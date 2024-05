Saeimas saruniņas. Jauno laiku vēsture

Mājiens ar slotaskātu

LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):

«Vēl viens piemērs – kādā starptautiskā izstādē, kur viņi piedalījās ar savu produkciju, lielam Latvijas uzņēmējam (nesaukšu vārdā) ir pienācis klāt Latvijas valdības pārstāvis (arī neminēšu vārdā, bet droši vien nav grūti uzminēt, kurš), lai tikai nofotografētos un uztaisītu bildi savam albumam.

(..) Es no visas sirds gaidīšu rezultātus, un, ja tie būs tādi, ka uz Latviju tiks atvestas miljardu investīcijas un mūsu ražotājiem tiks sniegta nepieciešamā palīdzība, lai veicinātu viņu produktu eksportu, tad, ticiet man, neviens nerādīs ar pirkstu uz ministru vai valdības vadītāju, ka viņš lido ar privātām lidmašīnām vai ēd ikru maizes.»

Un ko gribēja pateikt caur puķēm?

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā»):

«Bet tādā ziņā, ka mēs, kā saka, mēģināsim vienmēr runāt – «jā, es esmu galvenais latvietis», «es esmu vispareizākais latvietis» un tā tālāk, un tā tālāk. Notiek visu laiku ņemšanās, radot pseidoproblēmas. Es teikšu tā: jūs nevarat ne ar vienu likumu, lēmumu cilvēkam aizliegt darīt to, ko viņš grib darīt. (..) Latvijā dzīvo 40 procenti cilvēku, kam dzimtā ir krievu valoda, pat ja viņi ir krievi vai ukraiņi, vai baltkrievi, vai no kurienes viņi nākuši, viņi ikdienā runā krievu valodā. Un tā ņemšanās – pret, pret, pret – patiesībā ir tikai pretnostatīšana. (..) Vēlreiz gribu atgādināt: mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, nu, beidzot pieņemam lēmumus, Briselē vienotu politiku realizējot, citādi mēs novedīsim šo valsti līdz bankrotam, bet ar tādu, kā saka, latvisku nostāju.»

Rosļikova pasāžas par un ap desu

ALEKSEJS ROSĻIKOVS («Stabilitātei!»):

«(..) Nu, viss – krievu desa! Tagad mēs meklēsim pa veikaliem, kurā valodā runājis pavārs, kad viņš rullēja to desu, vai ne? Nedod dievs, tur bijuši krievu vārdi, vai ne, «Nacionālā apvienība»? Šādu desu mēs neēdīsim, ēdīsim tikai to desu, kura ir rullēta, runājot, minimums, angliski. Tikai tad mums šāda desa ir pieejama, un tikai tad mēs to pirksim, savādāk nevarēsim sagremot.

(..) Nu, nu... mēs mēģinām uz doto momentu valodas jautājumu piešķirt arī produktiem un pārtikai? (..) Tagad, okei, valodu skolās nevaram uzveikt, tad aiziesim pakaļ desai. Ja ar desu mēs neko nevarēsim izdarīt, kas ir sekojošais? (..) Ko jūs izdomāsiet krievu desai? Kāda zīmīte tur būs? Nu, aptuveni, nu, kāda zīmīte? (..) Jā, es lobēju krievu desu. Okei, labi. Vai tas ir okei? Krievijas desu, Krievijas.»

Par dziesmu, māti, meitu un makaroniem

AIVA VĪKSNA («Apvienotais saraksts»):

«(..) ... jūs zināt, es ļoti reti kāpju tribīnē, bet es gribu runāt profesionāli par šo likumprojektu, vispār par situāciju. Un te man nāk prātā dziesmas vārdi: «Atkal, atkal debesis ir pušu...» Atkal un atkal mums ir ugunsgrēks, atkal un atkal mums ir steidzamība. (..) Par ko mēs runājam?

Manuprāt, nevienam nav noslēpums, ka piedāvātie likuma grozījumi ir tapuši tikai viena konkrēta iemesla dēļ – rast izeju no situācijas ar lidsabiedrības «airBaltic» jau gadiem ilgi samilzušajām problēmām. (..) Nu, nejauksim māti ar meitu vienā zupā! (..) Es domāju, mums makaroni visiem garšo, bet, ja tos pārāk daudz karina mums uz ausīm, tas nav īsti garšīgi un ir kārtējā sabiedrības muļķošana ar kopējās investīciju vides uzlabošanas pasākumiem un tamlīdzīgiem teiksmu stāstiem.»

Kā pareizi uzkurināt publiku

ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):

«Simtais, apaļais (kolēģi, esam gandrīz galā, tūlīt, tūlīt viss, mocības beigsies). Simtais – atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums, arī korekcijas. Ir atbalstīts. Un tā kā 101 dalmācietis – 101. klimata un enerģētikas ministra priekšlikums. Ir atbalstīts.

Aicinu visus atbalstīt šo ļoti jautro un garo Enerģētikas, klimata... Tātad Enerģētikas likumu otrajā lasījumā.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2024. gada 19. aprīlī, 25. aprīlī

Foto: Wikipedia un Saeima.lv