Deputāts uzsver, ka "izstāšanās no konvencijas nav vardarbības atbalstīšana." Viņš par nozīmīgiem un pat nepieciešamiem nosauc konvencijā esošos principus, kas aicina valstis aktīvāk rīkoties vardarbības mazināšanai. Tomēr tai esot arī ēnas puses, kuru dēļ jau pirms diviem gadiem J.Grasbergs aicinājis kolēģus to neratificēt, bet gan pārņemt tikai to labo, kas palīdz cīņā pret vardarbību.
Tālāk viņš skaidro - "Konvencijas pamatloģika paredz, ka vardarbība izriet no dzimumu lomu stereotipiem — tāpēc, lai izskaustu vardarbību, ir jāatsakās no dzimumu lomām.
Man Tev ir jautājums.
Vai tiešām dzimumu lomas ir patiesais vardarbības cēlonis Latvijas sabiedrībā? Dzimumu lomu izskaušana izteikti redzama 14. pantā, kas attiecas uz izglītības sistēmu. Es nevaru atbalstīt dzimumneitrālu audzināšanu, kurā tiek izpludinātas atšķirības starp dzimumiem. Daudzi tā dēvētie “stereotipi” man šķiet nevis slikti, bet gan vērtīgi — piemēram, mācīt puišiem izrādīt cieņu meitenēm, būt atbildīgiem un gādīgiem. Tas nav vardarbības avots.
Manuprāt, meitenes un puiši ir atšķirīgi, un tas ir labi — katrs cilvēks ir brīnišķīgi radīts savā unikalitātē. Diemžēl šobrīd jau redzam, kā izglītības sistēma, cenšoties ieviest dzimumneitralitāti, rada vairāk neskaidrības un neiecietības, nevis samazina vardarbību. Bulings, agresija skolās tikai pieaug.
Un valstīs, kur šī idioloģija ir senāka, redzam, ka vardarbības izskaušana caur dzimumneitralitāti skolās beidzas ar šaušanām un duršanām. Patiesa vienlīdzība sākas ar cieņu, nevis ar mēģinājumu panākt vienādu rezultātu vai mākslīgu dzimumu balansu institūcijās.
Profesionālismam vienmēr jābūt pirmajā vietā, nevis dzimumam. Tieši tāpēc uzskatu, ka Latvijai ir jāpaņem labais no konvencijas un jāievieš tas savos likumos, bez ideoloģiskā slāņa, kas rada pretrunas sabiedrībā. Šādu pieeju arī paredz mūsu iesniegtais likumprojekts, kas uzliek valdībai pienākumu īstenot praktiskus pasākumus vardarbības mazināšanai.
Manuprāt, patiesais cēlonis vardarbībai ir padomju laika mentālais mantojums un alkoholisms.
Tā kā jau pirms diviem gadiem neatbalstīju konvencijas ratifikāciju, tad man nav iebildumu no tās arī izstāties," savu atbildi pamato deputāts J.Grasbergs.