Aizvadītajā gadā VP RRP Ogres iecirknī elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēts 8381 notikums, kas ir par 2039 notikumiem vairāk nekā 2020.gadā, bet uzsākto kriminālprocesu skaits pērn sarucis par 274 – aizvadītajā gadā uzsākti 542 kriminālprocesi. 1307 gadījumos pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu, un arī šajā pozīcijā samazinājums ir par 24 gadījumiem.
Vērtē, ir vai nav noziedzīgais nodarījums maznozīmīgs
"Šī tendence vērojama ne tikai Ogres novadā, bet visā valstī un daļēji ir saistīta ar mājsēdi un citiem pandēmijas laika ierobežojumiem, kuru laikā cilvēki vairāk uzturējās savās dzīvesvietās. Vēl viens šī samazinājuma iemesls, saistīts arī ar Ģenerālprokuratūras un Valsts policijas vadlīnijām, attiecībā uz maznozīmīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kur tiek vērtēts vai, piemēram, vienas nozagtas alus pudeles dēļ ir vērts uzsākt kriminālprocesu, cik šāds atsevišķs nodarījums ir nozīmīgs, lai valsts tērētu laiku, līdzekļus, cilvēkresursus. Protams, redzot, ka viena un tā pati persona analogus noziegumus veic sistemātiski, tiek uzsākts kriminālprocess un vainīgā persona saukta pie atbildības par visiem nodarījumiem. Arī gadījumos, ja notikums, par kuru persona informē policiju, ir noticis pirms ilgāka laika, bet nav nedz aizdomās turamās personas, nedz liecinieku un arī cietušais nevēlas kriminālprocesa uzsākšanu, policijā vēršoties tikai informatīvā nozīmē, vērtējam, cik nozīmīgs ir nodarījums. Ja kaitējums naudas izteiksmē ir līdz pusei no minimālās mēnešalgas (līdz 250 eiro), atbilstoši likumdošanā noteiktajam tas ir atzīstams par maznozīmīgu un ar prokurora piekrišanu var tikt pieņemts lēmums neuzsākt kriminālprocesu," skaidro VP RRP Ogres policijas iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants Andris Kalnaģeidāns, kurš šo amatu pilda kopš pagājušā gada oktobra, tajā nomainot izdienas pensijā devušos Juri Nicišu.
Sava darba profesionālis
A.Kalnaģeidāns stāsta, ka pusgada laikā paguvis iepazīt gan Ogres iecirkņa kolektīvu, gan darba specifiku. Tiesa gan, darbs policijā viņam nav svešs – savulaik beidzis Policijas Akadēmiju, tad studējis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, iegūstot augstāko juridisko izglītību. Iekšlietu sistēmā kopumā nostrādāti 30 gadi. Pirms uzņemties Ogres policijas iecirkņa priekšnieka amatu, viņš VP RRP Ķengaraga policijas iecirknī vadīja Kārtības policijas nodaļu. Papildus tiešajam darbam kā pasniedzējs savas prasmes un zināšanas nodod topošajiem likumsargiem Valsts Policijas koledžā. Arī Ogres novada policijas iecirkņa apkalpojamā teritorija A.Kalnaģeidānam nav sveša – viņš ir ogrēnietis un šeit arī dzīvo ar ģimeni.
Visas četras pērn reģistrētās slepkavības ir atklātas
"Aizvadītajā gadā, līdzīgi kā iepriekš, viennozīmīgi dominē mantiskie noziedzīgie nodarījumi. No pērn uzsāktajiem 542 kriminālprocesiem atklāti ir 264 jeb aptuveni puse," turpina skaidrot A.Kalnaģeidāns, un Ogres policijas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis papildina, ka minētajam skaitlim jāpieskaita vēl 134 atklāti noziedzīgi nodarījumi, kas bijuši izdarīti iepriekšējos gados – darbs turpinās arī pie šādām lietām.
