Par loģisku un ilgtspējīgu pieeju atkritumu jautājumiem stāsta “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa: “Ideja apvienot spēkus tīrākas vides labā ir lieliska! Tomēr mēs – cilvēki, kas ikdienā strādā gan pie tīra vides veidošanas un atkritumu apsaimniekošanas, gan arī komunicējam ar sabiedrību par pareizu atkritumu apsaimniekošanas un vides izglītības tēmu – varam droši apgalvot, ka došanās talkā, savācot svešu cilvēku bezatbildīgi izmestus atkritumus, rada tieši pretēju efektu. Tie, kas piesārņo dabu, savus paradumus no tā nemainīs – viņi tieši būs gandarīti redzot, ka kāds pēc viņiem to visu vāc. Un piesārņos atkal, darot to ar dubultu sparu. Tāpēc pareizā rīcība ir utilizēt atkritumus pareizi ikdienā – tad talkas nebūtu jārīko nemaz, talkas dienu veltot dabas baudīšanai, nevis attīrīšanai.”
Skaidrojot pareizu rīcību ar talkas dienā biežāk atrastajām atkritumu vienībām, “Zaļā josta” sniedz informāciju, kā šos atkritumus būtu pareizi jāutilizē ikdienā.
Elektroiekārtas
Nolietotas elektroiekārtas tiek atrastas gan meža biezoknī, gan ceļmalā. Cilvēki tērē laiku un degvielu, vedot veco tehniku nelikumīgai izmešanai dabā, lai gan Latvijā ir plaši attīstīta bezmaksas nolietotās elektrotehnikas nodošanas sistēma. Nolietotas elektroiekārtas satur gan dabai bīstamas vielas, gan vērtīgas komponentes, tāpēc iedzīvotāji tās bez maksas var utilizēt, aizvedot uz tuvāko videi kaitīgo preču pieņemšanas punktu, atkritumu apsaimniekotājam pieteikt elektrotehnikas izvešanu no savas dzīvesvietas vai mazizmēra elektroiekārtas nogādāt uz savākšanas kasti, kas izvietotas pie lielākajām tirdzniecības vietām.
Nolietotas riepas
Ik gadu talkas laikā no meža tiek izripinātas nolietotās auto riepas. Taču tās ir videi kaitīgi atkritumi, kas dabā sadalīsies vairākos gadu simtos, piesārņojot to. Fiziskas personas gada laikā var nodot pārstrādei vienu riepu komplektu (līdz 4 riepām), turklāt joprojām daļa apsaimniekotāju pieņem riepas no fiziskām personām bez maksas! Tuvāko autoriepu utilizācijas vietu var sameklēt vietnē www.atkritumi.lv.
Tukšas dzērienu pudeles un skārdenes
Lai arī šobrīd dzērienu iesaiņojums pamazām kļūst par depozīta sistēmas objektu, tomēr joprojām dabā atrodas daudz pavirši izmestu plastmasas, stikla pudeļu un skārdeņu, kuras nebūs iespējams nodot depozīta automātā. Tukšās PET pudeles, stikla tara un metāla skārdenes ir vieglais iepakojums, ko vienmēr bez maksas var izmest dalītās vākšanas konteineros – plastmasu un metālu vieglā iepakojuma konteinerā, bet tukšo stikla pudeli – konteinerā stikla iepakojumam. Iepakojuma šķirošanas iespējas Latvijā strauji attīstās, tiek uzstādīti simtiem jaunu konteineru, kas ļauj visu tukšo iesaiņojumu ērti un bez maksas nodot pārstrādei otrreizējās izejvielās.
Vienreizlietojamās kafijas krūzītes
Viss, kas ir vienreizlietojams, nekad nebūs draudzīgs dabai. Talkas laikā no mežiem, dabas takām un ceļmalām tiek iznestas tonnas ar vienreizlietojamām kafijas krūzītēm un to vāciņiem. Lai arī to izskats bieži ir maldinošs, aicinot domāt, ka krūzīte izgatavota no kartona, tomēr ir vērts atcerēties, ka visas šīs krūzītes satur plastmasas pārklājumu, kas dabā nenoārdās, turklāt nav arī derīgs pārstrādei. Tāpēc izlietotās vienreizlietojamās krūzes un to vāciņus, kā arī citus vienreizlietojamos traukus un piederumus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā. Lai neradītu lieku atkritumu daudzumu, “Zaļā josta” aicina pieturēties pie #ManPašamSavs dzīvesveida, dabā ejot ar savu daudzkārt lietojamo termokrūzi, ūdeni ņemot līdzi savā daudzkārt lietojamā pudelē, bet maizītes ieliekot savā daudzkārt lietojamā pusdienu kārbiņā.
Personīgās higiēnas preces
Izlietotas personīgās higiēnas preces ir sadzīves atkritumi. Tās ir izgatavotas no sintētiskiem materiāliem vai satur plastmasu, tāpēc dabā sadalās ļoti ilgā laikā, piesārņojot to. Tās nedrīkst atstāt dabā, aprakt zemē, vai noskalot kanalizācijā. Dodoties dabā, ir vērts atcerēties paņemt līdzi tukšu plastmasas maisiņu, kurā ievietot šīs izlietotās higiēnas preces, pēc tam izmetot visu maisiņa saturu sadzīves atkritumu konteinerā.
Cigarešu izsmēķi
Ja Lielās Talkas laikā lasītu arī cigarešu izsmēķus, ar vienu talkas dienu nepietiktu. Diemžēl joprojām liela smēķētāju daļa neapzinās, ka cigarešu filtrs ir izgatavots no plastmasas. Nometot to zemē, izmetot dabā vai ūdenstilpnēs, filtrā uzkrātās toksiskās vielas piesārņo vidi, savukārt pats filtra materiāls sairst mikroplastmasā, apdraudot dzīvo dabu. Cigarešu izsmēķus jāizmet sadzīves atkritumu tvertnē. Tie nav derīgi pārstrādei. Vairāk par izsmēķu ietekmi uz vidi var uzzināt vietnē www.nemetzeme.lv.
Būvmateriāli
Celtniecības materiālu pārpalikumi, tukšās ķimikāliju bundžas, vecās mēbeles un citi lielgabarīta atkritumi – diemžēl joprojām talkas dienā tiek atrasti mežā. Jāatzīmē, ka lielgabarīta un celtniecības materiālu utilizācija ir maksas pakalpojums, taču sods par nelikumīgu atkritumu izgāšanu dabā vairākkārt pārsniedz šo atkritumu korektas utilizācijas izmaksas. Lai atbrīvotos no būvniecības un lielgabarīta atkritumiem, jāsazinās ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Savukārt lietas, kas kādam vēl var noderēt – lietotas mēbeles, būvmateriālu pārpalikumus un piederumus remonta veikšanai – var nodot speciālā apmaiņas punktā vai piedāvāt interesentiem sociālo tīklu grupās, piemēram, Facebook grupās “Atbrīvojies no lietām Rīgā”.