Svētdiena, 26.10.2025 20:25
Amanda, Amanta, Kaiva
Svētdiena, 26.10.2025 20:25
Amanda, Amanta, Kaiva
Svētdiena, 26. oktobris, 2025 19:52

Jautājums deputātam - "Kāpēc tu kā mīlošs ģimenes tēvs atbalsti šo?"

OgreNet
Jautājums deputātam - "Kāpēc tu kā mīlošs ģimenes tēvs atbalsti šo?"
J.Grasbergs ar ģimeni, foto no privātā arhīva
Svētdiena, 26. oktobris, 2025 19:52

Jautājums deputātam - "Kāpēc tu kā mīlošs ģimenes tēvs atbalsti šo?"

OgreNet

Turpinoties sabiedrībā diskusijām par to, vai un kādēļ izstāties no tā dēvētās Stambulas konvencijas, arī deputāti saņem jautājumus no saviem sekotājiem. 14. Saeimas deputāts Jānis Grasbergs (NA), kurš atklāti pozicionējis savu nostāju par izstāšanās nepieciešamību, nedēļas nogalē pie sava jaunākā ieraksta Facebook saņēmis jautājumu no kādas A.Spangeres un nav kavējies ar atbildi. Pie ģimeniskā foto soctīklu lietotāja jautā - "Vai kā mīlošs ģimenes tēvs vari, lūdzu, paskaidrot, kāpēc atbalsti izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas pret vardarbību? Vai tur ir kādi budžetā ietaupāmi miljoni šajā sakarā, par kuriem īsti nerunā, bet kas varētu mēģināt attaisnot tādu lēmumu? Vai tam ir kāds cits loģisks paskaidrojums?"

Deputāts uzsver, ka "izstāšanās no konvencijas nav vardarbības atbalstīšana." Viņš par nozīmīgiem un pat nepieciešamiem nosauc konvencijā esošos principus, kas aicina valstis aktīvāk rīkoties vardarbības mazināšanai. Tomēr tai esot arī ēnas puses, kuru dēļ jau pirms diviem gadiem J.Grasbergs aicinājis kolēģus to neratificēt, bet gan pārņemt tikai to labo, kas palīdz cīņā pret vardarbību.

Tālāk viņš skaidro - "Konvencijas pamatloģika paredz, ka vardarbība izriet no dzimumu lomu stereotipiem — tāpēc, lai izskaustu vardarbību, ir jāatsakās no dzimumu lomām.

Man Tev ir jautājums.

Vai tiešām dzimumu lomas ir patiesais vardarbības cēlonis Latvijas sabiedrībā? Dzimumu lomu izskaušana izteikti redzama 14. pantā, kas attiecas uz izglītības sistēmu. Es nevaru atbalstīt dzimumneitrālu audzināšanu, kurā tiek izpludinātas atšķirības starp dzimumiem. Daudzi tā dēvētie “stereotipi” man šķiet nevis slikti, bet gan vērtīgi — piemēram, mācīt puišiem izrādīt cieņu meitenēm, būt atbildīgiem un gādīgiem. Tas nav vardarbības avots.

Manuprāt, meitenes un puiši ir atšķirīgi, un tas ir labi — katrs cilvēks ir brīnišķīgi radīts savā unikalitātē. Diemžēl šobrīd jau redzam, kā izglītības sistēma, cenšoties ieviest dzimumneitralitāti, rada vairāk neskaidrības un neiecietības, nevis samazina vardarbību. Bulings, agresija skolās tikai pieaug.

Un valstīs, kur šī idioloģija ir senāka, redzam, ka vardarbības izskaušana caur dzimumneitralitāti skolās beidzas ar šaušanām un duršanām. Patiesa vienlīdzība sākas ar cieņu, nevis ar mēģinājumu panākt vienādu rezultātu vai mākslīgu dzimumu balansu institūcijās.

Profesionālismam vienmēr jābūt pirmajā vietā, nevis dzimumam. Tieši tāpēc uzskatu, ka Latvijai ir jāpaņem labais no konvencijas un jāievieš tas savos likumos, bez ideoloģiskā slāņa, kas rada pretrunas sabiedrībā. Šādu pieeju arī paredz mūsu iesniegtais likumprojekts, kas uzliek valdībai pienākumu īstenot praktiskus pasākumus vardarbības mazināšanai.

Manuprāt, patiesais cēlonis vardarbībai ir padomju laika mentālais mantojums un alkoholisms.
Tā kā jau pirms diviem gadiem neatbalstīju konvencijas ratifikāciju, tad man nav iebildumu no tās arī izstāties," savu atbildi pamato deputāts J.Grasbergs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?