Internetā balsot būtu vienkāršāk... Ogres novada iedzīvotāji pastāsta, ko mainītu vēlēšanu kārtībā

Evita, dzīvo Tīnūžos, strādā ražotnē:
– Man patīk balsot klātienē. Internetā būtu vienkāršāk, bet vecākiem cilvēkiem tas varētu būt grūtāk. Vēlēšanās piedalos vienmēr, lai gan izvēlēties nav viegli – daudz tiek solīts, bet darbi ne vienmēr seko. Man svarīgāki ir konkrēti cilvēki, nevis partija, tāpēc labprāt balsotu par personām. Balsstiesības no 18 gadiem, manuprāt, ir pareizi, taču skolā par Saeimu, politiku un vēlēšanām vajadzētu stāstīt vairāk. Meitai 6. klasē šī tēma bija skarta pavisam nedaudz, tāpēc mājās man pašai nācās vēl skaidrot. No jaunās Saeimas gaidu skaidrību izglītībā, algu pieaugumu un nodokļu sistēmas pārskatīšanu. Pārtika un degviela kļūst dārgāka – ja agrāk par 20 eiro varēja nopirkt pārtiku, tagad vajag jau 50. Gribētos, lai algas tiek līdzi cenu kāpumam.
Katrīna, dzīvo Ikšķilē, uzņēmēja:
– Vēlēšanu sistēmu saprotu, grūtāk bija izlemt, par ko balsot. Tagad esmu izlēmusi, un man svarīgs ir konkrēts cilvēks – patīk, kā viņš runā sociālajos tīklos un kā strādā. Balsošu Rīgā, kur strādāju un kur kandidē cilvēks, kuru vēlos atbalstīt. Manuprāt, balsot no 18 gadiem ir pareizi. Arī savus divus pilngadīgos bērnus mudinām piedalīties, jo katrai balsij ir nozīme. Man svarīgas ir latviskās vērtības un tas, lai domātu par Latviju. No jaunās Saeimas lielas pārmaiņas negaidu, bet gribētu, lai vairāk domā par cilvēku dzīves līmeni – pārskata nodokļu un cenu politiku un palīdz ģimenēm, kurām klājas grūti. Es varu arī pa bedraināku ceļu pabraukt, ja cilvēkiem kopumā klājas labāk.
Markuss, dzīvo Ikšķilē, mācās Ogres tehnikumā:
– Man šīs būs pirmās vēlēšanas. Tehnikumā mums sarīkoja izmēģinājuma vēlēšanas, un pēc tām kļuva daudz skaidrāks, kā viss notiek. Vēl neesmu izpētījis visus sarakstus, bet par tiem runājam gan ģimenē, gan ar draugiem. Esmu pamanījis partiju, kas sola palielināt stipendijas. Pats saņemu 15 eiro, tāpēc man tas ir svarīgi. Manuprāt, balsot no 18 gadiem ir pareizi – agrāk vēl trūkst zināšanu. Gribētu Saeimā redzēt arī jaunus cilvēkus, kuri labāk saprot jauniešus. Vairāk vajadzētu palīdzēt arī cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Rīgā pie «Origo» redzu bezpajumtniekus. Varbūt daļa no viņiem gribētu kaut ko savā dzīvē mainīt, bet viņiem neviens nenāk pretī. Ja es būtu politiķis, domātu, kā šiem cilvēkiem vairāk palīdzēt.
Guntars, dzīvo Rembatē, strādā celtniecībā:
– Vēlēšanu sistēma man ir saprotama, un neko tajā īpaši nemainītu – man šķiet pareizi balsot par partijām. Klausījos Dombura diskusijas. Par vēlēšanām esam runājuši arī ģimenē, politiskais virziens mums visiem ir līdzīgs. Uz vēlēšanām iešu, visticamāk, sestdien, jo darba dienās strādāju. No jaunās Saeimas visvairāk gaidu straujāku ekonomikas attīstību un dzīves līmeņa celšanos. Mani ļoti neapmierina tas, kas notiek ar «airBaltic» un «Rail Baltica» – manuprāt, tur nauda būtu jātērē pārdomātāk, arī atalgojums atsevišķiem cilvēkiem šķiet neadekvāts. Visiem iesaku iet un nobalsot. Es ļoti negribētu, lai Latvijā pie varas nonāk prokrieviski politiskie spēki. Dzīvojam Latvijā, tāpēc ir jāciena šī valsts, tās kultūra un valoda. Taču pats svarīgākais, manuprāt, ir celt ekonomiku un cilvēku labklājību.