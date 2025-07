Kas, pie velna, vispār notiek?

Starptautisko attiecību jēdzieni tā sapinušies sabiedriskajā domā, mediju un demagoģiskajā telpā, ka patiešām pats velns vairs netiek gudrs. Kad sākās Krievijas īstenotais, neizprovocētais pilna mēroga karš Ukrainā, visi apgalvojumi šķita skaidri un taisnīgi. Visi, izņemot Krieviju, zināja, kas ir agresija, agresors, kas meli, maldi, patiesība, kas ir uzbrukuma, aizstāvēšanās, kas taisnīgs, kas netaisnīgs karš. Runas bija stingras, nesvārstīgas, lietas sauca īstajos vārdos – tas ir noziegums, militārs terors pret suverēnu valsti, cilvēkiem, tajā skaitā bērniem, sirmgalvjiem, nekādu sarunu ar bandītiem, Krievija jāsakauj kaujas laukā, jāizveido starptautisks tribunāls, vainīgie – Putins un viņa pavēļu tiešie izpildītāji – jāsoda! Jā, Hāgas tribunāls izdeva aresta orderi Putinam un bērnu deportētājai Belovai – kaut kā nav dzirdēts, ka kādam no agresijas līderiem būtu kaut mats no galvas nokritis…

Kā karā, kur viss ir nejaušību varā…

Tā rīmēja slavenais Dreslers, bet, kad zem Dieva debesīm paša Dieva zeme deg, šķiet, rīmes, arī lūgšanas nepalīdz… Tāds pailgs laiciņš pagājis no Trampa solījuma izbeigt karu 24 stundu laikā. Tā, it kā 24 stundu laikā varētu šķīstīties Putins, diennakts laikā varētu pārtapt pats Tramps un Eiropas Savienība kļūt par cienījamu, stingru, viengabalainu SAVIENĪBU, bet NATO savilktos varenā, patiesi solidārā dūrē bez fico un orbāniem… Kas noticis pēdējā laikā? Ziņots, ka:

ASV prezidents Donalds Tramps nakts vidū negaidīti piezvanījis un pamodinājis BBC žurnālistu, lai sniegtu interviju. Sarunas laikā ASV līderis neslēpis, ka ir ļoti vīlies Krievijas diktatorā Vladimirā Putinā. BBC korespondents Gerijs O’Donohjū iepriekš bija izteicis vēlēšanos intervēt Trampu sakarā ar gadadienu kopš atentāta mēģinājuma pret viņu kā toreizējo ASV prezidenta amata kandidātu. Tomēr Trampa zvans atskanēja krietni vēlāk, nekā bija solīts.

Sarunā ar žurnālistu ASV prezidents apspriedis vairākas tēmas, tostarp savu attieksmi pret Putinu un NATO. Žurnālists jautājis Trampam, vai viņš uzticas Putinam. Uz to ASV līderis attraucis, ka viņš «neuzticas gandrīz nevienam». Sarunas laikā ASV prezidents sacījis, ka ir ļoti vīlies Putinā, ka, lai gan solījis ātri izbeigt karu Ukrainā, realitāte izrādījusies sarežģītāka. Tramps teicis, ka viņam ir izdevies būtiski mainīt NATO un viņš vairs neuzskata aliansi par «novecojušu». Īpašu gandarījumu ASV prezidents pauda par to, ka viņam beidzot ir izdevies panākt, ka alianses dalībvalstis aizsardzībai tērē 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Zināms, ka ASV ļaus Rietumiem iepirkt modernākos ieročus no ASV, zināms arī tas, ka šis process jau ir sācies.

Jaunie sarežģījumi nedrīkst traucēt ceļu uz mieru

Ukraina saņēmusi pirmo pretgaisa aizsardzības sistēmu «Patriot», kas ir daļa no ASV prezidenta Donalda Trampa 13. jūlijā apsolītās desmit miljardu ASV dolāru vērtās palīdzības Ukrainai, vēsta britu laikraksts «The Telegraph». Toties ES un Ķīnas attiecības pēdējos gados kļuvušas arvien saspringtākas. «Esam sasnieguši lūzuma punktu,» samita laikā izteicās Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena. Samits, kas sākotnēji bija plānots divas dienas, tika saīsināts līdz vienai dienai. EK un ES Padomes līderi satika gan Ķīnas prezidentu, gan premjeru. Samits atspoguļoja to, cik saspīlētas ir abu pušu attiecības. Tikmēr Stambulā notikušās Krievijas un Ukrainas sarunas vērtē kā procesa imitāciju, – tā vēsta LSM.

Zelenskis ir valstsvīrs – nevis kā paštaisns kūtrgalvis no mūsējās valdības, Saeimas mājas, viņš nebaidās kļūdīties un kļūdas atzīt! Sabiedrības spiediena rezultātā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir piekāpies protestētājiem un ātri ir iesniedzis parlamentā likumprojektu, ar kuru plānots atjaunot pirms divām dienām atņemto neatkarības statusu lielās korupcijas lietas izmeklējošajām iestādēm – Pretkorupcijas birojam (NABU) un specializētajai prokuratūrai. Zelenska likumprojekts paredz arī stingrākas pārbaudes cilvēkiem, kas strādā ar ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā pārbaudes ar melu detektoriem. Ar šādiem pasākumiem Zelenskis vēlas pastiprināt cīņu pret Krievijas ietekmi. Pēc šīs labās ziņas droši vien daudzi nopūtās: paldies Dievam!