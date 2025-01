"Kāpēc tas nevarētu būt apzināts plāns?" "airBaltic" atceļ 4670 lidojumu, publiskajā telpā rit asas diskusijas

Ielūkojamies diskusijās!

Neplānoti ilgās dzinēju apkopes dēļ "airBaltic" darba kārtībā šajā vasaras sezonā nebūs trīs lidmašīnas, raidījumam "TV3 ziņas" skaidroja "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss. Tā dēļ uzņēmums atcēlis 4670 lidojumus, kas kopumā skars ap 67 000 pasažieru. Vienlaikus sagaidāms, ka ar "airBaltic" šajā gadā lidos vairāk nekā pieci miljoni pasažieru.

Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs "Pratt & Whitney". Dzinēju ražotāja nespēja laicīgi nodrošināt dzinēju tehniskās apkopes ir ietekmējusi arī "airBaltic" "Airbus A220-300" floti, liekot lidsabiedrībai pielāgot savu maršruta tīklu un lidojumu grafiku vasaras sezonā no visām tās bāzēm.

Saskaņā ar Gausa teikto, ziņu par dzinēju apkopes kavēšanos "airBaltic" saņēmusi īsi pirms Ziemassvētkiem. Attiecīgi lidsabiedrība lēmusi situāciju risināt tā, kā to paredz starptautiskā prakse - iespējami ātri atcelt lidojumus un par to informēt pasažierus. Gauss norāda, ka situāciju varēja risināt, arī nomājot citas lidmašīnas, tomēr pērn "airBaltic" saņēmusi daudz negāciju no pasažieriem, kuri nav tikuši pārvadāti ar lidsabiedrībai piederošajām "Airbus A220-300" lidmašīnām, tādēļ šāds alternatīvais risinājums atmests.

Gauss atzīmē, ka "tā ir nepatīkama situācija, kas ir ārpus mūsu kontroles, jo mūs gada beigās negaidīti ir pievīlis dzinēju ražotājs "Pratt & Whitney"". Uzņēmums apzinās, ka tam pietrūkst dzinēju, bet šoreiz iztrūkums vienkārši esot lielāks. Vienlaikus Gauss norāda, ka "airBaltic" nav vienīgā lidsabiedrība, kura nonākusi šādā situācijā, jo tādas esot arī citviet Eiropā un pasaulē kopumā.

"airBaltic" turpina regulāri sazināties ar ražotāju "Pratt & Whitney", tostarp esot notikušas arī klātienes tikšanās un abas puses ir izrunājušas, ko no ražotāja sagaida nākotnē. Patlaban "airBaltic" spējās nav nekā cita kā tikai gaidīt uz ražotāju, kas norāda, ka jāgaida līdz aptuveni 2027.gadam, kad visā pasaulē būs pieejams pietiekami daudz lidmašīnu dzinēju, pauž Gauss.

To apkopes kavēšanās dēļ lidsabiedrība vasaras sezonā atcels lidojumus desmit maršrutos no Rīgas - uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas - uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes - uz Rodu.

Gauss skaidro, ka visi pasažieri, kurus skar izmaiņas, tiks proaktīvi informēti e-pastā. Tiem tiks piedāvātas trīs iespējas - mainīt lidojumu, mainīt datumu vai atgriezt naudu. Pašiem pasažieriem ar "airBaltic" nav jāsazinās. Ziņu no lidsabiedrības var gaidīt nākamo trīs darba dienu laikā. Gauss "TV3 ziņām" pauž, ka viņa ieskatā neapmierinātība par "airBaltic" lēmumu nāk no tiem cilvēkiem, kuri nesaprot uzņēmuma nozīmi Latvijā.

"Mēs esam pārvadājuši kopumā 60 miljonus pasažieru. Šogad aviokompānija svin 30 gadu jubileju, un mēs esam Latvijas un Baltijas savienojamības mugurkauls. Un es nezinu, kāpēc kāds ar to varētu būt neapmierināts," norāda Gauss. Vienlaikus viņš atzīmē, ka pēdējā reize, kad Latvijas nodokļu maksātāju nauda nonāca "airBaltic" pamatkapitālā, bija Covid-19 laikā, bet kopš tā laika lidsabiedrība nav prasījusi papildu līdzekļus valdībai, kā arī neplāno to darīt, jo gatavojas sākt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).

