Inga Akmentiņa-Smildziņa: Es ļoti bieži jūtos kā Jūsmiņa – jūsmoju ik uz soļa

“Šī gada Tēva dienas festivāla tēma – tēta spēks. Tā caurvīs gan festivāla skatuves programmu, gan darbnīcas un stafetes, kurās piedalīties ģimenei dienas garumā, kā arī aktivitātes, ko rīkosim, gaidot Tēva dienu,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja un Tēva dienas festivāla rīkotāja.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?

Esmu lēkusi ar izpletni, lidojusi ar gaisa balonu, lidojusi Siguldas “Aeorodium” vēja tunelī u.c., bet, šķiet, visu šo neuztveru kā visekstrēmāko. Drīzāk par ekstrēmu sauktu ideju sākt rīkot Tēva dienas gājienu Rīgā – atceros to baiļu sajūtu, kad ar ģimeni un draugiem bijām sapulcējušies pie Brīvības pieminekļa, gaidot pirmo gājienu. Manas domas galvā skrēja: “Nu kā es varēju iedomāties ko tik traku kā Tēva dienas gājiens! Vai tad vīrieši Latvijā ir tik aktīvi, lai tiešām piedalītos?! Un tūlīt tiks aizslēgta Brīvības iela, vai maz būs kāds, kas pa to iet?!”

Taču jau pirmajā gājienā sapulcējās simtiem dalībnieku, un šogad notiks jau vienpadsmitais Tēva dienas gājiens un festivāls! Festivālu apmeklē vairāk nekā 12 000 ģimenes cilvēku no visas Latvijas.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē ir…

Es ļoti bieži jūtos kā Jūsmiņa – jūsmoju ik uz soļa! Par to, cik mani bērni lieli, cik kaķi smieklīgi, cik asprātīgi joki skan mūsu ģimenē, cik grezni kundziņi piemājas mežā saauguši, cik skaistas manā dārzā gladiolas… Bet visaizkustinošākie manas dzīves mirkļi noteikti ir mūsu kāzu diena, kas bija jau pirms 18 gadiem. Un tie brīži, kad pirmo reizi dzemdībās satikos ar katru no saviem trīs bērniem.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Skaistas idejas, forša komanda un labi padarīts darbs. Šī kombinācija iedvesmo visiem nākamajiem darbiem – vienalga, vai jāravē dārzs un jāzāģē malka, vai jāizdod žurnāls un jāsarīko kāds festivāls.

Kas ir jūsu veselīgie ieradumi?

Sekoju līdzi, lai ik dienu būtu apēsts kāds auglis un dārzenis, dzeru pietiekami daudz ūdens. Lifta vietā pēc iespējas izvēlos kāpnes, daudz staigāju un regulāri sportoju – nodarbojos ar brazīliešu nacionālās cīņas mākslu kapueiru.

Kas ir jūsu kaitīgie ieradumi?

Man šķiet, ka man vēnās asins vietā plūst kafija (smejas).

Kāda ir vērtīgākā dzīves laikā gūtā atziņa?

Mana šī brīža atziņa ir: gudrība un zināms viedums nerodas tāpēc vien, ka noveco, tā rodas, ja pats arvien strādā ar sevi, “mācies” sevi, kā arī, ja turpini iegūt jaunas zināšanas visas dzīves garumā.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu redzēt/izlasīt citiem.

Mēs regulāri rīkojam ģimenes filmu vakarus, taču ieteikšu trīs režisora Ričarda Kērtisa (Richard Curtis) filmas, ko noskatāmies katru gadu – “Love Actually”, “About time” un “Notting Hill”. Lai cik reižu šīs filmas skatītos, vienmēr aizkustinājumā raudu, no sirds smejos un mācos novērtēt ikdienas mazos, mīļos mirkļus, ko piedzīvoju ar savu vīru un ģimeni.

Kādu mūziku klausāties?

Mūziku klausos bieži un ļoti dažādu – gan savu vecāku jaunības hitus, gan sava pusaudža vecuma hitus, gan arī mūziku, ko klausās mani bērni šobrīd. Tas nozīmē, ka manā ikdienā skan kā Nora Bumbiere, Viktors Lapčenoks, “The Beatles”, “The Velvet Underground”, “Queen” u.c, tā arī Gustavo, PND, “Singapūras satīns”, “Gorillaz”, Eminems, Džordžs Ezra, “Coldplay” u.c.

Kāds ir bijis jūsu neprātīgākais, spontānākais pirkums?

Tā kā man galīgi nepatīk iepirkties, tad no neprātīgiem pirkumiem esmu diezgan labi pasargāta. Vienīgi pavasarī, kad jāpērk sēklas un stādi, tad gan varu iekrist galējībās.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot.

Tādā laikā es jau dzīvoju, tas ir – šodienā!