“Es nesaprotu, mēs to robežu būvējam, būvējam, būvējam, tagad mēs runājam par nelegālajiem migrantiem. Ja nelegālo migrantu vietā ir diversanti? Par to mēs nerunājam, par to mēs nedomājam, tad viņi, tas nozīmē, brīvi arī var ienākt,” viņš neslēpa sašutumu par to, ka cilvēkiem, kuri nav speciāli apmācīti pāriet robežas, to izdodas paveikt nepamanītiem.
Tāpat viņš vērsa uzmanību uz to, ka Saeimas vēlēšanu kontekstā arī varētu notikt provokācijas.
Valsts robežsardze ziņo, ka pirmdien, 25. maijā, Valsts robežsardzes amatpersonas, pārbaudot informāciju par sešu līdz astoņu personu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, uzsāka personu pārvietošanās virziena noskaidrošanu un vajāšanas pasākumus.
Operatīvo pasākumu laikā robežsardze saņēma informāciju no Valsts policijas par astoņām personām, kuras ir aizturējusi Ogres novada pašvaldības policija. Valsts robežsardzes amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur konstatēja divus Indijas un sešus Bangladešas pilsoņus, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Valsts robežsardze notikuma vietā veica procesuālās darbības. Astoņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.