Lietotnē fligtradar ir redzamas visas lidmašīnas pasaulē, un ikvienam ir iespēja vērot, kā ASV un Izraēlas militārie gaisa kuģi ik dienu dodas Irānas un tās režīma sabiedroto virzienā. ASV pirmajā kara nedēļā Irānā uzbrukušas ap 3000 mērķiem. Izraēla savukārt turpina triecienus Libānā ar grupējumu Hezbollah saistītajiem mērķiem. Vēl dzīvi palikušie irāņu mullas biedē pasauli ar globālu džihādu.
Pēdējos gados Irāna gan slēpti, gan atklāti ir finansējusi palestīniešu teroristisko grupējumu Hamās, hutiešus nemierniekus Jemenā, Hezbollah Libānā. Irāna ir attīstījusi kodoltehnoloģijas un liegusi pieeju to starptautiskai uzraudzībai. Irāna ir arī nodevusi krievijai 57 000 dronu Shahed un to ražošanas tehnoloģijas. Tādējādi Irānas režīms ir līdzatbildīgs ne vien par uzbrukumu Izraēlai, bet arī par Ukrainas okupāciju un ukraiņu slepkavošanu. Šo un atsevišķu nepubliskotu no amerikāņiem saņemtu argumentu dēļ Latvija pret sabiedroto uzbrukumu Irānai attiecas ar izpratni. Tātad mūsu valsts automātiski nonāk islāma radikāļu melnajos sarakstos.
Izmantojot izdevību, «Ogres Vēstis Visiem» vaicāja ārlietu ministrei Baibai Bražei, vai Latvijas iedzīvotājiem būtu jāsatraucas par iespējamiem teroristiskiem uzbrukumiem, jo pēdējos gados arī pie mums arvien lielākā skaitā ierodas musulmaņi ar dievs vien zina kādiem nolūkiem. Taču ministre apgalvo, ka jāuztraucas nav. Mūsu drošības dienesti monitorē situāciju, un terorisma draudu līmenis joprojām tiek vērtēts kā zems. Tas tādēļ, ka Latvijā nav islāma radikāļu grupu. Tādas gan ir citviet Eiropā, un tur apdraudējums ir lielāks. Taču arī no turienes pagaidām nav ziņu, ka būtu sācies atriebības vilnis. Turklāt Irānas režīms pēc pirmās kara nedēļas ir būtiski novājināts, neskaitāmi līderi un militārie vadītāji ir iznīcināti. Līdz ar to Irāna vairs nespēj sniegt atbalstu līdzšinējā līmenī saviem grupējumiem ārvalstīs.
Šobrīd Latvijas ārlietu resora galvenais uzdevums ir dabūt mājās no kara skartajām un apdraudētajām valstīm tautiešus, kuri to vēlas. Pilsoņu aizsardzība ir valsts pienākums. Emirātos mīt ap 2000 Latvijas pilsoņu, Izraēlā ap 6000. Reģiona valstīs ir arī daudz tūristu no Latvijas. Labā ziņa, ka līdz svētdienas vakaram sekmīgi notikuši jau trīs evakuācijas reisi no Dubaijas. Mūsējie pakāpeniski atgriežas mājās.
UZZIŅA
Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem līdz svētdienai bija reģistrējuši 823 valstspiederīgie (izceļojuši vismaz 300), Izraēlu – 34 (izceļojuši 22), Omānu – 25 (izceļojuši 10), Kataru – 43 (izceļojuši 27), Saūda Arābiju – 16, Kuveitu – 9 (visi izceļojuši uz Saūda Arābiju), Bahreinu – 6 (visi izceļojuši uz Saūda Arābiju), Jordāniju – 9. Statistikas dati ir mainīgi.