Ogres iedzīvotāju grupas Ogre.City 2.0 diskusijā spilgti iezīmējas bažas par privātuma zaudēšanu un totālu kontroli.
"Vergiem tādas kā reiz…", raksta viena no komentētājām. Cits piebilst: "Tad jau gultās arī vajag." Vēl kāds papildina: "Brīvā Eiropa. Tikai totāla kontrole,kur tad saucamais privātums!?". Cita komentētāja tikmēr atgādina: "Katrs viedtālrunis ar sejas atpazīšanas funkciju (pat neieslēgtu) jūs vēro. Bet jūs turpiniet vērot mākoņus!"
Citās sociālo tīklu diskusijās ārpus Ogres iedzīvotāju grupas cilvēki vairāk fokusējas uz sociālo realitāti – daudzi ironizē, ka vidējam Latvijas iedzīvotājam šādas kameras nedraud jaunu auto dārdzības dēļ.
"Mēs – Latvijas tauta – vairums esam tik nabadzīgi, ka jauns auto mums ir kaut kas tāls un nesasniedzams," spriež kāda sociālo tīklu lietotāja. “Tātad man vairs nekad nebūs jauna auto…" cits piebild.
Daļa uz jaunajiem noteikumiem reaģē pavisam mierīgi, uzsverot, ka tas viņus “īpaši nesatrauc”, jo viņi tāpat neko lieku pie stūres nedara. Vēl kādam šī prasība likusi nonākt pie oriģinālas idejas – katram valsts iestādes darbiniekam vajag tāpat kā policistiem nēsāt ķermeņa kameru, lai visi var redzēt viņu darbu un sekot līdzi kabatās bāzējiem.
Lai gan interneta komentāros viedokļi svārstās, Eiropas Komisija uzsver, ka sistēmas vienīgais mērķis ir drošība. Autovadītāju uzmanības novēršana ir saistīta ar 10–30% ceļu satiksmes negadījumu Eiropā. Turklāt jaunās prasības neattiecas uz jau reģistrētiem un lietotiem transportlīdzekļiem.