“Karuselis, cirks, teātris – izvēlies, kur no šiem vārdiem gribi, amerikaiņu kalniņus varētu vēl pielikt. Man ir drusciņ kauns par politisko eliti šobrīd, par viņu rīcību,” viņš uzsver.
Mūziķis piekrīt eksprezidenta Egila Levita paustajam viedoklim, ka šī ir Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča stunda: "Viņš ir šīs lielās, politiskās komandas līderis, frontmens, un viņam ir jāuzņemas šobrīd vienkārši, atvainojos, ka es tā saku, mazākais no ļaunumiem atlikušajos piecos mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām."
Pēc J.Aišpura domām, šajā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā prezidentam ir jāsaprot modelis, kurš ir labākais Latvijai un sabiedrībai, un attiecīgi jāstūrē šis “kuģis".
Uz jautājumu, vai no prezidenta šobrīd prasās kāds stingrāks vārds, mūziķis atbild apstiprinoši: “Nu, viens ir stingrāks, lai lielie bērni beidz apbižoties savā starpā un atceras, kas ir fokuss, nevis individuālās ambīcijas un spēles.” Viņaprāt, svarīgāk šajā situācijā ir domāt par valsts un sabiedrības drošību, kā arī valsts attīstību. Mūziķis piebilst, ka šobrīd sagaida no Valsts prezdidenta stingrību – ka viņš skaidri pateiks: “Mēs darīsim tā!”