Pērn Ogres novadā reģistrētas četras slepkavības un visas atklātas. V.Gržibosvskis stāsta, ka vienā no šiem gadījumiem vēsturiskajā Lielvārdes novadā noslepkavota mazgadīga persona. Slepkava, bērna vecāku paziņa, tika aizturēts un tiesu gaida apcietinājumā. Iemesls šim noziedzīgajam nodarījumam bija tas, ka bērns traucējis spēlēt datorspēles...Vēl viens no gadījumiem – šaušana Rembatē, kas ieguva plašu rezonansi. Par laimi, visi trīs cietušie izdzīvoja. Izdzīvoja arī persona Ikšķilē, pret kuru tika pielietots šaujamierocis. Ogres policijas iecirkņa darbinieki šāvēju aizturēja, bet tālākai izmeklēšanai lietu nodeva VP RRP 1.biroja 1.nodaļai. Un ceturtajā gadījumā varmāka divām personām uzbruka ar cirvi. Persona aizturēta un tiesu gaida apcietinājumā. «Lai arī cietušie izdzīvoja, šos noziedzīgos nodarījumus juridiski reģistrē kā slepkavības, jo tieši tāds ir bijis vainīgo nodoms, bet to no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ nav izdevies īstenot," skaidro V.Gržibovskis, piebilstot, ka salīdzinājumā – 2020.gadā nav reģistrēta neviena slepkavība.
"Visi šie noziedzīgie nodarījumi izriet no personu savstarpējām nesaskaņām ģimenes vai paziņu lokā un lielākoties izdarīti impulsīvi, personām esot alkohola reibumā – alkohols saasina viss izjūtas," piebilst A.Kalnaģeidāns.
Pērn reģistrēti arī trīs smagu miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, no kuriem atklāti divi, reģistrēta viena laupīšana un arī atklāt.
Pērn aizturētas zagļu grupas
2021.gadā Ogres iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrētas arī 18 zādzības ar iekļūšanu dzīvoklī vai kādā citā pastāvīgi apdzīvotā telpā. No tām atklātas sešas.
V.Gržibovskis piebilst, ka par zādzībām no mājām aizturēta trīs personu grupa. Viens no ļaundariem apcietināts, otrs miris no narkotisko vielu pārdozēšanas, trešajam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar apcietinājumu. "Ogres novadā bija vairāk nekā 10 zādzību epizodes, un mēs palīdzējām atklāt vēl 28 epizodes visā Rīgas reģionā. Tās bija gan auto numurzīmju, gan degvielas zādzības, gan zādzības no mājām," stāsta V.Gržibovskis un A.Kalnaģeidāns papildina: «Aizturēta arī vairāku personu grupa, kas no privātpersonām lielā apmērā izkrāpa metāllūžņus. Personas apbraukāja privātmājas, uzdevās par uzņēmuma pārstāvjiem, aizveda metālus, solīja pārskaitīt naudu, bet, protams, cietušie samaksu nesaņēma, jo metāla uzpircēji nebija uzņēmuma darbinieki, bet gan krāpnieki. Viņi paši pēc tam šos izkrāptos metālus aizbrauca un nodeva. Katrā braucienā peļņa bija vairāk nekā 600 eiro. Ogres iecirknī reģistrētas septiņas šāda veida noziedzīgo nodarījumu epizodes. Tādas fiksētas arī Salaspils, Olaines iecirknī un citviet Latvijā.»
Aizvadītajā gadā reģistrētas arī četras zādzības no tirdzniecības vietām ar iekļūšanu nakts laikā, divas no tām atklātas. Reģistrētas 26 zādzības tirdzniecības vietās, brīvi piekļūstot, atklātas 23. Nozagtas septiņas automašīnas, atrastas četras, nozagti astoņi velosipēdi un divi no tiem atrasti. V.Gržibovskis skaidro, ka nereti ir gadījumi, kad policijas darbinieki uzsāk kriminālprocesu par velosipēda zādzību, bet izmeklēšanas procesā atklāj, ka saimnieks vienkārši aizmirst, kur savu divriteni atstājis, un tas nebūt nav nozagts.
Cilvēku lētticībai nav robežu
2021.gadā reģistrētas 22 krāpšanas, no tām atklātas septiņas. Dominē dažādi zvani no ārvalstīm, ar aicinājumiem iesaistīties kriptovalūts tirgos vai citās biznesa platformās. Aktuāli bijuši arī mēģinājumi izmānīt personas datus saistībā ar kurjerdienesta un banku interneta darbību. V.Gržibovskis norāda, ka daļu no šādiem Ogres novadā notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem izmeklē VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu atklāšanas pārvalde, jo līdzīgi noziedzīgi nodarījumi tiek izdarīti visā Latvijas teritorijā un tos interneta vidē izdara noziedzīgas grupas.
"Izmeklējot šos noziedzīgos nodarījumus, patiesi jābrīnās par cilvēku lētticību, kuri krāpniekiem sniedz visus interneta bankas pieslēguma datus un apstiprina maksājumus. Laikam jau kārdinājums ātri iedzīvoties ir lielāks, nekā daudzie brīdinājumi plašsaziņas līdzekļos,» saka V.Gržibovskis, un A.Kalnaģeidāns piebilst: «Ja svešs cilvēks piezvana, aicina iesaistīties biržā, piedāvā nopelnīt naudu, jautājums, par kuru vienmēr vajadzētu aizdomāties, pirms iesaistīties – kāpēc cilvēks pats to nedara, nenopelna šo naudu, bet piedāvā jums. Tādai labdarībai grūti ticēt."
