Vēlas pasniegt valsts aizsardzības mācību
"Kā jau katram puikam, kad biju mazs, arī man patika viss, kas saistīts ar militāro jomu. Kad mācījos skolā, Jaunsardzes kustības vēl nebija, bija tikai skauti un gaidas, bet tobrīd man neradās interese darboties šajā organizācijā. Pabeidzu vidusskolu, sāku studēt augstskolā reklāmas menedžmentu. Gadu nomācījos un sapratu, ka tas nav mans aicinājums, ka neesmu radīts darbam kabinetā, bet vēlos darīt ko aktīvu. Studijas pametu un 20 gadu vecumā iestājos dienēt armijā jeb NBS," stāsta Edgars, piebilstot, ka pirms kāda laika, pildot instruktora pienākumus un apmācot jaunos karavīrus Alūksnē, sapratis, ka viņam ļoti patīk pedagoģiskais darbs un veidojas laba atgriezeniskā saikne ar jauniešiem. Viņam lieliski izdodas saprasties arī ar savu sešus gadus veco meitiņu un viņas draugiem.
"Sapratu, ka esmu atradis savu aicinājumu un tā ir pedagoģija. Septembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā sākšu studēt valsts aizsardzības mācību. Jaunsardzē būšu instruktors un skolā pasniegšu valsts aizsardzības mācību," stāsta E.Kārkliņš, piebilstot, ka pagājušā gada 3.decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024.gada 1.septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta.
Jaunsardzes aktivitātes ir pilnībā valsts finansētas
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība, kas mācību procesu īsteno kā brīvprātīgu interešu izglītību. Pieteikties jaunsardzē var no 10 līdz 21 gada vecumam – vienīgais nosacījums – jābūt LR pilsonim un jāprot valsts valoda. "Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Nenoliedzami, pasākumi un darbošanās kopā saliedē un veicina piederības sajūtu savai valstij un nostiprina patriotismu. Nodarbību sarakstā ir arī valsts aizsardzības mācība, patriotiskā audzināšana, ierindas mācība, ieroču apmācība, topogrāfija un citas zinības – programma ir ļoti plaša. Nodarbības notiek dažādās vecuma grupās, un katrai no tām ir izstrādāta atbilstošas grūtību pakāpes programma, lai piedalīšanās Jaunsardzē ikvienam būtu interesanta un atbilstoša viņa iespējām, lai varētu gan izkustēties, gan iegūt teorētiskas zināšanas.
Jauniešiem ļoti patīk arī pārgājieni, nakšņošana teltīs, lauku kaujas iemaņu apgūšana, piedalīšanās dažādās nometnēs, protams, kad to ļaus epidemioloģiskā situācija. Dalība jaunsardzes kustībā ļauj iegūt jaunus draugus, attīstīt sevi kā garīgi, tā fiziski. Jaunsardzē pieņem kā zēnus, tā meitenes, nav dzimuma ierobežojuma. Meitenes attīstās ātrāk un dažkārt pat ir spēcīgākas un izturīgākas nekā puiši," saka E.Kārkliņš, piebilstot, ka visas Jaunsardzes nodarbības un visas aktivitātes ir pilnībā valsts finansētas. Sīkāka informācija par šo organizāciju pieejama Jaunsardzes mājas lapā https://www.jc.gov.lv/ .
Nepieciešama vecāku piekrišana
Nepilngadīgos Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu, slēdzot līgumu par bērna dalību kustībā "Jaunsardze". Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu. Slēdzot līgumu, nepieciešama medicīniskā izziņa, ka bērna vai jaunieša veselības stāvoklis ļauj darboties Jaunsardzē.
Katram jaunsargam pēc svinīgā solījuma nodošanas izsniedz jaunsarga apliecību un formastērpu. E.Kārkliņš piebilst, ka dalība jaunsardzē ir nozīmīga tiem, kas savu tālāko dzīvi vēlas saistīt ar dienestu NBS, pilnībā pabeidzot Jaunsardzes programmu un iestājoties NBS vai Zemessardzē, viņam vairs nav jādodas uz pirmā līmeņa apmācību. Jaunsardzē šis apmācības posms jau ir iziets.
"Jaunsardzes nodarbības notiks pa vecuma grupām, un tiksimies reizi nedēļā. Pieteikties var jaunieši ne tikai no Ķeguma, bet arī tuvākas un tālākas apkārtnes, ja vien var izbraukāt uz nodarbībām. Jaunsardzes devīze ir – "Augsim Latvijai!". Tie, kas vēlas augt kopā Ķeguma Jaunsardzes nodaļā, var pieteikties, rakstot e – pastā: vai zvanot uz tālruni 27592971. Ikviens būs laipni gaidīts," saka E.Kārkliņš.
Šobrīd Edgars Kārkliņš dienē NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē, bet viņa aicinājums ir darbs ar jauniešiem.
