Protams, kas praksē notiks pēc vēlēšanām, to arī uzzināsim pēc vēlēšanām, jo nepopulāri lēmumi šobrīd tiek atlikti, lai neiespaidotu vēlētājus. Tikpat labi iespējams, ka solījumi, piemēram, pārskatīt lielo vēja parku atļaujas vai ieguldījumus klimata pētījumos, kas noderīgi tikai pašiem pētniekiem, uzreiz pēc vēlēšanām tiks aizmirsti. Bet nu pievēršamies iesniegtajām programmām. Apskatam atlasītas tās piecas partijas, kas saskaņā ar pētījumu centra SKDS jaunāko reitinga pētījumu pārvarēs 5% barjeru iekļūšanai Saeimā. Te gan jāņem vērā, ka reālo partiju vietu sadalījumu noteikti ietekmēs arī tie 25% vēlētāju, kuri aptaujā apgalvo, ka nav vēl izdomājuši, par ko balsot, un gan jau arī kāds no tiem 12%, kuri aptaujā apgalvo, ka vēlēšanās nepiedalīsies.
«Latvija pirmajā vietā»
Partija vides un klimata politiku pilnībā pakārto ekonomiskās izaugsmes mērķiem. Vietējie dabas resursi jāizmanto plašāk, jāattīsta kūdras ieguve, jāveicina mežizstrāde. Vienlaikus sola mazināt Eiropas zaļā kursa prasības, kuras, partijas ieskatā, sadārdzina Latvijas ražojumus un ierobežo tautsaimniecības attīstību. Jauns piedāvājums enerģētikas jomā ir atomelektrostacijas būvniecība. Turpretim vēja parku attīstību partija sola ierobežot. Partijas programmā nav izvirzīti nekādi klimata vai vides mērķi. Kopumā partijas piedāvājums ir izteikti saimniecisks: vairāk biznesa, vairāk naudas, vairāk izmešu un lielāks patēriņš:
• Pašvaldību ienākumu bāzi palielināsim, iekļaujot ienākumus no mežizstrādes.
• Atjaunosim Autoceļu fondu, novirzot 80% no degvielas akcīzes nodokļa.
• Izstrādāsim mehānismus degvielas cenu stabilizēšanai. Piemērosim elastīgu pieeju akcīzes nodoklim krīžu gadījumos.
• Rīgas lidosta kļūs par lielāko lidojumu centru Ziemeļeiropā.
• Panāksim enerģijas diversifikāciju, piesaistot stratēģiskos partnerus no ASV atomelektrostacijas būvniecībai.
• Paplašināsim «Via Baltica» līdz 4 joslām, īstenosim Rīgas Ziemeļu koridora projektu un izbūvēsim arī citas automaģistrāles Latvijā.
• Lai palielinātu meža nozares konkurētspēju, veiksim nepieciešamos likumu grozījumus, lai līdzinātos Igaunijas un Skandināvijas piemēriem.
• Samazināsim tās zaļā kursa prasības, kas ir pretrunā ar Latvijas nacionālajām interesēm un sadārdzina mūsu ražojumu cenas.
• Saglabāsim un attīstīsim kūdras ieguvi un izmantošanu lauksaimniecībā.
• Apturēsim vēja parku nekontrolētu attīstību, nosakot, ka pašvaldībām ir tiesības apturēt vai atteikt projektus teritorijās, kur vietējie iedzīvotāji pamatoti iebilst.
«Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija»
«Apvienotais saraksts» vides un klimata politiku pamatā saista ar tautsaimniecības konkurētspēju. Klimata mērķiem jābūt savienojamiem ar enerģētisko, pārtikas un ekonomisko drošību, tādēļ partija sola pārskatīt Eiropas zaļā kursa ieviešanu, pielāgojot klimata mērķus Latvijas interesēm. Enerģētikas jomā saraksts piedāvā pētīt kodolreaktoru izmantošanas iespējas. Vienlaikus partija iestājas par lielākām stratēģiskajām gāzes un naftas rezervēm. Dabas resursu jomā programmā uzsvērta mežu, ūdeņu, augsnes un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, bet vienlaikus uzsverot samērīgumu ar zemes īpašnieku interesēm. Mežu nozare tiek skatīta kā nozīmīgs ekonomikas balsts. Kopumā saraksta piedāvājums raksturojams kā izteikti pragmatisks – tas pakārto klimata politiku tautsaimniecības attīstībai, enerģētiskajai drošībai, bet paredz arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu:
• Publiskās investīcijas novirzīsim tur, kur tās rada ilgtermiņa vērtību: drošībai, enerģētikai, veselībai, izglītībai, mājokļiem, reģionālajai attīstībai.
• Transportlīdzekļu nodokļus novirzīsim valsts autoceļiem, prioritāri tranzīta maģistrālēm, reģionālo centru savienojumiem un militārajai mobilitātei.
• Lauksaimniecībā iestāsimies par vienlīdzīgiem ES platību maksājumiem no 2028. gada, atbalstu ražojošiem lauksaimniekiem, vietējās pārstrādes attīstību, meliorācijas sakārtošanu, zemes politikas modernizāciju, jauno lauksaimnieku ienākšanu nozarē un lielāku vietējās pārtikas īpatsvaru publiskajā patēriņā.
• Pārskatīsim zaļā kursa ieviešanu. Klimata mērķiem jābūt savienojamiem ar Latvijas konkurētspēju, enerģētisko un pārtikas drošību un dabas vērtību aizsardzību.
• Palielināsim stratēģiskās gāzes un naftas produktu rezerves, ar caurredzamu pārvaldību un efektīvu iepirkumu politiku, samazinot cenu lēcienus apkures sezonā.
• Virzīsim modulāro kodolreaktoru izpēti, atjaunojamo energoresursu attīstību ar skaidriem drošības, vides un pašvaldību līdzdalības noteikumiem, kā arī enerģijas uzkrāšanas un starpsavienojumu projektus.
• Sekmēsim augstākas pievienotās vērtības produktu radīšanu Latvijā no Latvijas mežiem.
• Dabas politikā aizsargāsim mežus, ūdeņus, augsni un bioloģisko daudzveidību, nepieļaujot birokrātisku aizliegumu politiku bez kompensācijām un saimnieciska līdzsvara.
«Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši»
Šis saraksts ir bīstams no Latvijas valsts pastāvēšanas viedokļa, jo atbalsta krievijas Kremļa izplatītos naratīvus. Saraksta reitings ir ar kāpjošu tendenci, un pastāv teorētiska iespēja, ka tas spēs ietekmēt politiku dažādās jomās, ja vien saraksta līderi netiks ielikti cietumā par pretvalstisku darbību. Pagaidām tas nav noticis, tāpēc aplūkosim arī šī prokremliskā saraksta piedāvājumu klimata un vides jomā. Tas tiek pilnībā pakārtots priekšvēlēšanu aģitācijas vajadzībām, piedāvājot elektorātam tīkamus solījumus. Ko gribat – aizliegsim, ko gribat – iedosim. Saraksts sola:
• aizstāvēt Latvijas zvejnieku intereses, panākot nepamatotu zvejas ierobežojumu pārskatīšanu Baltijas jūrā; atbalstīt vietējo zivju pārstrādi, akvakultūru un ģimenes uzņēmumus, kas rada pievienoto vērtību;
• stabilizēt un palielināt valsts energoapgādi, izstrādājot alternatīvu enerģētikas politiku, kas nav balstīta vēja elektrostaciju un saules elektrostaciju izmantošanā;
• neatbalstīt atkritumu dedzināšanas rūpnīcu būvniecību dzīvojamo māju tuvumā, pilnībā aizliegt atkritumu importu;
• ievērojot iedzīvotāju prasības, neatbalstīt jaunu vēja elektrostaciju būvniecību;
nesamazināt prasības koku ciršanai, apturēt nekontrolētu mežu izciršanu.
