Drossinternets.lv regulāri saņem vecāku un pedagogu satrauktos jautājumus par bērnu vidē populārajām“čata ruletes” (chat roulette) videoplatformām. Savulaik plašu popularitāti izpelnījās “Omegle. Tā tika slēgta 2023. gadā, jo kļuva par platformu, ko masveidā izmantoja pedofili un citi ļaunprātīgi lietotāji. “Omegle” kļuva bēdīgi slavena ar to, ka regulāri pēc nejaušības principa savienoja nepilngadīgos ar pieaugušajiem seksuālas saziņas kontekstā. 2022. gadā “Omegle” fiksēja vairāk nekā 500 000 bērnu seksuālās izmantošanas gadījumu. Rezultātā uzņēmums nespēja garantēt lietotāju drošību un izturēt juridisko spiedienu.
Pēdējo gadu laikā populāra kļuvusi Portugālē izstrādātā platforma “Ome.tv”, kuras darbības princips ir tāds pats, arī riski bērnu drošībai tie paši. Austrālijā tā pat irizņemta no “Apple” un “Google” lietotņu veikaliem. Pamatojums – “Ome.tv” bija ārkārtīgi riskanta lietotne, kas nejauši savienoja pieaugušos un bērnus tiešsaistes videočatā, tādējādi radot iespējas bērnu vervēšanai un seksuālai izmantošanai gan Austrālijā, gan citviet pasaulē. Turklāt lietotne esot ignorējusi par interneta drošību atbildīgās organizācijas “eSafety” brīdinājumus.
Kāpēc “čata ruletes” ir bīstamas bērniem?
Pirmkārt, “čata rulešu” platformās nav vecuma pārbaudes – bērni ļoti viegli nonāk pieaugušajiem paredzētajās čata telpās. Lai gan lietošanas noteikumi pieprasa, ka ir jābūt pilngadīgam, lai reģistrētos un izmantotu platformu, tomēr noteikumu ievērošanu faktiski neviens nepieskata. Otrkārt – nejaušā videosarunu biedru sapārošana ļauj nonākt kontaktā pilnīgi svešiem cilvēkiem bez jebkādiem filtriem. Treškārt, tiešraidē vecumam neatbilstošs saturs var parādīties sekundes laikā. Ceturtkārt, anonimitāte dod iespēju varmākām paslēpt savu identitāti un nodomus. Piektkārt – sarunas var tikt ierakstītas, saglabātas un izmantotas bez atļaujas.
Arī bērni blēņojas “čata ruletēs”?
Diemžēl anonīmas čata platformas ļaunprātīgi izmanto arī bērni. Saņēmām informāciju par kādas skolotājas pamanītu bērna telefonā notiekošu videozvanu ar pieaugušu vīrieti. Skolotāja iesaistījās sarunā, un vīrietis pastāstīja, ka bieži saņem zvanus no dažāda vecuma bērniem Latvijā, kuri sarunājas neadekvāti, lieto rupjības un ākstās, piedāvā dažādas seksuālas darbības, uztverot to kā joku. Tāpēc vecākiem ir vērts pievērst uzmanību, kādiem nolūkiem bērni izmantoto viedtālruni.
Kā pasargāt bērnus?
- Pirmkārt, ir jāizmanto vecāku kontroles rīki (piemēram, “Google Family Link”, “Apple Family Sharing”). Tie palīdz uzraudzīt, kādas lietotnes un spēles bērns lejupielādē savā viedierīcē, tādējādi pasargājot viņu no nevēlama satura un apdraudējumiem.Bloķējiet augsta riska vietnes, piemēram, “OmeTV” un “Chatroulette”. Esam izstrādājuši ceļvedi vecākiem kontroles rīku iestatīšanai, tas pieejams šeit
- Otrkārt, māciet bērniem ievērot digitālās robežas. Tas nozīmē − nepublicēt personīgu informāciju un lietot viedierīču kameras piesardzīgi. Tikpat svarīgi ir pastāstīt, kā bloķēt nevēlamas platformas un ziņot par nevēlamu pieredzi.
- Treškārt, mudiniet domāt kritiski un izskaidrojiet, kāpēc cilvēki slēpj identitāti. Noderīga īpašība būs arī veselīga skepse un zināšanas, kā atpazīt manipulācijas. Ja bērns ir uzsācis “draudzību” internetā, aiciniet viņu izpildīt pašpalīdzības testu un noskaidrot, vai gadījumā nav kļuvis par pavedināšanas upuri. Tests šeit
- Ceturtkārt, runājiet regulāri ar bērniem par pieredzi internetā un atgādiniet netikties ar cilvēku, ko pazīst tikai tiešsaistē.