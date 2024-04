Jauno laiku vēsture. Saeimas saruniņas

Par ko skumst Šlesers

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā»):

«It kā būtu jābūt tādai svētku sajūtai, bet ir sajūta, ka te ir puņķi un asaras. Nevaru saprast, vakar it kā gatavojāmies tādām kāzu svinībām, teica – nāciet, viss notiks, valsts attīstīsies, šodien visi tā kā sapūcējušies, apjukuši, bet vēl jau šai Saeimai it kā trīs gadi jāstrādā, ja tauta to nenolems atlaist.

Ziniet, man ir tāda sajūta... man jau paliek skumīgi, ka Smiltēna kunga šeit vairs nebūs. Mums tāds labs tandēms izveidojās – es runāju, Smiltēna kungs nodrošināja «mūziku» ar āmurīti.»



Kāpēc Glorija izvēlas Smiltēnu

GLORIJA GREVCOVA (pie frakcijām nepiederoša deputāte):

«Godātie kolēģi! Mēs... esot «Stabilitātei!» sastāvā... arī nebalsojām par Smiltēnu, taču šodien es, protams, balsošu «pret», lai gan, ja man ir jāizvēlas starp Smiltēnu un Kūtri, es viennozīmīgi izvēlēšos Smiltēnu. Cilvēks ar harismu un humora izjūtu vismaz.

Taču – ko mēs redzam te? Tāda savu vēlētāju nodošana, vērtību nodošana. Zemnieki, nu, kā tā? Kas ar jums ir noticis? Kažoku, tāda kažoku mešana, tāda sajūta, ka mums ziema ir cauru gadu. Pielāgojas atbilstoši situācijai, un to visu redz mūsu vēlētājs.»



Valainim gandrīz jāraud

VIKTORS VALAINIS (ZZS):

«Šodien jautājums ir par Saeimas priekšsēdētāja nomaiņu, un šīs diskusijas... sāk jau iezagties kāda asara, ka mēs pazaudējam kaut ko neaizvietojamu, ka nekad dzīvē nekas labāks nav bijis, bet mēs aizmirstam vienu lietu, ka pie šīs situācijas – ka mēs šodien esam nonākuši pie šāda balsojuma – priekšsēdētāja aizstāvji tiešā veidā ir vainojami paši, nevis kāds cits. Tā ir viņu pašu izdarīta izvēle, un viņu pašu izvēles rezultātā mēs šeit esam nonākuši.»



Atgādina spēli «Desas»

RIHARDS KOLS (Nacionālā apvienība):

«Tā kā ir divi kandidāti, būs divas opcijas. Pie katra ir jānorāda vai nu «par», vai «pret». Nevar pie abiem norādīt «par» un nevar... bet var pie abiem norādīt «pret». Atķeksējam pašā kvadrātiņā ar ķeksīti vai ar krustiņu rombiņā. Kvadrātiņš īstenībā ir ar krustiņu, ārpus ķeburi vai tamlīdzīgi var būt interpretēti, bet tas būs lēmums balsu skaitīšanas komisijas pārstāvjiem – atzīt par derīgu vai nederīgu šo biļetenu.»



Bez Kariņa nebūtu Mieriņa

ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):

«Nu ko, vietā ir teiciens – bez Kariņa nebūtu Mieriņa. Un šobrīd ir iespēja to apstiprināt. Bet ne par to ir stāsts. Es gribētu... Es tiešām nebiju plānojis... bet ieraudzīju, ka Rosļikova kungs ir gatavs startēt uz Saeimas priekšsēdētāja amatu... Rosļikova kungs, jums kaut kā nemiksējas, jūs pirms pāris stundām teicāt – kādi mēs esam sliktie, ka mēs ar slēptiem balsojumiem atbalstīsim jauno koalīciju! Jūs esat malacis, jūs vienkārši ar savu atklāto balsojumu atbalstījāt Kūtra kunga kandidatūru, un tas nozīmē, ka jums arī var iedīlot kaut ko, lai jūs par viņu balsotu, vai ne?»



Meklējiet sievieti!

AUGUSTS BRIGMANIS (ZZS):

«Bet ir viena lieta, tā runā pati par sevi. Kādā no televīzijas raidījumiem man prasīja: nu, kas Latvijā te notiks – augstākajos varas ešelonos? Es teicu – meklējiet sievieti, meklējiet sievieti! Tas bija pirms prezidenta vēlēšanām, un tas arī nerealizējās tajā brīdī, bet nu mēs teicām: premjere mums ir sieviete! Tagad mēs izvirzām Daigu Mieriņu.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas rudens sesijas ceturtā (ārkārtas) sēde 2023. gada 20. septembrī