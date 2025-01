Islāms nāk ar zobenu

Un viņu radikālisma uzskatāmākā izpausme ir Ziemassvētku tirdziņos vai jebkur citur jebkurā pasaules malā nogalināti kristieši. Viņiem tas ir svētais karš pret «neticīgajiem». Iebraucot Rīgā, ielās var redzēt ļoti daudz tumsnēju cilvēku, par kuriem mēs nezinām tikpat kā neko, un pieļauju, ka arī drošības dienesti – ne. Daudzi no svešzemniekiem ar zilām, zaļām kastēm uz muguras ēdienu izvadā. It kā studenti, bet latviešu valodā nerunā ne vārda. Nu kā tā var būt? Nesen ar vienu tādu saķēros. Šis ar sagrabējušu apsistu tarataiku gandrīz virsū uzbrauca. Skatos – tehniskās apskates nav, numurzīme šķiet viltota. Vismaz ne tāda, kā pie mums. Saku šim – tu ar tādu nedrīksti braukt. Šis – man dontanderstand. Es latviski skaidroju, ka Latvijā ar tādu auto pārvietoties ir aizliegts. Un šis atkal – spīk in ingliš. Ingliš iz internešenel langvidž. Respektīvi, ja es ko gribu no viņa, lai runāju angliski. Aizstrīdējāmies līdz tam, ka viņš tiklab var būt terorists – dokumentu nav, mašīna tiek lietota nelikumīgi. Piezvanīju policijai, lai tā krāmējas ar šito langvidžu.

Protams, gadījums pavisam prasts, taču simptomātisks. Šie iebraucēji nav arhitekti un zinātņu doktori, ko alkst redzēt darba tirgus atvērēji un atvērto robežu piekritēji. Šie iekļūst Latvijā, pārkāpjot vai apejot likumu. Iezogoties pa zaļo robežu vai izliekoties par studentiem, kaut gan neko netaisās studēt. Viņi arī negrasās integrēties. Negrasās runāt valsts valodā. Un tagad viņiem Rīgā vēl vajadzīga arī mošeja, kur viņiem kopā neintegrēties. Protams, mūsdienu tolerances laikmetā par jebkuru reliģiju jārunā ar visdziļāko piesardzību, bet patiesībā lielāka piesardzība būtu jāievēro pret šīs svešās agresīvās reliģijas nesējiem un izplatītājiem. Par to jau daudzkārt ir runājis austrumu reliģiju pētnieks profesors Leons Teivāns – islāmā varmācība ir svēta lieta. Lūk, viņa teiktais portālam «Delfi»:

«Jāsaprot, ka, piemēram, džihāds – svētais karš un karošana un nošaušana, ieroča lietošana, tā visa ir svēta lieta islāmā. Paskatīsimies uz islāma valstu karogiem – Muhammada zobens. Viņš pats gāja kaujā, pats nogalināja cilvēkus, sprieda nāves spriedumus, kas viņa klātbūtnē tika izpildīti. Daudzi eiropieši ir uzdevuši jautājumu, kas tas par pravieti, kurš izlej citu cilvēku asinis. Bet islāmā viens svētā kara dalībnieks – džihādists, ja viņš ir aizgājis bojā, īstenojot džihādu – svēto karu, viņš nenonāk dieva tiesā. Viņš nonāk paradīzē, apejot dieva tiesu. Tas ir teoloģisks uzstādījums. Tāpēc varmācība islāmā ir svēta lieta. Tā ir norma.»

Saeimā pašlaik tiek virzīti grozījumi Imigrācijas un Valsts robežas likumos, kas vērsti pret spiegošanu un citām kaitnieciskām aktivitātēm. Izmaiņas paredz, ka Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstu pilsoņiem turpmāk būs pienākums pirms ieceļošanas Latvijā norādīt ceļojuma mērķi, plānoto uzturēšanās laiku, maršrutu un kontaktinformāciju. Tāpat būs jānorāda informācija par personas vai tās tuvinieka ieņemtiem vēlētiem amatiem, kandidēšanu vēlēšanās, amatpersonas statusu, dienestu spēka struktūrās, tieslietu vai ārlietu (arī diplomātiskajā) dienestā. Šī prasība attieksies uz ieceļotājiem no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, krievijas, Moldovas, Tadžikistānas un Uzbekistānas.

Taču jaunās normas nerisina radikālā islāma problēmu. Un tā ir jārisina nekavējoties. Jo islāms nāk komplektā ar pravieša zobenu.