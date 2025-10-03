"Ir nojauta, ka viņi nekādu 5. pantu negaidīs..." Alvis Hermanis reaģē uz cilvēku bažām par drošību

Alvis Hermanis vietnē "Facebook" raksta: "Latvijas soctīklos atkal pamodušies panikas cēlāji par krievijas iespējamo uzbrukumu.
Kā tad! Benzīntankos pa visu krievzemi stāv kilometrīgas rindas, armijā tiek vervēti kubieši un kremlī nevar saprast, kā lai pa televizoru izskaidro aktuālo aplenkumu Ukrainas frontes ciematā.
Tikmēr somu bumbvedēji (labākie Eiropā) rīko manevrus un nevar vien sagaidīt savu iespēju atgriezt Karēliju un pie reizes 3 dienās paņemt Pēterburgu. Lasot Somijas prezidenta intervijas, ir nojauta, ka viņi nekādu 5.pantu negaidīs.
Tur prezidents ar olām, abās nozīmēs. Ja Igaunija (ar kuriem faktiski kopīga ekonomika, nerunājot par mentālo) tiks iesaistīta, tad somi būs klāt 5 minūtēs. Esmu ar dažiem somiem runājis, 40.gads nav aizmirsts un parāds nav atmaksāts. Viņi tikai gaida iemeslu.
Latvijas progresīvais aizsardzības ministrs, protams, pačakarēja 3 gadus, ko ukraiņi mums uzdāvināja lai sagatavotos, taču - mums toties paveicies ar kaimiņiem. Rietumeiropa ir slidena un šaubīga, piekrītu. Bet Somija un Polija iesaistīsies Baltijas aizstāvēšanā, pat ja NATO vēl nevarēs izdomāt.
Kaut gan, kamēr Tramps prezidents, nekāds karš te nav iespējams nekādā veidā. Esmu pārliecināts."
Ne visu ieraksta komentētāju viedoklis sakrīt ar viņa domām.
"Jā, piekrītu par tām olām. Mūsējie savas būs pārdevuši. Bet par karu neesmu tik droša, ja var ticēt zvaigznēm. Tanki var nebūt, bet bez riebeklībām krievi neiztiks, domāju, šie ļoti nožēlo, ka nesāka ar mums. Tad jau redzēs, cilvēks domā, bet Dievs dara. Viņam viss notiek, kā paredzēts," raksta Nata.
Komentētājs Gunārs uzsver: "Alvi,man šķiet, ka Tu sāc pārāk aizrauties un saprāta līnija vairs netur taisnu virzienu. Un komentāros tādi stratēģi un karotāji, ka jocīgi paliek. Atkal jāpiekrīt vienu zinātnieku atziņai, ka cilvēce kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem ir pagriezusies deģenerācijas virzienā."
"Nu nezinu var jau te gaisa pillis celt, ka somi var iekarot Krieviju, bet nu tas, ka daudzi baidās no krievu atombumbām, nekur nav pazudis," spriež Ervīns.
"Panikas pa lielam nav, bet mēģināt piešķirt rusņai saprātu ir pārsteidzīgi... NATO, tas ir skaisti, armija un zemessardze, tas ir lieliski... tikai jāatceras, ka būt gatavam un pašuzkurināties nav viens un tas pats. Rušņi var vienkārši, lai iedi*stu svešā akā, nolaist podā pāris miljonus cilvēku un triljonus naudiņu," vēl kāds spriež.
Cits piebilst: "Par to, ka somi ne tikai nebaidās, bet gaida ieganstu atmaksai, arī esmu no čomiem pa biznesa līniju dzirdējis."