«Progresīvie»
Partija deklarē, ka pārstāv «zaļu» politiku, un faktiski ir vienīgā, kas programmā klimata mērķiem velta atsevišķu plašu sadaļu. Virzība uz klimata neitralitāti, dabas atjaunošana, iekšdedzes transporta ierobežošana, saimnieciskās darbības ierobežošana mežos un zaļā rūpniecība ir radikāls piedāvājums, kas izteikti zaļi domājošam elektorātam būs simpātisks:
• Noteiksim prioritāros sektorus ekonomikas un zaļās pārejas veicināšanai – atjaunīgās enerģijas tehnoloģijas, aizsardzības industriju un zaļo rūpniecību.
• Noteiksim skaidru elektroenerģijas ražošanas jaudu portfeli, priekšroku dodot atjaunīgajiem energoresursiem.
• Mežizstrādes apjomu noteiksim, līdzsvarojot saimnieciskās, dabas aizsardzības un sabiedrības intereses.
• Palielināsim vecu un bioloģiski vērtīgu mežu aizsardzību, kā arī samazināsim kailciršu īpatsvaru ekoloģiski jutīgās teritorijās.
• Garantēsim sabiedrības pieeju valsts mežiem rekreācijai un atpūtai, paplašinot dabas taku, atpūtas vietu un izglītības infrastruktūru.
• Progresīvie iestājas par klimatneitralitāti un pāreju uz ekonomiku, kas respektē planētas resursu ierobežotību un cilvēka tiesības uz veselīgu vidi.
• Ieviesīsim taisnīgus dabas resursu un klimata nodokļus uzņēmumiem, kas piesārņo vidi, ieņēmumus novirzot vides atjaunošanai.
• Ieviesīsim visā Latvijā plašu, vienotu un saprotamu atkritumu šķirošanas sistēmu.
• Piesaistīsim subsīdijas lauksaimniekiem ar izmērāmiem vides un sociālajiem ieguvumiem.
• Īstenosim ES Dabas atjaunošanas regulu, izstrādājot un ieviešot nacionālo dabas atjaunošanas plānu.
• Turpināsim attīstīt drošu un modernu transporta infrastruktūru, prioritarizējot gājējus un velobraucējus, sabiedrisko transportu un stāvparkus.
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Šī politiskā spēka svarīgākais mērķis ir latviska Latvija un tās aizsardzība. Latviešu tautas intereses. Taču uzmanība pievērsta arī citiem, tostarp vides, jautājumiem – sadaļā «Vide un Latvijas zeme». Uzsvērta nepieciešamība mazināt vides piesārņojumu. Savukārt klimata mērķi programmā tiek līdzsvaroti ar tautsaimniecības interesēm. Tie īstenojami tikai pēc to sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšanas. Klimata un tautsaimniecības mērķi ne vienmēr ir pretrunā. Piemēram, tie sakrīt attiecībā uz mājokļu atjaunošanu, siltināšanu un pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem:
• Veicināsim ilgtspējīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstību, palielinot investīcijas modernizācijā, efektivitātē un produktu pārstrādē ar augstu pievienoto vērtību, aizstāvot Latvijas intereses un taisnīgu konkurenci ES.
• Veicināsim energoefektivitātes paaugstināšanu, paplašinot atbalstu renovācijai un pārejai uz atjaunīgajiem energoresursiem.
• Samazināsim gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, ieviešot efektīvāku vides monitoringu un kontroli.
• Klimata un ilgtspējas politikas pasākumus īstenosim, izvērtējot to ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību.
• Veicināsim aprites ekonomikas principu īstenošanu.
• Stiprināsim enerģētisko drošību un neatkarību, tajā skaitā paātrinot elektroenerģijas pārvades tīkla modernizāciju.
Iepazīties ar partiju programmām pilnā apjomā var vietnē www.cvk.lv.
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