“Buy AirBaltic. They already have Starlink-prove you can build something stronger than Ryanair [red. – Nopērc AirBaltic. Viņiem jau ir Starlink – pierādi, ka vari uzbūvēt kaut ko spēcīgāku par Ryanair],” viņš raksta.
Šis paziņojums nāk brīdī, kad Īlons Masks publiski konfliktē ar "Ryanair" vadītāju Maiklu O’Līriju. Pēc tam, kad viņš intervijā kritizēja Maska piedāvāto "Starlink" tehnoloģiju un nosauca viņu par “bagātu idiotu”, Masks sāka publiski apsvērt "Ryanair" iegādi un pat izveidoja aptauju platformā “X”, aicinot lietotājus paust savu viedokli. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 900 000 cilvēku.
Valaiņa ieraksts šajā kontekstā izklausās gan kā ironisks izaicinājums Maskam, gan kā netiešs ierosinājums, un sabiedrība, protams, nav palikusi vienaldzīga. Tas raisīja plašu diskusiju platformā "X" .
Lūk, daži no spilgtākajiem komentāriem:
Ēriks: "Tev tur partijā visi tādi vai tik tu un Mieriņa?"
DīvānaEksperte: "Viktor, nu tak pa sviestmaizi atdod labāk."
Viesturs tikmēr vēršas pie Īlona Maska: “Buy Viktors Valainis, we have too many his type of politicians in Latvia. Prove you can build something stronger than Trump [red. – Pērciet Viktoru Valaini, mums ir pārāk daudz tādu politiķu kā viņš Latvijā. Pierādiet, ka varat uzbūvēt kaut ko spēcīgāku par Trampu.].”
ripenerf: “Lūdzu, atslēdziet Viktoram internetu!”
tomszx: "Labāk lai Īlons nofinansē railbalticu."
Armands: "Interesanta pieeja ministram, tad limuzīnā ved un pa Rīgu, ļauj plosīties kaut kādam primitīvam influencerim, un nu liks tirdziņā nacionālo aviosabiedrību?! Kas nākamais?!"
Tekla: “Vien atdod mazo pirkstiņu – viņš nopirks visu Latviju. Varbūt tas būtu jēdzīgi?”
canislupus_lv: “Kādus uztura bagātinātājus ZZS birojā dala? Katrā ziņā ietekme ir iespaidīga. Vēlētājiem arī vajadzētu dalīt tos pašus, citādi, citējot klasiķus, “bojāts horizontālais taimkods”.”
Šobrīd nav skaidrs, vai Īlons Masks pamanījis Valaiņa ierakstu. Taču, ņemot vērā Maska ieradumu reaģēt uz šāda veida izaicinājumiem un iesaistīties impulsīvās diskusijās, pārsteigumi vēl var sekot.