Interneta vidē nekas un nekur nepazūd
Pērn uzsākti 18 ar narkotisko vielu apriti saistīti kriminālprocesi. Pabeigta izmeklēšana par cigarešu rūpnīcu Lēdmanē, un lieta nodota kriminālvajāšanas uzsākšanai. Minētajā lietā par aizdomās turētajām atzītas 11 personas, izņemti tabakas izstrādājumi 13 miljonu eiro apmērā. V.Gžibovskis atzīst, ka šī bija sarežģīta izmeklēšana, kur vajadzēja ieguldīt daudz laika un darba. Tomēr intensīvs darbs noticis arī citu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā. Nereti cilvēki kļūst par upuriem pašu neapdomīgas rīcības rezultātā. "Noteikti nevajadzētu sūtīt savus kailfoto vienaudžiem, nemaz nerunājot par svešām, interneta vidē iepazītām personām. Šodien vienaudzis ir draugs, bet rīt kailfoto jau pārsūtīs visai skolai. Gada laikā reģistrējam trīs – četrus šādus noziedzīgos
nodarījumus, un tiem ir tendence pieaugt, lai arī regulāri izsakām brīdinājumus. Ir jāatceras, ka viss, ko ievietojat internetā vai pārsūtat tālrunī, nekad, nekur nepazūd, pat ja jūs no savas puses to izdzēšat," skaidro V.Gržibovskis.
Pērn divi kriminālprocesi sākti arī par uzbrukumu vai pretošanos policijas darbiniekiem – V.Gržibovskis piebilst, ka šādi gadījumi noteikti nepaliks bez ievērības un lietas nonāks tiesā, lūdzot piemērot apcietinājumu.
Daļa procesu pērn saistīti ar Covid – 19 ierobežojumu neievērošanu
Attiecībā uz administratīvo praksi, policijas darbinieki vai nu pieņem lēmumu uzsākt administratīvo lietvedību un veikt izmeklēšanu, vai arī, ja pārkāpumu konstatē uzreiz un nav nepieciešama apstākļu noskaidrošana, uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu un vienlaikus šajā lietā pieņem lēmumu. Pērn šādi lēmumi par administratīvā procesa uzsākšanu un soda piemērošanu notikuma vietā bija 1679. Gadu iepriekš – 1265. A.Kalnaģeidāns piebilst, ka šis pieaugums lielākoties saistīts ar mājsēdes ierobežojumiem, masku nevalkāšanu un citiem pārkāpumiem Covid – 19 jomā. Jāpatur prātā, ka arī brīdinājums ir administratīvs sods.
Pērn uzsākti arī 436 administratīvo pārkāpumu procesi, kuros veikta izmeklēšana un pēc tam piemērots sods. Te jūtams ievērojams kāpums, jo gadu iepriekš šādi administratīvie procesi bija tikai 183. Ogres policijas iecirkņa priekšnieks skaidro, kas šis pieaugums saistāms ar izmaiņām administratīvajā likumdošanā 2020.gadā.
13 administratīvo pārkāpumu procesi uzsākti par nepakļaušanos policijas darbinieku prasībām, par policijas darba traucēšanu. Septiņos gadījumos – par sīko huligānismu un 26 – par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu – lielākoties tās ir savstarpēji pazīstamas personas, kas viena otrai nodara šos maznozīmīgos miesas bojājumus, piemēram, kāda pasākuma laikā. 34 administratīvo pārkāpumu procesi uzsākti saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti, 12 – par akcīzes nodokļa pārkāpumiem, kas vairāk saistīts ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu apriti. Gada laikā pieņemti 78 lēmumi atteikt uzsākt administratīvo procesu.
