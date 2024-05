Ilze Čiščakova: Ogresgala pagasts – izcila vieta izaugsmei un stabilitātei

Pagastu izvēlas arvien vairāk cilvēku

Ogresgala pagasta iedzīvotāju skaits pieaug katru gadu (uz 01.01.2024. pagastā dzīvesvietu deklarējušas 3390 personas). “Manuprāt, pagasta ģeogrāfiskais novietojums un pakāpeniska pagasta infrastruktūras attīstīšana ir galvenie faktori, kāpēc cilvēki izvēlas šeit savu dzīvesvietu. Atšķirīgas iespējas un priekšrocības ir Ogresgalā un Ciemupē. Ciemupē tas ir Ogres tuvums, pieejamā satiksme, iespēja dzīvot pie Daugavas vai strauji augošā teritorijā starp dzelzceļu un Ogres upi, kā arī tāda savstarpēja iedzīvotāju saliedētība. Savukārt no Ogresgala var ērti nokļūt uz Rīgu, izmantojot Rīga-Koknese šoseju. Ogresgalā ir pieejama PII “Ābelīte” un Ogresgala pamatskola, kas ir ļoti svarīgas iestādes jaunajām ģimenēm, lai ērti un mierpilni savas atvases skolotu dzīvesvietas tuvumā. Ogresgala pagastu izvēlas ne tikai jaunās ģimenes ar bērniem, arī seniori, kas dzīves otrajā pusē vēlas mainīt pilsētas trokšņaino vidi pret dabas tuvumu. Man liels prieks, ka Ogresgala pagastā atgriežas dzīvot jaunā paaudze, kuru vecāki šeit savulaik ir rosījušies un veidojuši vidi, kuru šodien baudām,” stāsta I. Čiščakova.

Šajos sešos gados Ogres novada pašvaldība ir daudz ieguldījusi Ogresgala pagasta infrastruktūras uzlabošanā. Ikdienā rosoties, tiek piemirsts par izmaiņām, kādas piedzīvojis pagasts, piemēram, Ciemupes sporta laukuma daļēja sakārtošana, kuru plānots turpināt, Ciemupes Tautas nama laukuma seguma maiņa, publisko apstādījumu sakopšana. Nenovērtējama ir pakāpeniska ielu apgaismojuma nomaiņa un izbūve gan Ciemupes, gan Ogresgala pusē. Segums nomainīts arī pie Ogresgala Tautas nama laukuma, kā arī rekonstruēta daļa Tradīciju parka. Veikta Steigu un Bumbieru ielas rekonstruēšana un izbūvētas gājēju ietves, kas ir ļoti svarīgi drošībai. Šobrīd pieejami veloceliņi no Ogres gan uz Ciemupi, gan Ogresgalu, kurus iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto. 2021. gadā veikta Ogresgala hipodroma labiekārtošana. Sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” veikta autoceļa posma no Ogres uz Ogresgalu virsmas maiņa un 2023.gadā ļoti ilgi gaidītā tilta pār Rankas upi pārbūve.

“Šādi atskatoties, var redzēt, ka izdarīts ir daudz. Šobrīd ikdienā sabiedrībā vairāk esam pieraduši vērtēt visu pēc “sava sliekšņa” principa, tāpēc reizēm nepamanām ieguvumus, kas mums visiem kopīgi dzīvi padara ērtāku, patīkamāku un drošāku.

Nenoliedzami darbu ir ārkārtīgi daudz, kas būtu jāveic, lai katram iedzīvotājam viss būtu ideāli sakārtots,” norāda I. Čiščakova, piebilstot, ka vienmēr jau gribas, lai viss notiktu ātrāk un vairāk, bet, kā jau visur, atduramies pie finansējuma iespējām.

Pagasta pārvaldes vadītāja atzīmē, ka viena no vairāku gadu prioritātēm joprojām ir bērnu rotaļu laukumu izveide, jo ir ļoti svarīgi nodrošināt bērniem iespēju pavadīt laiku svaigā gaisā: “Priecē, ka Ciemupē aktīvi tiek izmantots sporta laukums. Tajā darbojas ne tikai vietējie jaunieši, bet arī velobraucēji no Ogres, kas to izvēlas kā galamērķi fiziskām aktivitātēm. Taču sporta laukuma tuvumā noteikti nepieciešams arī rotaļu laukums mazākiem bērniem. Nepieciešama arī Ogresgala sporta laukuma atjaunošana, tomēr prieks, ka arī šeit regulāri var redzēt bērnus un jauniešus aktīvi darbojamies.”

