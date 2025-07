Ir laiks pārmaiņām! “Vienotībai” ir jāiet!

Diemžēl jāsecina, ka vairs nepārsteidz valdošo vienoti progresīvā nevērība pret valsts aizsardzību. Bet ir sasniegts jauns līmenis mūsu valsts graušanā — valdošie taupības nolūkos grasās atņemt finansējumu ceļu remontiem 2026. gadā. Runa ir par aptuveni 25 miljoniem, kurus šādi grasās “ietaupīt”.

Bet vienlaikus 33 miljoni gadā tiek piešķirti Sabiedrības integrācijas fondam — parazītu kantorim, kurš šajos gados tā arī ne par centimetru nav pietuvojies izvirzītajam mērķim — sabiedrības integrācijai. Tas ir darbojies tik neefektīvi, ka, piemēram, Daugavpilī ar absolūto vairākumu tiek ievēlēts prokremlisks mērs. Šajos gados no SIF ir tērēti miljoni “Vienotībai” un tās satelītiem slavas dziesmas dziedošam NVO korim. Caur šo fondu 2025. gadā vien 5 miljoni piešķirti mediju piebarošanai, bet 2,5 miljoni — dažādām biedrībām (NVO). Priekšlikumi šo kreisās šļuras barotni likvidēt ir tikuši noraidīti.

“Vienotības” prioritātes un vērtības ir kā alkoholiķim, kurš pēdējo naudu nodzer, nevis nopērk pārtiku bērniem! Vērtību kompass ir absolūti degradējies! Kā var ienākt prātā taupīt uz valsts un sabiedrības pamatvajadzībām, bet šķiesties ar naudu idiotiskiem pētījumiem par eksotisko kebabkurjeru labsajūtu vai piešķirt līdzekļus pilnīgi murgainiem NVO un to pasākumiem? Pasakiet man — ko nozīmē, piemēram, “sociālo inovāciju ekosistēmu dalībnieki” vai “veiktspējas aktivitātes pieredzes apmaiņa”? Lai kas tas arī nebūtu, šogad tam tiek tērēti 3,3 miljoni.

SIF nelietderīgo šķiešanos ar naudu atzinusi arī Valsts kontrole. Bet valdošos tas neinteresē, jo brutāla budžeta naudas izšķiešana ir viņu varas noturēšanas pamats. Nemaz nerunājot par “air/rail Baltikiem”, naudas apgūšanas Klimata ministriju un citām progresējošā “Vienotības” vēža metastāzēm! Tā vietā viņu piedāvājums ir atņemt naudu bērnu interešu izglītībai, veselības aprūpei, ceļiem. Ja tā nav klaja valstiskuma sabotāža — tad kas ir?

Otrs aspekts — tieslietu sistēma.

Viens no valsts uzdevumiem ir nodrošināt likumību un taisnīgumu. Tas ir vitāli svarīgi valsts pastāvēšanai — tās ir valsts un visu tās pilsoņu intereses. Tieši “Vienotība” ir atbildīga par to situāciju, kāda šobrīd valda tieslietās. Tā ļāvusi nostiprināties kolaboracionisma, kreisuma, tiesiskā nihilisma un pretvalstiskuma garam — veicinājusi to. Ka tieslietu sistēma un tiesas Latvijā bieži vien nespēj iedibināt taisnīgumu, nespēj panākt spriedumu saprātīgos termiņos, ir zināms lielākajai daļai, kam ar to bijusi saskare.

Spilgts fakts: Rīgas apgabaltiesas darbinieki — tostarp tiesneši, viņu palīgi, sekretāri — vasarā pirms pieminekļa atklāšanas Gunāram Astram publiskoja vēstuli. No viņiem tikai 5 atbalstīja skulptūras uzstādīšanu, bet 89 bija pret.

Lasu, ka jau otrajā tiesu instancē kremļa rupors “TV Dožģ” ir panācis sev labvēlīgu lēmumu licences atjaunošanai darbam Latvijā. Kā tā var būt, ka Latvijas tiesa klaji nostājas pret Latvijas valsts interesēm? Tas nav nejauši — tā ir likumsakarība, veidojot attiecīgu kadru politiku un vidi.

Kādēļ gan Krievijas telekanāls tik ļoti laužas atpakaļ uz Latviju? Iespējams, tādēļ, ka pretvalstiski noskaņotie LSM ar SEPLP priekšgalā ir gana neprofesionāli un nespēj pilnvērtīgi veikt Kremlim nepieciešamās darbības Latvijas informatīvajā telpā!

Nobeigšu ar to pašu, ko iesāku — ir laiks pārmaiņām! “Vienotībai” ir jāpazūd!

