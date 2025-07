Kā Obama safabricēja viltus apsūdzību pret Trampu, un kāpēc Latvijas mediji par to klusē? Vija Beinerte

Ja valstī ar pasaulē lielāko ekonomiku un spēcīgāko armiju tiek atslepenota informācija par sazvērestību, kurā iesaistīts valsts prezidents un izlūkošanas dienestu augsta ranga amatpersonas, – vai ziņai par to nekavējoties nebūtu jāparādās arī Latvijas mediju telpā? Kaut vai tādēļ, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 3. panta 5. punktā ir teikts: “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sniedz informāciju par valstī un pasaulē aktuālām norisēm, piedāvājot to padziļinātu izpēti un analīzi.”