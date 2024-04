Kāda vieta ierādāma vēlētājam?

Ja premjera amata kandidāte saka, ka sāks visu no baltas lapas, tad tās ir blēņas, jo ko darīja topošās jaunās koalīcijas bīdītāji ar "Jauno Vienotību" (JV) priekšgalā, visu vasaru tiekoties pusslepenās sarunās, kuras ignorēja «Nacionālā apvienība» (NA) un "Apvienotais saraksts" (AP)? Kāda balta lapa, ja uz Jāņa Dombura aizrādījumu, ka viņam ir informācija par teju gatavu jaunās valdības deklarāciju, Siliņas kundze spēj vien izdvest, ka, jā, mēs runājām, strādājām... NA un AP saprast nav grūti: ja ar kādu rīkojas tā, ka sauc ciemos, bet piesaka nenākt, kāda tur ciemošanās? Ja JV sakāpis galvā, ka aiz 26 vietām stāv viņu vēlētājs un pašu līderība, tad iedomība nav padomdevējs:



vēlētājs bija apmulsis un bīstamajos apstākļos vairāk domāja, kā nobalsot pret (!) tiem, kas var apdraudēt Latviju, mazāk par (!) JV. Cerot, ka JV neies kopā ar "Progresīvajiem" (PRO), kuru programmā vēlēšanu tiesības nepilsoņiem, partijas rindās biedri no "Saskaņas", ka tā neatbalstīs PRO kvēli pēc Stambulas konvencijas, ģimenes staipīšanu cilvēktiesību dūmu aizsegā. Neoficiālais valdības sastāvs tieši to arī apliecina: JV savu vēlētāju pievīlusi visvairāk, NA vismazāk. Savukārt ZZS, liekulīgi vairoties no Lemberga, vējā palaiž sludinātās konservatīvās vērtības.