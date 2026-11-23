Savā sociālā medija "Facebook" kontā Egils Helmanis dalījies ar savu uzrunu, kas izlasāma raksta turpinājumā.
“Laikabiedri!
Man ir liels gods būt šodien ar jums kopā!
Kad es dzirdēju to, kas ar Oleksiju ir noticis gūstā, sapratu, ka par to jāuzzin arī pārējai pasaulei. Un tāpēc radījām apstākļus Ogres novadā, Latvijā, lai Oleksijs Anuļa varētu uzrakstīt grāmatu.
Uz šo grāmatu var skatīties no trijām pusēm.
Pirmais - tā ir kā signāls visai pārējai pasaulei, ka Krievija ar augstākās vadības akceptu izveidojusi koncentrācijas nometnes, kur pastrādā kara noziegumus. Un mēs visi kopā esam atbildīgi, lai tas viņiem beigtos ar tiesu. Ja mēs uz to pievērsim acis, tad mums mūsu bērni to nepiedos. Viņiem nāksies augt necilvēcīgā pasaulē.
Otrā šķautne - šo grāmatu var apskatīt kā rokasgrāmatu kā izdzīvot, ja esat nonācis Krievijas koncentrācijas nometnē.
Trešā šķautne - kā Oleksijs apraksta savu iekšējo pasauli. Tur pat Dostojevskis varēru viņu apskaust. Mēs nevaram ietekmēt laiku, kad ierodamies šajā pasaulē un aizejam no tās. Bet mēs varam ietekmēt, ko mēs darām dzīves nogrieznī starp šiem diviem punktiem.
Kad Ukrainā sākās karš, es televīzijā redzēju kā pa galveno ielu ved mājās kritušo karavīru. Pilsētas iedzīvotāji sagaidīja katafalku nostājoties uz ceļiem. Es raudāju kopā ar ukraiņiem. Bet tad atcerējos nostāstā teikto, kad princis apraudāja pilsētu, kura kritusi, tad viņa tēvs viņu uzrunāja - Tu nedrīksti kā sieviete apraudāt to, ko neesi varējis nosargāt kā vīrietis. Un tad sapratu, ka ir jārīkojas. Ka tikai reāla darbība, reāla palīdzība vat glābt situāciju.
Otrajā kara mēnesī es ar medicīnas piederumiem pilnu autobusu iebraucu Černihivā. Bija pagājušas trīs dienas kā okupanti no Krievijas bija atkāpušies. Ar manu palīdzību Ukrainas frontē ir nogādātas vairāki simti automašīnu, ģeneratori, termoveļa karavīriem, medicīnas lietas.
Esam Ogrē izveidojuši muzeju, kur tiek parādītas Krievijas Ukrainas kara šausmas. Esam palīdzējuši Anuļas stāstam nonākt pasaulē.
Tāpēc katru klātesošo aicinu būt aktīviem. Un šis stāsts nav par karu starp divām valstīm, šis stāsts ir, ka mēs tikai visi kopā varam apturēt ļaunuma impēriju. Ja mēs to nogulēsim, mūsu bērni to nepiedos.
Ar cieņu
Egils Helmanis.”