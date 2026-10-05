"Ja mēs zaudēsim savu mugurkaulu.." Helmaņa pārdomas par vēlēšanu rezultātiem un Nacionālās apvienības nākotni

Viņš raksta: "Ir beigušās vēlēšanas. Apvienotais saraksts ir “aizgājis kosmosā”. Kulberga fenomens ir nostrādàjis. Tauta ilgojas pēc līdera. Tauta vēlas pārmaiņas. Bez krasām pārmaiņām to būs grūti realizēt dzīvē. Bet tas ir cits stāsts.
Žēl, ka netika ievēlēti MMN, jo ideja bija loti gaiša. Mēs piedzīvojām arī ZZS neiekļūšanu Saeimā. Šeit varētu vilkt paralēles ar JKP. Kad viņi nodeva savu konservatīvo vēlētāju, viņi neiekļuva Saeimā tāpat kā ZZS.
NA atšķirībā no AS ir ideoloģiska partija un NA šī ideoloģija sākusi grīļoties. Par izstāšanos no Stambulas konvencijas nespējām dot skaidru atbildi (sakām gan jā, gan nē). Arī par atbalstu prezidenta Rinkēviča pārvēlēšanai nevaram viennozīmīgi atbildēt. Vai tas ir ceļš uz beigu sākumu? Mums jau tā ir par 3 deputātu vietām mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, tā ir dzeltenā kartīte, brīdinājums. Ja mēs neuztversim šos signālus nopietni, tad nākamās Saeimas vēlēšanās mēs tāpat kā ZZS varam saņemt sarkano kartīti no vēlētājiem.
Jūs nopietni varat atbalstīt tādu prezidentu, kurš izdīlo darījumu, apdraudot valsts drošību, atļaujot progresīvajam Sprūdam kļūt par Aizsardzības ministru? Vai jums neliekas, kadā veidā atbalstot Edgaru Rinkēviču otrajam termiņam jūs nododiet konservatīvās vērtibas? Vienīgais, kas prezidentu uztrauc, ir viņa pārvēlēšana. Šajā sarežģītajā ārpolitikai laikā mums jāatrod kāds cienījamāks prezidents, kurš var panākt Latvijai labvēlīgus lēmumus ārpolitikā.
Priekšvēlēšanu debatēs Baiba Braže demonstrēja antidiplomātiju. Mums vajadzīgs tāds ārlietu ministrs, kuru ciena un respektē mūsu sabiedrotie. Bet tā noteikti nav Baiba Braže.
NA pēdējais premjers bija pirms 29 gadiem Guntars Krasts. Tad, kad Robertam Zīlem piedāvāja kļūt par premjeru, viņš atteicās, nevēlējās iziet no savas komforta zonas. Kāpēc mēs pēdējos gados kļuvām līdzīgi Vienotības satelītam, pazaudējām savu seju? Varbūt tāpēc, ka kāds pārāk daudz dīlo eiroparlamentā ar Vienotību? Tagad mums arī pastāv risks saplūst kopā ar AS un pazaudēt savu nostāju. Tie laiki ir beigušies, kad Einārs Cilinskis dēļ vērtībām bija gatavs ziedot savu ministra amatu par to, ka viņš nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa pieminot latviešu leģionārus. Vēlāk Vienotība viņu sodīja un atlaida no amata. Tauta mūs cienīja tieši šādu rīcību dēļ. Tagad mums NA trūkst līderu, ministros dažreiz liekam tādus, kuri nepārstāv NA vērtības.
Vēlēšanās patiesībā tika izbraukts uz iepriekšējos gados sastrādāto. Tāda sajūta, ka katrs ir pats par sevi. Arī šoreiz daudz vairāk katrs strādāja uz individuālām kampaņām. Ja salīdzina šīs vēlēšanas ar hokeja spēli, tad NA hokeja komanda uz čempionātu ieradās ar tādu spēlējošo treneri, kurš bija vairāk aizņemts ar savu spēli, nevis komandas vadīšanu, ar vienu uzbrucēju - Dombravu ; un veseli čupu daiļslidotājiem, kuri jaunos uzbrucējus nelaida uz ledus kā Ivaru Āboliņu un Ģirtu Lapiņu. Aizejot Raivim Dzintaram prom no partijas vaditāja amata, tas ir milzīgs zaudējums. To var salīdzināt ar sievietes darbu mājās, ko pamana tikai tad, kad viņa pārstāj to darit. Raivis veidoja NA saturu. Tagad ir palikusi čaula, bet jaunu saturu nav, kam veidot. Bez satura mēs viegli varam pazaudēt savu ideoloģiju un agri vai vēlu arī pārējie ieraudzīs čaulu.
Ne par velti veidojas jauna nacionāla partija Austošā saule. Ja mēs zaudēsim savu mugurkaulu, atbalsts pieaugs Austošai saulei. Cilvēki vēlas skaidru ideoloģiju. Un tas, ka Valts Dalbiņš tika nosvītrots līdz pēdējai vietai, diemžēl, liecina, ka cilvēki vairāk ietekmējas no baumām, nevis reāliem darbiem - palīdzībai Ukrainai, tā palīdzot Latvijai, lai karš neskartu mūsu zemi. Pēdējo vietu Dalbiņa kungs nebija pelnījis.
Tikai tad, kad apzinamies situāciju, kur mēs atrodamies, var kaut ko mainīt. Es ļoti nevēlos, lai NA kļūtu par plakātisku partiju bez iekšēja satura. Vairāk vērtēju padarītos darbus, nevis iestudētas runas. "
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, par kuru atdoti 35,3% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie provizoriskie dati.
Otro lielāko vēlētāju atbalstu guvusi LPV ar 13,1% balsu, kam ar 11,71% balsu seko "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību nobalsojuši 8,9% vēlētāju, tālāk seko "Progresīvie" ar 7,88% balsu un JV ar 6,36% balsu.
Tikmēr pašreizējā valdībā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība saņēmusi tikai 4,4% balsu, tādējādi nepārvarot 5% barjeru iekļūšanai 15. Saeimā, liecina provizoriskie dati.