Jautājums par Spānijas kailgliemežu invāziju interesē arī Inesi Ozolu, kas raksta, ka tikai nesen sākusi nopietnāk rosīties Ikšķiles pusē. Ikšķiles ilggadēja iedzīvotāja Gunta Misāne norāda, ka cīņa jau otro gadu notiekot Ozolu ielā pie Daugavas un tikai "pateicoties aktīviem kaimiņiem invāzija nav briesmīga."
Kristīne Viļuma raksta autorei iesaka - "Kamēr nav pīles, lasat ar roku, tad sālsūdenī, granulas ferramol lamicīds, un lai kaimiņi arī dara to pašu!"
Niāra Robalde informē, ka ir "vairākas putnkopības grupas, sludinājumi par skrējējpīlēm vēl ir."
Uz Dainas Dragones-Ivanovas ieteikumu vērsties "Lauku fondā", jo tur "šīs pīles tiek iznomātas uz vasaras sezonu", atbild cits komentētājs, norādot, ka ""iznomāt no šiem" ir pilnīgs neprāts, katra pīle ar "drošības depozītu" izmaksā 85€ uz sezonu. Jebkurā putnkopju grupā/s tirgo pīles it īpaši puikas pa 10-20€, sezonas beigās apēd, nopārdod vai uzdāvini kādam, ja negribi turēt pa ziemu." Summu veido 40 eiro par vienu pīli, klāt pieskaitot 45 eiro - drošības nauda."Ja parēķina, ka var nopirkt pīli pa 10€-20€ kuru sezonas beigās vēl pārdod, tad kāda jēga "īrēt" un uztraukties par svešu dzīvnieku," tā Raivis.
Lemberga Ilze raksta, ka "Ksenukai bija dabīgās indes kapsulas pa ļoti labu naudiņu. Nezinu,vai akcija vēl spēkā."
Iveta Mežaraupe atgādina, ka "Ogres novadam tikko bija seminārs par rīcības plānu spāņu kailgliemežu apkarošanai." Kāda cita komentētāja uz to atbild, ka viņai neliekas, ka kaut kas tiek darīts, jo "Visa pilsēta ar šiem gliemežiem jau esot divus gadus".