"Tomēr raidījuma laikā tika uzdots jautājums, kā sauc tagadējo Romas pāvestu. Neviens! Neviens no šī pusfināla jauniešiem nespēja to nosaukt. Par ko tas liecina? Mums aug jauna paaudze, kas reliģiskajos un ticības jautājumos ir pilnīgi analfabēti. Jau iepriekš norādīju, ka daudzās skolās Latvijā priesterim iespēja uzrunāt jauniešus ir liegta! Nedod, Dievs, kāds no vecākiem pasūdzēsies skolu inspekcijai vai kādam raidījumam. Sensācija būs uzreiz! Varbūt tomēr ir vērts jauniešus izglītot arī jautājumos par reliģiju?" vaicā I.Tolstovs.
LBDS mācītājs Pēteris Eisāns norāda uz vispārējo erudīcijas līmeni, kas neesot iepriecinošs. "Ai, ai... Viss tika pateikts priekšā, bet tik un tā nespēja atbildēt... Tur nebija nepieciešamas nekādas priekšzināšanas par reliģiju. Tikai nedaudz vispārējās zināšanas un loģiskās domāšanas..."
Arī cits soctīkla lietotājs A.Bobinskis brīnās, kā neviens no bērniem nezināja tagadējā pāvesta Leona vārdu. Raidījuma vadītājs taču gandrīz visu pateica priekšā! "Visādā ziņā jauki bērni, un droši vien arī zinoši dažādās jomās, tikai diemžēl ne ticības un Baznīcas lietās. Domāju, ka tā tomēr galvenokārt ir pieaugušo vaina un atbildība. Atceros, ka manā jaunībā, kas pagāja padomju laikā, kādi cilvēki apgalvoja: "Tagad taču nedrīkst iet baznīcā. Bet ja Latvija kādreiz būs brīva, tad, protams, mēs meklēsim Dievu un iesim baznīcā." Kā zināms, Padomju savienība sen ir sabrukusi. Bet kur tad ir tie, kuri solīja, ka "ja būs brīvība, tad mēs kļūsim par kristiešiem"?"
Komentētājs U. Alpe gan norāda, ka nebūtu jāuztraucas par to, ka bērni nezina, kā sauc šobrìdējo Romas pāvestu, bet gan par citu jautājumu. "Daudz vairāk būtu jāsatraucas, ja bērni nemaz vai gandrīz nemaz nav informēti un nav dzirdējuši par to, kas ir Jēzus, ko Viņš māca, kas par Viņu ir rakstīts Bībelē, pirmkārt jau Jaunajā Derībā. Vai citiem vārdiem sakot, ja ir par ko satraukties, tad būtu jāsatraucas, ka jaunākajai paaudzei nemāca par Dievu, kādu to mums atklāj Bībele."
Ekrānšāviņš no LTV 10. oktobra erudīcijas spēles "Gudrs, vēl gudrāks", jautājums par pašreizējo Romas pāvestu Leonu XIV