Situācija mainījās pēc Janukoviča ievēlēšanas prezidenta amatā 2010. gada sākumā. Iecēlis par ģenerālprokuroru megakorumpēto Viktoru Pšonku, prokremliskais prezidents panāca, ka Pšonka ierosināja krimināllietu pret Lucenko, kas bija viens no daudzajiem Janukoviča politiskajiem sāncenšiem. Krimināllietas “pamats” bija fantastisks un pārsteidza pat pie daudz kā pieradušo Ukrainas publiku: iekšlietu ministrs tika apsūdzēts un tiesāts par “dokumentu viltošanu”, jo vienreiz sava atvaļinājuma laikā bija aizsteidzies uz ministriju, lai parakstītu kādus neatliekamus dienesta dokumentus!
Lucenko tika notiesāts, apcietināts un konvojēts uz cietumu, no kura izkļuva tieši uz Eiromaidana sākumu, pievienojās revolucionāriem, pēc Janukoviča un Pšonkas aizbēgšanas uz Rostovu pats kļuva par ģenerālprokuroru, bet pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma iestājās bataljonā par ložmetējnieku un divus gadus nokaroja frontē, līdz iedzīvojās invaliditātē un tagad strādā pie frontinieku materiālās apgādes.
Paralēle ar Ogres mēra E. Helmaņa frontē gūto kontūziju nav vienīgā. Šobrīd Ogres opozīcija gatavo “Janukoviča scenāriju” Helmanim, kurš īstenošanās gadījumā izpaudīsies šādi: pirmais etaps ir ilgstoši pieprasīt, lai Helmanis piesakās valsts noslēpuma pielaidei, būdams uz darbnespējas lapas pēc Čerņihivas apgabalā krievu apšaudē ciestās kontūzijas un traumām. Tikko kā dokumenti būs aizpildīti, politiskie pretinieki gūs pamatu iesniegumu rakstīšanai par to, ka Helmanis, būdams darbnespējīgs, parakstīs oficiālus dokumentus, par ko pret viņu jāuzsāk kriminālprocess.
Jāatgādina, ka vienreiz tieši tā jau notika: savulaik, esot braucienā ASV, Ogres mēram pēkšņi iestājās akūta saslimšana (partijas biedri publiski ziņoja, ka sekas iepriekš kādreiz pārciestajam insultam), kā rezultātā viņš gan saņēma amerikāņu ārstu izziņas, gan pabrīdināja ārstu Latvijā, lai viņam atver slimības lapu. Bet KNAB par to pamanījās ierosināt izmeklēšanu! Noskaidrojot patiesību, to izbeidza.
Kārtība pielaides saņemšanai, kā stāsta cilvēki, kas ar šo procesu saskārušies, ir apmēram šāda: iesniegumu nosūta pašvaldība (kā juridiska persona), taču amatpersonai pašai jāaizpilda anketa pielaides saņemšanai. Tātad to var darīt tikai attiecīgais cilvēks personiski, kolēģi to aizpildīt nedrīkst. Attiecīgi vietējie “janukoviči” gaida E. Helmaņa kļūdu, viņam slimošanas laikā aizpildot anketu, lai pēc tam varētu apsūdzēt Ogres mēru — jau kārtējo reizi, Kremļa stilā.