Sapulcē tika apstiprināta arī jauna statūtu redakcija un ievēlēta partijas valde trīs cilvēku sastāvā. Tajā kopā ar jauno priekšsēdētāju Alvi Hermani strādās gan bijušais partijas līderis Ēriks Pucens, gan programmētājs Jāzeps Baško. Baško iepriekš kopā ar Hermani piedalījies politiskās kustības “Bez partijām” dibināšanā.
Hermanis uzsvēra, ka pasaule atrodas būtisku pārmaiņu priekšā, kas ietekmēs visas valstis, tostarp Latviju. Viņš norādīja, ka politikas galvenais uzdevums esot nodrošināt apstākļus, lai latviešu tauta arī turpmāk varētu saglabāt savu valodu, kultūru un identitāti. Pēc viņa teiktā, politika ir instruments, kas kalpo šī mērķa īstenošanai, nevis pašmērķis.
Savukārt Jāzeps Baško uzsvēra, ka jaunais politiskais spēks nevēlas kļūt par platformu personisku labumu gūšanai vai amatu dalīšanai. Viņš norādīja, ka partijas mērķis ir samazināt lieku amatu un birokrātisko pozīciju skaitu valsts pārvaldē, nevis radīt jaunas.
Partijas pārstāvji informē, ka “Mēs mainām noteikumus” plāno piedalīties 15. Saeimas vēlēšanās ar savu kandidātu sarakstu. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem tiek minēta vēlēšanu likuma maiņa, paredzot iespēju balsot nevis par partijām kopumā, bet par konkrētiem kandidātiem individuāli. Tāpat programmā iekļauta birokrātijas mazināšana un princips, ka par katru valstī pieņemto lēmumu jābūt vienai skaidri definētai atbildīgajai amatpersonai.
Lai gan vēlēšanu sistēmas maiņa tiek uzsvērta kā centrālā ideja, partijas pārstāvji norāda, ka tā nebūs viena jautājuma organizācija. Ievēlēšanas gadījumā iecerēta plaša valsts pārvaldes pārskatīšana — plānots izvērtēt esošos normatīvos aktus, likvidēt novecojušas regulas, kā arī samazināt nevajadzīgu institūciju un funkciju skaitu. Tiek solīts ieviest jaunu atbildības deleģēšanas principu, kur katram uzdevumam valsts sektorā būtu viens konkrēts atbildīgais ar skaidri noteiktiem pienākumiem un atbildību par rezultātu.
Pēc biedru sapulces notikusi arī pirmā jaunievēlētās valdes sēde, kurā pieņemts lēmums publiskot partijas manifestu un uzsākt aktīvāku komunikāciju ar sabiedrību. Partijas vadītājs sagatavojis arī video uzrunu, kas publicēta sociālajos tīklos, iezīmējot jaunā politiskā spēka turpmāko darbības kursu. Video var noskatīties šeit.