Kritiski nepieciešami atjaunošanas darbi ir gājēju tiltiem pār Ogres upi, kā arī ielām un ceļiem, ko I. Čiščakova salīdzina ar asinsriti, kas nepieciešama veiksmīgai pagasta pastāvēšanai un uzlabo ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Laba sadarbība palīdz sasniegt rezultātu un vairo prieku par paveikto

Pagasta vadītāja novērtē aktīvos pagasta iedzīvotājus, iestādes un uzņēmējus, kas organizē un piedalās dažādos pasākumos un akcijās, tādejādi saliedējot iedzīvotājus.

Ogresgala pagasta pārvaldē darbs organizēts atšķirīgi kā citās pagastu pārvaldēs, tāpēc ļoti svarīga ir sadarbības kvalitāte ar visiem partneriem, lai ikviens darbs ritētu raiti un laicīgi. Gan Ogresgalā, gan Ciemupē aktīvi darbojas tautas nami, kuri ir Ogres novada Kultūras centra (ONKC) filiāles. Ciemupes Tautas namu jau daudzus gadus vada Daiga Sosnare, kura ir daudz darījusi Ciemupes novadpētniecības labā. Savukārt, Ogresgala Tautas namā dažādu iemeslu dēļ vadītāji daudzkārt mainījušies, tāpēc uzturēt tautas namu darbu palīdzējusi ciešā sadarbība ar ONKC. Šobrīd Ogresgala Tautas namu vada Baiba Brutāne-Ozoliņa, kura aktīvi plāno un piedāvā iedzīvotājiem dažāda satura un formas pasākumus.

Noteikti jāpiemin Ciemupes bibliotēka, kuru vada Liene Kainaize. Meklējot dažādas iespējas un aktīvi uzrunājot iedzīvotājus, bibliotēka rada un realizē dažādus pasākumus. Ciemupes lasītāju klubiņš ar tā vadītāju L. Kainaizi regulāri piedalās dažādos projektu konkursos. Cītīga darba rezultāts, kas priecē arī šodien, ir ciemupieša Dāvja Ādama grāmata “Atmiņu paradīze”, kas ir nozīmīga vēsturiska vērtība. Ogresgala bibliotēku vada Elita Igaune, kas ikdienā rosina mūsu jauno paaudzi lasīšanas burvībai.

Veiksmīga sadarbība ir ar PA “Ogres komunikācijas”, kas ir atbildīga ne tikai par ūdenssaimniecības uzturēšanu pagastā, bet arī kapsētu apsaimniekošanu un kopšanu. Tieši pēdējo pāris gadu laikā pagasta kultūrvēsturiskās vietas – Ciemupes un Ogresgala kapi – ir sakopti un uzturēti. “Ciemupes kapu pārzine ilgus gadus bija Vija Grīnhāgena, paldies viņai par ieguldīto darbu un lielo rūpi. Šobrīd Ciemupes kapu pārzines darbu atbildīgi veic Sandra Gailuma, savukārt, Ogresgalā Elmārs Babajevs. Paldies viņiem par atsaucību un atbildību,” saka I. Čiščakova.

Tīras ielas un nopļauta zāle ir SIA “Ogres Namsaimnieks” pārziņā, ar ko kopīgi tiek plānoti darbi un finansējums, lai nepieciešamais tiktu izdarīts.

Ogresgala pusē nenovērtējama priekšrocība ir PII “Ābelīte” un Ogresgala pamatskolas esamība. PII “Ābelīte” grupas vienmēr ir piepildītas, to apmeklē gan bērni no pagasta, gan Ogres pilsētas. Šeit izveidota un jau vairākus gadus darbojas jaukta vecuma grupa, kurā bērni gūst zināšanas un dzīves pieredzi, izmantojot Montesori pedagoģijas pamatprincipus. Ogresgala pamatskola salīdzinoši ar pilsētas skolām ir neliela (šajā mācību gadā mācās 152 skolēni), kas ļauj pievērst lielāku uzmanību katram skolēnam. Tā ir arī ekoskola ar īpašu papildinošu mācību programmu. Lai arī skola pašreizējā izskatā atklāta 2000. gadā, tā ir pietiekami moderna, lai gan arī šeit būtu nepieciešami uzlabojumi. Gan PII “Ābelīte”, gan Ogresgala pamatskolas kolektīvs nepārtraukti papildina savas zināšanas un prasmes, meklējot iespējas, kā padarīt mācību procesu audzēkņiem saistošāku.

No Ogresgala pagasta uzņēmējiem noteikti jāpiemin z/s “Sprīdīši” un SIA “VSL pārtikas grupa”, kuri aktīvi piedalās Ziemassvētku laikā rīkotajā akcijā “Nepaliec svētkos viens”, kuras mērķis ir iepriecināt pagasta vientuļos seniorus un ģimenes, kuras šobrīd nonākušas grūtībās. Tas ik gadus ir ļoti sirsnīgs un jauks pasākums, kurā iesaistās arī pagasta iedzīvotāji.

