Pirmdiena, 18. maijs, 2026 13:26

"Karuselis, cirks un teātris!" Mūziķis Jānis Aišpurs neslēpj kaunu par politisko eliti

"Karuselis, cirks un teātris!" Mūziķis Jānis Aišpurs neslēpj kaunu par politisko eliti
Foto: Ekrānuzņēmums no video
Pēc premjeres Evikas Siliņas negaidītās demisijas un valdības krišanas Latvijas politikā sācies īsts jampadracis. Kamēr partijas mēģina pārdalīt krēslus un velk sarkanās līnijas tikai dažus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām, sabiedrībā aug sašutums. Asu vērtējumu par pašreizējo situāciju TV24 raidījumā "Preses klubs" sniedzis pazīstamais mūziķis, grupas "The Sound Poets" solists un Ogres novada iedzīvotājs Jānis Aišpurs. Viņš neslēpj, ka notiekošais viņam raisa ne tās patīkamākās emocijas.

“Karuselis, cirks, teātris –  izvēlies, kur no šiem vārdiem gribi, amerikaiņu kalniņus varētu vēl pielikt. Man ir drusciņ kauns par politisko eliti šobrīd, par viņu rīcību,” viņš uzsver.

Mūziķis piekrīt eksprezidenta Egila Levita paustajam viedoklim, ka šī ir Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča stunda: "Viņš ir šīs lielās, politiskās komandas līderis, frontmens, un viņam ir jāuzņemas šobrīd vienkārši, atvainojos, ka es tā saku, mazākais no ļaunumiem atlikušajos piecos mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām." 

Pēc J.Aišpura domām, šajā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā prezidentam ir jāsaprot modelis, kurš ir labākais Latvijai un sabiedrībai, un attiecīgi jāstūrē šis “kuģis". 

Uz jautājumu, vai no prezidenta šobrīd prasās kāds stingrāks vārds, mūziķis atbild apstiprinoši: “Nu, viens ir stingrāks, lai lielie bērni beidz apbižoties savā starpā un atceras, kas ir fokuss, nevis individuālās ambīcijas un spēles.” Viņaprāt, svarīgāk šajā situācijā ir domāt par valsts un sabiedrības drošību, kā arī valsts attīstību. Mūziķis piebilst, ka šobrīd sagaida no Valsts prezdidenta stingrību – ka viņš skaidri pateiks: “Mēs darīsim tā!”

