Domājot par pašreizējo kārtību, atceros savu vecvecāku stāstīto, ka eksāmenu rezultātus viņi uzzinājuši jau nākamajā dienā. Skolēns saņēmis savu nopelnīto diplomu un ar tīru sirdsapziņu varējis teikt, ka skola ir pabeigta. Iespējams, daļu jauniešu šī izlaidumu padarīšana nemaz tik ļoti neuztrauc, bet ir kāds «caurums», ko ne viens vien gribētu aizlāpīt.
Jaunieši man personīgi ir stāstījuši, ka vēlētos redzēt uzrakstītos eksāmenus pēc kļūdu labojuma. Skolēnam daudzu gadu garumā cenšas iestāstīt, ka no kļūdām ir jāmācās, bet noslēgumā šādu iespēju atņem – kāpēc? Sanāk, ka viņi ne vien svin izlaidumu «avansā», bet arī nesaņem konstruktīvu atgriezenisko saiti, kas ir tik svarīga.
Bet, ko darīt, ja centralizētajos eksāmenos nav iegūts pietiekams punktu skaits? Kā teikts Valsts izglītības attīstības aģentūras publicētajā materiālā, skolēnam ir vairākas iespējas. Viena no tām – atkārtot mācību gadu 9. klasē un gada beigās atkārtoti kārtot centralizētos eksāmenus, kuru vērtējums bija zemāks par 15%. Ja nav nokārtots tikai viens eksāmens, skolēns var uzsākt mācības profesionālās izglītības atsevišķās arodizglītības programmās, paralēli saņemt individuālu atbalstu pamatizglītības mācību priekšmeta satura apguvei un atkārtoti kārtot centralizēto eksāmenu mācību priekšmetā, kurā netika saņemts sertifikāts. Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, noteikumi ir vienkāršāki – obligāti jānokārto viens augstākā līmeņa eksāmens, saņemot minimālo vērtējuma līmeni, tas ir, vismaz 20%. Ja nesanāk, noteikumi gan ir mazliet citādi. Galvenais, ka izaidums nosvinēts.
Mums vēl ir, kur augt. Daudzās jomās.