Tā kā jauniešu skaits Latvijā krītas, mūsu slavenie, teicami atalgotie un (pilnīgi noteikti) ļoti gudrie Saeimas deputāti nobalsojuši, ka jaunietis šobrīd vairs nav cilvēks vecumā līdz 25 gadiem, bet gan līdz apaļiem trīsdesmit. Nu ko, jaunie profesionāļi un maģistratūras studenti, nesen apprecējušies vai pie bērniem un hipotēkas jau tikušie 26 līdz 29 gadus vecie — vēl pagājušomēnes skaitījāt sevi par pieaugušajiem, bet nekā! Saeimas deputāts zina labāk, kā palielināt jauniešu skaitu un procentu no kopējiem iedzīvotājiem valstī!
Sensenos laikos, pirms divarpus gadu tūkstošiem, Atēnās tauta kārtējo reizi uztraucās, vai nebūšot gaidāms karš, un atzina — ja tā notikšot, tad atēniešiem būšot akūts kara zirgu trūkums. Antistens, viens no Sokrata skolniekiem, iznāca agorā un piedāvāja variantu: «Savācam no pilsētām un laukiem visus ēzeļus, cik tik mums ir, un ievēlam tos ēzeļus par zirgiem!» Uz balsotāju smiekliem viņš atbildēja: «Kā! Bet jūs paši taču nesen no sava vidus divus tādus ievēlējāt par stratēgiem!»
Tagad, kad mūsu deputāti atrisinājuši jauniešu iztrūkuma problēmu valstī, padarot pieaugušo desmittūkstošus atkal par jauniešiem, šo pieeju vērts izmantot citu būtisku jautājumu risināšanai.
Viens no degošākajiem jautājumiem valstī ir dzimstības kritums. Mūsu deputātiem ar demogrāfijas problēmas risināšanu veicas tā: jo intensīvāk politiķi to risina, jo konkrētāk turpina kristies dzimstība, kas noteikti liecina par deputātu lielo gudrību un varenpareizo pieeju. Tagad viņi problēmu varētu uzvarēt, skaitot katru jaundzimošo divreiz! Vai nebūtu labi — atstājot Dzemdību namu, katram bērniņam nāk līdzi divas dzimšanas apliecības, katrā savs vārds un personas kods, tikai vecāki tie paši, lai varētu saņemt apsveikumus par dvīņiem! Latvija kļūtu par dvīņu lielvalsti, dzimstība uz sitiena dubultotos!
Kad bērniņi paaugsies un sāks iet skolās, klašu skaits automātiski divkāršosies, vienam un tam pašam bērnam ar dažādiem vārdiem ejot paralēlklasēs. Pedagogi priecāsies — algas divreiz lielākas! Augot skolnieku skaitam, valdība vairs nevarēs piespiest pašvaldības aizvērt skolas, jo normatīvi būs pārsniegti ar uzviju. Skolnieki vienmēr būs labi paēduši, jo skolas kopgaldā viņiem pienāksies dubultporcijas. Pat kontroldarbu un eksāmenu vidējie rezultāti valstī uzlabosies: ja katram izglītojamajam tie būs jākārto divreiz (vispirms par Kārli, pēc tam kā Karlīnai), ar otro piegājienu, izmantojot pirmajā reizē gūto pieredzi, vienmēr izdosies labāk, sekmīgāk!
Vecāki būs priecīgi kā nekad: papildus nodokļu atvieglojumi par divreiz lielāku apgādājamo skaitu, divreiz lielākas nodokļu atmaksas no VID, gandarījums par izaudzinātiem četriem, sešiem un vairāk bērniem! Un, kad viņi visi sasniegs 18 gadus, varēs divreiz nobalsot par tiem pašiem lieliskajiem, gudrajiem un tikai pareizus lēmumus pieņemošajiem Saeimas deputātiem, kas to būs nopelnījuši!