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Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 09:08

Jaunajos auto Eiropā tagad būs kameras, kas vēro vadītāju – arī ogrēniešiem par to ir viedoklis

OgreNet
Jaunajos auto Eiropā tagad būs kameras, kas vēro vadītāju – arī ogrēniešiem par to ir viedoklis
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 09:08

Jaunajos auto Eiropā tagad būs kameras, kas vēro vadītāju – arī ogrēniešiem par to ir viedoklis

OgreNet

No šī gada 7. jūlija visiem jaunajiem Eiropas Savienībā reģistrētajiem vieglajiem auto un furgoniem obligāti jābūt aprīkotiem ar vadītāja uzmanības novēršanas brīdināšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka salonā iebūvēta kamera un sensori uzraudzīs, vai šoferis neskatās telefonā un nenovērš acis no ceļa ilgāk par 3,5 sekundēm, ziņo Eiropas Komisija, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulā teikto. Nolēmām aplūkot, ko par to domā latvieši, tostarp ogrēnieši.

Ogres iedzīvotāju grupas Ogre.City 2.0 diskusijā spilgti iezīmējas bažas par privātuma zaudēšanu un totālu kontroli.

"Vergiem tādas kā reiz…", raksta viena no komentētājām. Cits piebilst:  "Tad jau gultās arī vajag." Vēl kāds papildina: "Brīvā Eiropa. Tikai totāla kontrole,kur tad saucamais privātums!?". Cita komentētāja tikmēr atgādina: "Katrs viedtālrunis ar sejas atpazīšanas funkciju (pat neieslēgtu) jūs vēro. Bet jūs turpiniet vērot mākoņus!"

Citās sociālo tīklu diskusijās ārpus Ogres iedzīvotāju grupas cilvēki vairāk fokusējas uz sociālo realitāti – daudzi ironizē, ka vidējam Latvijas iedzīvotājam šādas kameras nedraud jaunu auto dārdzības dēļ.

"Mēs – Latvijas tauta – vairums esam tik nabadzīgi, ka jauns auto mums ir kaut kas tāls un nesasniedzams," spriež kāda sociālo tīklu lietotāja. “Tātad man vairs nekad nebūs jauna auto…" cits piebild.

Daļa uz jaunajiem noteikumiem reaģē pavisam mierīgi, uzsverot, ka tas viņus “īpaši nesatrauc”, jo viņi tāpat neko lieku pie stūres nedara. Vēl kādam šī prasība likusi nonākt pie oriģinālas idejas – katram valsts iestādes darbiniekam vajag tāpat kā policistiem nēsāt ķermeņa kameru, lai visi var redzēt viņu darbu un sekot līdzi kabatās bāzējiem.

Lai gan interneta komentāros viedokļi svārstās, Eiropas Komisija uzsver, ka sistēmas vienīgais mērķis ir drošība. Autovadītāju uzmanības novēršana ir saistīta ar 10–30% ceļu satiksmes negadījumu Eiropā. Turklāt jaunās prasības neattiecas uz jau reģistrētiem un lietotiem transportlīdzekļiem.

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