ikšķile", iedzīvotāji pauž pārsteigumu un neapmierinātību:

Lai gan 1,5 stundas stāvēšana ir bez maksas, dienas laikā veikalu var apmeklēt bez maksas tikai divas reizes, trešajā reizē tiek piemērota maksa.

Stundas laikā pēc izbraukšanas nedrīkst atgriezties – pretējā gadījumā tas tiek uzskaitīts kā pārkāpums.

mceu_1138755511766319130572.jpg

Kāds komentētājs norāda: “Ja aizmirsti kaut ko nopirkt vai jāizņem paciņa – nāksies gaidīt stundu. Šis noteikti ietekmēs to, cik bieži tur iegriezīšos.”

Veikala stāvvieta aprīkota ar automātisku numurzīmju atpazīšanas kameru sistēmu, un nav nepieciešama ne aplikācija, ne biļete, ne pulksteņa ievietošana logā. Lai gan sistēma it kā vienkārša, daudzi uzskata, ka stingrie ierobežojumi nav piemēroti vietējo dzīves ritmam.

Tikmēr diskusijas turpinās – daži jau ironizē par “magnētiskajām numurzīmēm”.  Citi pauž bažas, ka uz šiem noteikumiem agrāk vai vēlāk "iekritīs", līdz ar to retāk apmeklēs šo veikalu. 

