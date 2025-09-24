Trešdiena, 24.09.2025 21:43
Agris, Agrita
Trešdiena, 24.09.2025 21:43
Agris, Agrita
Otrdiena, 23. septembris, 2025 08:31

Imants Vīksne: Sieviete, vīrietis, nebinārs zīļuks

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem
Imants Vīksne: Sieviete, vīrietis, nebinārs zīļuks
Publicitātes foto
Otrdiena, 23. septembris, 2025 08:31

Imants Vīksne: Sieviete, vīrietis, nebinārs zīļuks

Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Kad, aizpildot anketu mediju apmācību programmai, ieraudzīju ailīti ar pieprasījumu norādīt dzimumu, biju nepatīkami pārsteigts. Pirmkārt, latviešu valodā personvārdu galotnes ļauj nepārprotami izsecināt personas dzimumu, un kādēļ gan vispār viņiem tur Vidzemes Augstskolā būtu svarīgi uzskaitīt dzimumus. Tualetes noslodzes aprēķiniem, vai? Taču absurdākais, ka anketas piedāvājumā pie jautājuma par dzimumu bija nevis divi, bet trīs atbilžu varianti – sieviete, vīrietis, nebināra persona. Es vēl saprastu, ja trešā ailīte būtu – nevēlos atklāt dzimumu. Nezin kādu iemeslu dēļ. Bet ne jau, ka dzimuma vispār nav. Protestējot pret šādu stulbumu, ieķeksēju anketā, ka esmu sieviete, lai gan vēl labprātāk būtu ierakstījis, ka esmu, teiksim, – kvadroberis, zīļuks.

Ja visa tā bezdzimuma būšana grozās ap to, kā cilvēks pašidentificējas savā galvā, tad jau arī muļķību diapazons var būt neizmērojams. Taču problēma, ka muļķības izplata akadēmiska iestāde. Vaicāju programmas vadītājai, kāpēc tur tā nebinārā muļķība ierakstīta. Viņa vaļsirdīgi atzina, ka bijis pat kauns kaut ko tādu sūtīt, taču šis esot ES fondu projekts un kāds pārcentīgs latviešu birokrāts tās Eiropas prasības pēc visu dīvaiņu iekļaušanas burtiski iztulkojis. Lūk, tāpēc latviešu valodas likumi tiek atcelti, dzimumi tiek atcelti un akadēmiskajā vidē iespējams oficiāli pašidentificēties kā mistiskām bezdzimuma būtnēm.

Iemetu internetā atslēgvārdus «nebināra persona». Izrādās, jau pērn sociālajos tīklos par šo tematu notika pamatīgs cepiens, jo Eirovīzijā uzvarēja «nebināra persona», un tad vēl pilnā nopietnībā publiski tika diskutēts par dzimumneitrālu apzīmējumu ieviešanu nebinārām personām latviešu valodā. Piedāvājumā bija apzīmējumi – viņ, viš vai viņo, ko Valsts valodas centrs noraidīja kā kategoriski nepieņemamus un latviešu valodu kropļojošus. Savu artavu sabiedrības veselā saprāta uzturēšanā sniedza arī pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, skaidrojot, kāda ir bezdzimuma idejas izcelsme:

«Starp jauniešiem «nebinārā identitāte» šobrīd ir visai populāra – tā ļauj it kā apturēt pieaugšanu (kamēr es neesmu ne vīrietis, ne sieviete, es esmu bērns). Bailes pieaugt ir viena no klasiskajām pusaudzības grūtībām, ko ar iejūtību jāpalīdz pārvarēt, nevis nostiprināt psihē.»

Jo īpaši tā būtu jārīkojas skolām, augstskolām un valsts institūcijām, savos dokumentos un anketās piedāvājot visus dzimumus, tas ir – sieviešu un vīriešu, nevis kaut kādas dabā nepastāvošas nebināras versijas un zīļukus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?