Diskusiju iekustināja viens no “Facebook” grupas dalībniekiem, rakstot: "Klau, kas notiek?! Ja organizējat pasākumus, tad nodrošiniet arī tualetes! Man nav jāskatās, kā cilvēki urinē blakus teritorijā. Tāpat automašīnām ir jānodrošina stāvvietas – nav normāli, ka tās tiek novietotas zaļajā zonā."
Daļa komentētāju skaidroja, kā estrādes tuvumā publiskās tualetes ir pieejamas, tāpēc problēma drīzāk ir pašos pasākumu apmeklētājos. Krietni nopietnākas debates izvērtās par auto novietošanu. Pēc diskusijas noprotams, ka šāda problēma patiešām pastāv.
“Jā, auto novietošana uz pasākumiem ir liela problēma. Mums arī nācās aizrādīt, ka novietot auto mājas iebraucamajā ceļā nav laba doma,” kāda iedzīvotāja dalījās pieredzē un prātoja, ka laba ideja būtu pasākumu laikā atvērt Ikšķiles vidusskolas iekšpagalmu.
Interesanti, ka diskusijā tika ierauts arī jaunais "Rimi" veikals. “Diemžēl vienīgā cerība, kas saistījās ar Rimi būvniecību - iegūt pietiekoši lielu auto stāvvietu dažādiem pasākumiem, beigusies ar pretēju efektu. Nezinu, vai būvēšanas noteikumus izdeva un būvprojektu saskaņoja neatkarības laiku vai tagadējā būvvalde, bet rezultāts ir liela cūcība ar ilgstošām, pilsētas spēju rīkot sabiedriskus pasākumus iznīcinošām sekām. Diemžēl nav pamata carībai, ka pašreizējai varai varētu rasties interese risināt šo problēmu. Reiz pajautāju par Rimi stāvvietas plāniem esošajiem pilsētas pārstāvjiem. Atbilde faktiski bija, ka neviens par to nav interesējies, tātad rezultāts no visām pusēm likumsakarīgs,” kāds uzsvēra. Tajā pašā laikā izskanēja arī viedoklis, ka “Rimi” ar to nav nekāda sakara.
Pēc diskusijas var secināt, ka neviens neiebilst pret koncertiem un pasākumiem, taču iedzīvotājiem ir svarīgi, lai izklaide ietu roku rokā ar sakārtotu infrastruktūru.