Darbus nedala
A.Kalnaģeidāns skaidro, ka no pērnā gada 1.jūlija kopā ar Ogres iecirkņa darbiniekiem sabiedrisko kārtību Ogres novadā uzrauga VP RRP Patruļpolicijas pārvaldes Ogres nodaļa, kas bāzējas Ogres policijas iecirkņa telpās. "Šī patruļa kopā ar Ogres iecirkņa operatīvās vadības grupas darbiniekiem reaģē uz izsaukumiem, izbrauc un fiksē pārkāpumus, veic administratīvo praksi sabiedriskās kārtības jomā uz ielas, kā arī ceļu satiksmes uzraudzības jomā. Viņu darba rezultātus administratīvās prakses jomā ceļu satiksmes uzraudzībā uzskaita VP RPP Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu birojs, bet uzsākto kriminālprocesu turpmāku izmeklēšanu veic Ogres iecirkņa kriminālpolicijas darbinieki. Vairs nav nodalīta ceļu policija un patruļpolicija – viņi ir apvienoti un kā reaģējošie policisti veic kā vienu, tā arī otru funkciju. Tas ir pareizi, jo nav normālas situācijas, kad uz notikumu izbrauc vieni policijas darbinieki, pēc tam izsauc citus, un cietušie gaida. Tagad tie likumsargi, kuri paši izbrauc, arī noformē attiecīgo pārkāpumu.
Ogres iecirkņa darbiniekiem ir izveidojusies laba sadarbība ar tagad jau apvienotā Ogres novada pašvaldības policiju. Protams, gribētos, ka Ogrē publiskās vietās veiktās video novērošanas ierakstiem pašvaldības policija sekotu tiešsaistes režīmā visu diennakti, lai būtu iespēja uzreiz reaģēt uz jebkuru notikumu, kā tas notiek, piemēram, galvaspilsētā, vai tepat blakus, Salaspils novadā. Pieļauju, ka tas, protams, ir finansējuma un nākotnes jautājums," saka A.Kalnaģeidāns, piebilstot, ka Ogres policijas iecirknī tiek gaidīti jauni, zinoši kolēģi – no 90 štata vietām šobrīd 15 ir vakantas.
Neviens svešinieks mūs nepadarīs bagātus
Jautāti, ko gribētu vēlēt iedzīvotājiem, A.Kalnaģeidāns un V.Gržibovskis ir vienisprātis – pirmām kārtām, var vēlēt nebūt lētticīgiem. "Šis ir laiks, kad daudzas darbības notiek interneta vidē, arī tirdzniecība. Ja tiek piedāvāta kāda vietējā prece no vietējā pārdevēja, bet ir lūgums naudu pārskaitīt uz kontu ārvalstīs vai citas personas kontu, tam vajadzētu būt pirmajam brīdinājuma signālam aizdomāties. Ja cilvēks prot internetā nopirkt, tad jāmāk arī internetā pameklēt informāciju. Pirms veikt maksājumu, nepieciešams pārliecināties, vai internetā ir kādas ziņas par konkrēto pārdevēju. Ar to vajadzētu sākt, nevis otrādi, vaimanāt, kad darījums jau noticis un par personu ir desmitiem nelabvēlīgu atsauksmju. Ja potenciālais pircējs atsūta kādu personas apliecinošu dokumentu kopiju, tas nebūt automātiski nenozīmē, ka dokumenta īpašnieks ir tā persona, ar kuru sarakstāties. Dokumenta kopiju krāpnieks var būt saņēmis no kādas citas, jau iepriekš apkrāptas personas, un tagad izmanto ar mērķi iegūt jūsu uzticēšanos. Ja ir vēlme pārliecināties, ar kādu personu tiešām kontaktējamies, tad drīzāk var piedāvāt sazvanīties video zvanā," saka V.Gržibovskis, un A.Kalnaģeidāns papildina: "Krāpnieki labi pārzina psiholoģiju – krāpšanas bieži tiek veiktas par nelielam summām, kuru dēļ cietušie policijā nevēršas, bet, ja krāpniekam dienas laikā par 10 eiro izdodas apkrāpt 10 cilvēkus, tad summa ir gana liela. Ja vēlaties kaut ko iegādāties ārzemēs, jāpārliecinās, vai norādītais e – pasts un bankas rekvizīti patiesi pieder uzņēmumam, ar kuru jums ir darījums. Šos datus var pārbaudīt uzņēmuma mājaslapā. Tā, piemēram, ir bijis gadījums, kad cilvēks ārzemēs vēlas iegādāties traktortehniku septiņu tūkstošu eiro vērtībā, veic naudas pārskaitījumu, un ar to arī darījums beidzas. Diemžēl nereti iespēja atgūt naudu ir minimāla, lai neteiktu – tuvu nullei. Pārskaitīt naudu uz svešu kontu ārvalstīs – tas ir sekunžu jautājums, bet tās atgūšana var prasīt mēnešus. Novēlu nebūt naiviem un necerēt, ka svešas personas ir ieinteresētas padarīt mūs bagātus, ir svarīgi ievērot piesardzību it visā."
