I.Vjakse stāsta, ka, lai dobes vienmēr būtu krāšņas, dārzniekiem un ainavu arhitektiem stādījumi jāplāno jau iepriekšējā gadā.
"Mūsu pārziņā ir apstādījumi Ogres pilsētā, bet par par daudzdzīvokļu māju pagalmiem atbild to apsaimniekotāji. Apstādījumu kopšana ir sezonas darbs. Ziemā darbinieki tiek atlaisti, un man ir patiess prieks, ka visi trīs mūsu darbinieki pēc ziemas ir atgriezušies. Piemēram, Andrejs ziemā strādā Zviedrijā un tagad ir atpakaļ, lai rūpētos par savas pilsētas stādījumu kopšanu un laistīšanu. Ar tik mazu darbinieku skaitu uzturēt tik lielu teritoriju iespējams tikai tad, ja viņi ir pieredzējuši un zinoši. Pilsētā par dārznieku var strādāt tikai ar sirdi un dvēseli, cilvēki, kuriem ir tā saucamie zaļie pirkstiņi, kuriem patiesi patīk tas, ko viņi dara. Šis darbs ir tikpat kā uz skatuves, turklāt jāstrādā gan sniegā, gan lietū, gan saules tveicē. Darbinieki jau paši zina, kur katrā konkrētajā brīdī jāpieliek roka – tikai tā mēs varam tikt galā ar visiem darbiem. Protams, liels paldies arī aģentūras vadībai un kolēģiem no citām nodaļām, kas mūs vienmēr atbalsta, nekad neko darbam neatsaka," saka I.Vjakse, piebilstot, ka darbs sācies no aprīļa, taču faktiski jau šobrīd jādomā, kādi stādījumi būs nākamgad.
"Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad līdz 1.maijam jau bija jāpasūta sīpolpuķes, ko stādīsim rudenī un kas ziedēs nākamā gada pavasarī. Attiecīgi – sīpolpuķes, kas šobrīd redzamas dobēs, stādījām pagājušā gada rudenī. Pirmie ziedēja un iedzīvotājus priecēja krokusi, īrisi un zilsniedzītes. Tagad ir narcises, hiacintes, scillas,tulpes, būs vēl muskares, dekoratīvie sīpoli, fritilārijas. Kā papildinājums ir arī atraitnītes, neaizmirstulītes un dzelteno forsītiju krūmi, kas ir tik saulaini, ka liek uz tiem paraudzīties pat visdrūmākajiem. Būtībā Ogrē ir grūti iziet cauri vairākām ielām un nepamanīt ziedus. Arī vīriešu skati mēdz uz brīdi aizkavēties pie krāšņajām dobēm. Manuprāt, ziedi ir tie, kas sniedz cerību un ļauj savā pilsētā justies droši un labi," saka I.Vjakse, piebilstot, ka zilā ir Ogres novada krāsa un puķu dobēs tā vienmēr ir atrodama. Šogad zilo krāsu papildina arī dzeltenā, bet ne visur. "Esam apzināti izvairījušies stādīt tikai zilu un dzeltenu. Protams, mēs jūtam līdzi un atbalstām ukraiņus, taču šajā kontekstā vēl jo vairāk novērtējam, cik ātri viss var mainīties un cik ātri var visu zaudēt. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi spēt nepazaudēt sevi un novērtēt to, kas ir mūsu," saka ainavu būvtehniķe.
Jautāta, vai Ogrē šogad priecēs arī kādi jauni stādījumi, I.Vjakse stāsta, ka jaunajā "Lidl" aplī, kur pamatā iedēstītas ziemcietes, iestādīta pilnībā jauna agrā narcišu šķirne ‘Tete Boucle’ – zemi, pildīti ziedi, kā arī skaists, elegants tulpju šķirnes "Prince" dažādu toņu maisījums, pēc kā ziedēšanu turpinās dekoratīvie sīpoli un pahiacintes. Jauni apstādījumi ir arī rekonstruētajā gājēju posmā Parka ielā. P/A "Ogres komunikācijas" dārznieku kopšanā ir arī teritorija pie jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, maija beigās pilsētas ziedu rotu papildinās arī 36 ziedu kastes uz Lokveida tilta. Ziedu vāzes izvietos arī stabos Brīvības ielā, pie luterāņu baznīcas, kā arī Skolas ielā un Rīgas ielā uz Daugavpils šosejas.
"Ir sens stāsts par diviem strādniekiem, kuri veļ akmeņus. Kad prasa, ko viņi dara, viens tā arī atbild, ka veļ akmeņus, bet otrs saka – es ceļu katedrāli! Šo stāstu minēju, jo arī mūsu darbiniekiem šis uzstādījums ir krietni augstāks. Darbs nebūt nav viegls un brīžiem nav arī patīkams, bet, tas, kas mūs vada, ir sava darba mīlestība un atbildība, tāpēc spējam tikt galā arī ar nelieliem resursiem. Ceru, ka ogrēnieši un pilsētas viesi novērtēs šī mūsu darba rezultātu un, dodoties savās ikdienas gaitās, tajā radīs prieku," saka I.Vjakse.
Dzintra Dzene, Ogres Vēstis visiem (OVV)