Satiksmes ministrija pieprasa paskaidrojumu

Satiksmes ministrija (SM) ir uzdevusi lidsabiedrības "airBaltic" padomei nekavējoties skaidrot apjomīgās reisu atcelšanas lēmuma pamatojamību un ietekmi uz Latvijas savienojamību, liecina satiksmes ministra Kaspara Briškena (P) ieraksts sociālajā tīklā "X".

Ministrs uzsver, ka kategoriski nepieņemama ir uzņēmuma vadības izvairīšanas no šo savu lēmumu publiskas skaidrošanas. Vienlaikus Briškens atgādina, ka "airBaltic" vadībai - tostarp valdes priekšsēdētājam Gausam un padomes priekšsēdētājam Klāvam Vaskam - ir pienākums realizēt savus solījumus par kapitāla piesaisti 300 miljonu eiro apmērā sava biznesa plāna realizācijai, kā arī nodrošināt to, lai "airBaltic" darbības atbilstu Latvijas valsts un pasažieru interesēm.

Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) platformā "X" norāda, ka "airBaltic" vadībai vajadzēja nodrošināt, ka pašu flote ir darba kārtībā un pietiekama, pirms izīrēt lidmašīnas citām aviokompānijām. "Šāda rīcība ir nepieņemama un rada nevajadzīgas neērtības pasažieriem un kavē mūsu valsts ekonomisko izaugsmi. Gausam ir jāuzņemas atbildība," pauž Valainis.

Jau ziņots, ka Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, atceļot kopumā 4670 lidojumu. Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs "Pratt & Whitney". "Pratt & Whitney" ir informējis "airBaltic" par gaidāmajiem piegāžu kavējumiem 2025.gadā, kas nozīmē, ka daļa no lidsabiedrības "Airbus A220-300" lidmašīnām nevarēs veikt lidojumus, norāda aviokompānijā, piebilstot, ka tādējādi lidsabiedrībai būs jāpārtrauc lidojumi 19 maršrutos un jāsamazina reisu biežums 21 maršrutā.

Lidsabiedrības pārstāvji skaidro, ka, tāpat kā daudzas citas lidsabiedrības visā pasaulē, arī "airBaltic" ir saskārusies ar ārējiem faktoriem, kurus nevar pilnībā kontrolēt, tostarp ar globālo piegādes ķēžu problēmām un dzinēju tehniskās apkopes ierobežojumiem. Pasažieri, kuriem ir atcelti lidojumi, aicināti pārbaudīt rezervāciju mājaslapas "airBaltic.com" sadaļā "Mana rezervācija".

Lidsabiedrība atvainojas par sagādātajām neērtībām un piedāvā ietekmētajiem pasažieriem iespēju mainīt lidojumu rezervāciju vai nepieciešamības gadījumā nodrošināt naudas atmaksu pilnā apmērā. Ja biļetes iegādātas, izmantojot trešās puses interneta portālu, nepieciešams sazināties ar attiecīgo biļešu pārdevēju. Lai saņemtu papildu palīdzību, pasažieri var sazināties ar "airBaltic" zvanu centru.

Rīgas lidostā aģentūrai LETA skaidroja, ka liela skaita "airBaltic" reisu atcelšana galvenokārt ietekmēs virszemes apkalpošanu un lidojumu skaitu Rīgas lidostā, tādējādi samazinot budžetā plānotos ieņēmumus. Šobrīd lidosta ir saņēmusi "airBaltic" jauno lidojumu sarakstu un pašlaik aprēķina izmaiņu ietekmi. Vienlaikus lidostā nevarēja pateikt, cik lidojumus un kādos maršrutos "airBaltic" atceļ tieši no Rīgas lidostas.

Jau ziņots, ka "airBaltic" 2023.gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš. "airBaltic" auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš. Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.