|AKSELS, ogrēnietis
Katrai valdībai ir sava vīzija, uz ko tā vērš akcentus. Gribu ticēt, ka būs labāk. Novēlu, lai viņi pieņem lēmumus ar vēsu prātu un karstu sirdi. Domājot par konkrētiem darbiem, būtu jāpalielina algas skolotājiem. Arī policistiem un ugunsdzēsējiem. Viņi dara smagu darbu, kas nav atbilstoši novērtēts.
|ĀRIJA, pirmsskolas skolotāja
Es ceru, ka kaut kas mainīsies. Jāsakārto medicīna un izglītība. Lai arī arodbiedrība par to cīnījās, tomēr skolotājiem atalgojums joprojām nav būtiski pieaudzis. Vairāk uzmanības vajadzētu pievērst pirmsskolas pedagogiem, kuru darbs prasa lielu profesionalitāti. Arī medicīnā daudzi labi speciālisti aizbrauc prom nepietiekama atalgojuma dēļ. Šīm jomām būtu jākļūst par prioritāti.
|JĀNIS, pensionārs
Domāju, ka līdz vēlēšanām nekas būtiski nemainīsies. Vēlēšanās vajadzētu balsot par konkrētiem deputātiem, nevis partijām, jo partiju sarakstos bieži priekšplānā ir vieni cilvēki, bet beigās strādā citi. Būtu jāsamazina valžu skaits, augstās algas un partiju finansējums, vairāk līdzekļu novirzot ģimenēm, bērniem, medicīnai un izglītībai. Satrauc arī situācija laukos – tiek slēgtas vai apvienotas skolas, samazināti transporta maršruti, tādēļ cilvēki ir spiesti pārcelties uz pilsētām.
|GITA, skolotāja
Novēlu veiksmi un izturību. Domāju, krasu pārmaiņu nebūs, viņi turpinās iesākto darbu. Lielāka uzmanība jāpievērš aizsardzībai, taču jāstrādā visās jomās. Daudzus lēmumus nosaka valsts ekonomiskā situācija – politiķi ne vienmēr var paveikt visu, ko vēlētos.
Ceturtdiena, 4. jūnijs, 2026 08:32
Ko jaunajai valdībai novēl iedzīvotāji?
Pēc jaunās valdības apstiprināšanas iedzīvotāji cer uz pārmaiņām un konkrētiem darbiem.