Viņa norāda, ka Latvijā reģistrētais masalu uzliesmojums ir tiešs apdraudējums ikvienam nevakcinētam bērnam un pieaugušajam. Šī situācija skaidri parāda sekas, ko rada atteikšanās no aizsardzības.
Zavadskas vērtējumā, sabiedrībā joprojām valda mīts par bērna slimošanu kā nepieciešamu posmu, kas "norūda" organismu. Tomēr bioloģija rādot pretējo, jo imūnsistēma nestrādā pēc principa "kas mūs nenogalina, padara stiprākus", uzsver profesore.
Pēc viņas teiktā, "dabiskās imunitātes" pievilcība balstās tikai daļējā patiesībā - proti, pēc pārslimošanas tiešām veidojas imūnā atmiņa. Taču šī viena ieguvuma cena ir nesamērīgi augsta, uzsver Zavadska. Viņa skaidro, ka tās ir dienas vai nedēļas ar milzīgu slodzi vielmaiņai, audu bojājumiem un komplikāciju risku, kamēr vakcīnas nodrošina to pašu aizsardzību bez šī smagā trieciena bērna vispārējai veselībai.
Katra infekcija, pat šķietami viegla, pārslogo trīs galvenos procesus, kas organismam nepieciešami veselības uzturēšanai: enerģijas ražošanu šūnās, olbaltumvielu līdzsvaru un nervu sistēmas saikni ar imunitāti, skaidro ārste.
Zavadska stāsta, ka tiklīdz imūnsistēma atpazīst izraisītāju, mitohondriji jeb šūnu "elektrostacijas" pārtrauc nodrošināt normālu ķermeņa darbību un visu jaudu velta aizsardzībai. Enerģija tiek burtiski nozagta domāšanai, augšanai un fiziskajai izturībai. Vienlaikus vīrusi vai baktērijas piesārņo šūnas ar bojātām daļiņām, radot situāciju, kurā šūnu pašattīrīšanās sistēmas vairs nespēj tikt galā ar savu ikdienas darbu un nespēj atjaunot bojātos audus. Šo procesu papildina signālvielas, kas liek smadzenēm just nespēku un motivācijas trūkumu - tas nav slinkums, bet bioloģiski noteikts enerģijas taupīšanas režīms, kas aptur bērna dabisko vēlmi izzināt pasauli un mācīties.
Zavadska atzīsts, ka pašreizējais masalu uzliesmojums Latvijā ir spilgtākais piemērs tam, kāpēc pārslimošana nav treniņš, bet gan smags trieciens organismam. Masalu vīruss ne tikai izraisa bīstamu drudzi un smagas komplikācijas kā pneimoniju vai encefalītu, bet arī burtiski izdzēš imūno atmiņu.
Zinātniski šo procesu dēvē par imūno amnēziju - stāvokli, kad masalu vīruss "izdzēš" organisma atmiņu par to, kā cīnīties ar citiem patogēniem, skaidro mediķe. Proti, vīruss iznīcina šūnas, kas glabā informāciju par visām iepriekš pārslimotajām slimībām un saņemtajām vakcīnām. Pēc masalām bērns var zaudēt līdz pat 70% savas imūnās aizsardzības, kļūstot no jauna pilnīgi neaizsargāts pret infekcijām, kuras viņš jau reiz bija sekmīgi uzvarējis.
Infekcijas izraisītais iekaisums atstāj sekas, kas var būt jūtamas vēl ilgi pēc tam, kad temperatūra ir normalizējusies. Kamēr organisms mēnešiem ilgi atjauno iztērētās rezerves, tas ir novājināts un vieglāk pieejams nākamajiem patogēniem.
Profesore uzsver, ka vakcīnas novērš šo bīstamo procesu ķēdi un resursu izsīkumu, ļaujot imūnsistēmai iegūt nepieciešamo informāciju bez organisma vispārējas novājināšanas.
Zavadska arī atgādina, ka masalu vakcīna nav tikai aizsardzība pret vienu konkrētu vīrusu - tā pasargā visu līdzšinējo bērna imūno pieredzi un nodrošina, ka viņa attīstība netiek apstādināta tikai tāpēc, lai "norūdītos" caur bīstamu un nevajadzīgu slimošanu, kas mūsdienu medicīnas laikmetā ir pilnībā novēršama.
Jau vēstīts, ka pēdējā masalu uzliesmojumā Latvijā līdz šim reģistrēti kopumā 49 saslimšanas gadījumi.
Visvairāk saslimušo ir bērnu un pusaudžu vidū, vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Epidemioloģiski saistīti ir 43 gadījumi, bet četriem saslimšanas gadījumiem infekcijas avots nav noskaidrots. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veic masalu uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu un infekcijas kontroles pasākumu organizēšanu.
Apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels, skaidro centrā. Apzinātas gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Kontaktpersonām sniegtas rekomendācijas, tostarp norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, ieskaitot pašizolāciju.
SPKC dati liecina, ka bērnu vakcinācijas aptvere pret masalām Latvijā ir samazinājusies un nesasniedz kolektīvajai imunitātei nepieciešamo 95% līmeni.