Izglītība, kvalitāte, drošība

Atduramies izglītībā: nebūs tās, nebūs nekā – arī veselības un kvalitatīvas dzīves nebūs. Jau vairāk nekā pusgadu 14. Saeima un Kariņa valdība it kā rosās. Kas ir izdarīts? Bez brēcieniem pēc reformām, bez uzbrēcieniem, ka tie, kas negādā reformas, var lasīties, nekā taustāma nav! Bez "ekonomiskas transformācijas» un citu tukšfrāžu locīšanas nav izdarīts nekas! Līdztekus spriedzei par izglītības arodbiedrības LIZDA streika prasībām Izglītības ministrija (IZM) dzen uz priekšu tā saucamo skolu tīkla "optimizāciju", soloties, ka tas būs gatavs līdz maija beigām, bet nākotnes kalēju smēdē iznācis vien kārtējais čiks. Protams, ja algu maksā, kaut kāda darbības imitācija nepieciešama.



Bet katru normālu cilvēku dusmo naudas izsvaidīšana, kas būtu ieguldāma izglītībā, skolā. Taču IZM izpratnē optimālais (vislabākais!) variants ir pats sliktākais (!) – skolas slēgšana. Pieredze nemāca? Ap 2000. gadu Rīgā un citur slēdza lērumiem bērnudārzu, bet tagad bērniņus nav kur likt un vecākiem jāstāv garās rindās. IZM gatavojas Latvijas miršanai? Ja negatavojas, tad lauku atdzimšanas laikā (uz ko visi solās iet un uz ko ir jāiet!) bērni būs, bet skolu vairs nebūs? Ne tuvāk, ne tālāk no mājām? Kas notiek galvās? Ar likvidācijas māniju tā sasirguši, ka, skolas graujot, pat nav rēķinājuši, kāds ieguvums no tā visa būs. Dzīves gudrais draugs Raimonds par šādu māžošanos vārdos nav izvēlīgs: ar špicku zilonim vārdā nesaucamu vietu neaizbāzīsi! Viņš arī skaišas par stulbumu savos dzimtajos Ērgļos: vietējo arodskolu, kas bija tapusi par Priekuļu tehnikuma filiāli, pirms dažiem gadiem kapitāli atjaunoja, ieguldot 1,5 miljonus, un uz karstām pēdām aizklapēja ciet, kaut arī labu amatnieku deficīts valstī kliedzošs!



Rādās, ka IZM skolu iznīcināšanai (ap 100 skolu!) izgudrojusi jaunu, prettiesisku instrumentu ar iestrādātu demagoģiju: redziet, skolas dibinātājas ir pašvaldības, bet, atvainojiet, pietiks jums dibināt visas izglītības pakāpes: turpmāk 1.–6. klašu posmi paliks jūsu dibinājumā, bet 7.–9. klases pārdibināsim mēs – IZM! Shēma vienkārša: mēs aizklapēsim savus dibinājumus, jūs ar savējiem arī ilgi neķeipsiet! Ko saka Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure? «Mēs nepiekrītam, kategoriski nepiekrītam! Tas īstenībā ir eksperiments, un eksperimenti dārgi maksā! Kāda būs izglītības pieejamība? Kā būs bērniem – atbildes nav! Mums valstī obligāta ir pamatskolas izglītība, un par to arī atbildam! Modelis, kur ir tikai 1.–6. klase, nedzīvo: mums vajadzīgas stipras pamatskolas!» pauž Ināra Dundure. Bet Kariņš sajūsminājies, ka politiskā griba esot un līdz augustam noraidītais brāķis tapšot gatavs.



Kvalitāte ir visaptveroša!



Kā mūsu novadā? Loģiski, saprātīgi: Ogrē spēcīgas pamatskolas – Kalna skolā, bijušajā ģimnāzijā, Jaunogrē, bet no jauna topošā Ogres ģimnāzija būs moderna skola – kā starts uz augstskolu 10.–12. klašu audzēkņiem! Pateicoties nelokāmajai novada pozīcijai – saglabājas visas lauku pamatskolas! Gan tur, kur bērnu daudz, gan tur, kur maz – ar laiku taču būs: Latvija netaisās mirt, bet atdzimt no jauna!



Izglītības ministrei Čakšai, pašas vārdiem sakot, švaka kvalitāte: frāzes birst kā pupas, bet vienpusīgi, nesakarīgi, ik teikumā pa valodas kļūdai iesprūkot un jēdzienos putrojoties. Piemēram, kas ir kvalitāte? Tikai skaitļi reitingos? Nē! Tā ir iespēja dzīvot, augt un audzināt sevi mājās – ģimenē, savā skolā. Tā ir brīvība, lai ceļā uz skolu un mājām lielajiem puišiem neizaug bārda! Laba audzinātība, labklājība (laba klāšanās!) ir mājās, kur visiem silti, labi un dvēselē silti. Arī drošība sākas no mājām, no godīgas, taisnīgas, tiesiskas valsts un labklājības ģimenē. Bet mums patīk griezt otrādi – uzvarēsim hokejā, padziedāsim dziesmu svētkos un būsim patrioti! Nē, mīļā sirds! Patriotisms sākas no labas valsts, no laimes ģimenē, sabiedrībā! Tieši tā iespaidā traucamies uz dziesmu svētkiem, spēlējam hokeju, fanojam un visu to esam gatavi aizstāvēt ar ieročiem rokās!