Šajā trauksmainajā un nestabilajā laikā svarīgi, ka Ogresgala pagasta iedzīvotāji iesaistās mūsu visu kopīgās drošības pasākumu veikšanā. Ogresgala 5.Skautu un gaidu vienība vairākās tikšanās reizēs aprīlī Ogresgala Tautas namā iztīrīja un sagatavoja pagraba telpu tā, lai X stundas gadījumā to varētu izmantot kā patvērumu. Tika izgatavoti vienkāršu konstrukciju plaukti un soli, nodrošināts pirmās palīdzības ekipējums – šinas, nestuves, pārsēji. Par vērtīgo un arī izglītojošo darbu jāpateicas visiem vienības skautu un gaidu pakāpes biedriem un viņu vadītājam Jānim Iklāvam.

Ļoti lielu pateicību pagasta vadītāja saka ikvienam, kas sakopj savu īpašumu un vēl kādu metru aiz tā robežas.

Tieši šī kopīgā attieksme un darbs padara apkārtējo vidi skaistāku, ērtāku un patīkamāku mums visiem. Tāpat prieks redzēt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, kas kopīgi sadarbojoties, ir labiekārtojuši savu kopīpašuma teritoriju. Tas rada sajūtu, ka svarīgi ir ne tikai paša ieguvums, bet arī tas, lai mēs visi justos labi. Tomēr diemžēl liela daļa iedzīvotāju joprojām nesaprot daudzdzīvokļu māju kopīpašuma jēgu, nevar savā starpā vienoties, līdz ar to šīs mājas un to pieguļošās teritorijas netiek atbilstoši uzturētas.

Pagasts ar tradīcijām un vērtībām

Ejot cauri daudz un dažādu pārmaiņu lokiem, Ogresgala pagastam ir logo, kurš mākslinieciski ietver ziņu par pagastam vēsturiski un mūsdienīgā skatījumā būtisko – Ogres upi un dārzkopību. Līkumojot, Ogres upe pagastu sadala divās daļās. Tās rotaļīgā, nevienmērīgā līnija iztēlē veido kontūru, kas atgādina ābeli, kas ir neatņemama dārza sastāvdaļa, auglības un radošuma simbols, kas grezno ikvienu dārzu Ogresgalā un Ciemupē.

Pagastā ir dažādas tradīcijas – no 2018. gada ir atsākta pagasta svētku organizēšana. Tā kā pagastam ir divas puses, vienu gadu tie notiek Ogresgalā, otru – Ciemupē. Ik gadu notiek Džeza vakars Ciemupē, Mātes dienai veltīti pasākumi, kopēja svētku svinēšana. Regulāri tiek organizētas dažādu interešu grupu satikšanās un kino vakari. Cerams, ka tiks atjaunoti arī Emīlam Dārziņam veltītie Ogresgala Mūzikas svētki, kā arī par ikgadēju tradīciju kļūs pagājušā gadā notikusī balle ražas sezonas noslēgumā.

Ogresgala pagastam 100

Šogad Ogresgala pagasts atzīmē 100 gadu jubileju, tāpēc tam par godu tiek organizēti pasākumi visa gada garumā. Pavasarī notika četras tikšanās pēcpusdienas – divas Ogresgala pusē un divas Ciemupē. Pasākumos iedzīvotāji varēja gan dalīties ar savām liecībām, gan uzzināt dažādus jaunus, interesantus faktus.

“Man prieks, ka pasākumi bija apmeklēti, tajos piedalījās ne tikai tie, kas šo laiku piedzīvojuši, bet arī viņu bērni un mazbērni. Tas bija ļoti intriģējoši izpētīt, kā agrāk izskatījās vieta, kur tagad atrodas tava māja vai skola. Paldies dalībniekiem, kas atnesa savas liecības, dalījās ar saviem stāstiem un emocijām. Tas veicina domāt, kā tos apkopot, lai šīs nozīmīgās kultūrvēsturiskās liecības nepazustu,” stāsta I. Čiščakova, piebilstot, ka ir svarīgi dalīties, stāstīt, jo piedzīvotais ir bagātība, kas palīdz radīt jaunas vērtības. Turklāt emocijas, ko piedzīvojam ir noturīgākas un reizēm pat vērtīgākas par faktiem, jo tās ir patiesas. Lielu paldies par iesaisti viņa saka arī abu tautas namu un bibliotēku vadītājām.

Turpinot svinēt simtgadi, 8. jūnijā ar plašu pasākumu programmu notiks svinības Ogresgalā, savukārt 23. jūnijā Ciemupē būs Līgo simtgades balle. Rudenī ir iecerēti ģimeņu pasākumi, savukārt simtgades svinības tiks noslēgtas novembrī valsts svētku noskaņās ar koncertiem un kopā būšanu.

Šajā svētku gadā pagasta vadītāja aicina uzņemties atbildību un rūpēties par savu veselību – gan fizisko, gan mentālo.