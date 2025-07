Ko paredz pusaudžu konti sociālo mediju platformās?

Lai pasargātu pusaudžus, populārākās sociālo tīklu platformas, kā “Instagram”, “Snapchat”, “Tiktok” un citas, ir ieviesušas īpašus pusaudžu kontus jeb teen accounts, kas paredzēti 13–17 gadus vecu pusaudžu aizsardzībai pret tādiem tiešsaistes riskiem kā uzmākšanās, vecumam neatbilstošs un kaitīgs saturs. Pusaudžiem paredzētajiem kontiem piešķirtas papildu drošības un privātuma funkcijas atšķirībā no pieaugušajiem paredzētajiem kontiem, kas pēc noklusējuma ir publiski. Konti kā privāti tiek automātiski aktivizēti noteiktas vecuma grupas lietotājiem (13–17 g.v.), tāpēc reģistrējoties ieteicams norādīt patieso lietotāja vecumu.

Vecākiem vērts zināt: lai pasargātu bērnus no nevēlama un kaitīga satura, kā arī traumējošas pieredzes, lielākajā daļa sociālo mediju platformu atļauts reģistrēties tikai no 13 gadu vecuma.

Ko nosaka Eiropas Savienības likumdošana?

Pusaudžu kontu ieviešana ir Eiropas Savienības (ES) iniciatīva, kas saistīta ar Digitālo pakalpojumu aktu (angļu val. – Digital Services Act, DPA), kas stājās spēkā 2024. gada februārī. Šis likums uzliek stingras prasības lielākajām digitālajām platformām. Likuma mērķis ir radīt drošāku, caurspīdīgāku un atbildīgāku tiešsaistes vidi ES iedzīvotājiem, vienlaikus aizsargājot pamattiesības, piemēram, vārda brīvību, datu aizsardzību un lietotāju tiesības. DPA nosaka stingri noteiktus pienākumus digitālajām platformām, lai nodrošinātu drošāku tiešsaistes vidi tieši pusaudžiem, jo viņi ir viena no visneaizsargātākajām interneta lietotāju grupām. Galvenās prasības ir personalizētas reklāmas aizliegums, aizsardzība pret nevēlamu un kaitīgu saturu, caurspīdīgāki algoritmi un lielāka kontrole, kā arī vecāku uzraudzības iespējas.

Kā strādā pusaudžu konti?

Pusaudžu konti ir paredzēti 13 līdz 17 gadus veciem jauniešiem, un to uzdevums ir nodrošināt vecumam atbilstošu un drošu tiešsaistes vidi. Tiem tiek piemēroti privātuma iestatījumi un drošības filtri, kas aizsargā jauniešus no nevēlamiem kontaktiem ar nepazīstamiem cilvēkiem un uzmākšanās, ierobežo piekļuvi vecumam neatbilstošam saturam, kā arī ļauj vecākiem uzraudzīt un pielāgot konta iestatījumus.

“Instagram” platformā pusaudžu konts pēc noklusējuma ir privāts līdz 15 gadu vecumam. No 16 gadu vecuma to iespējams mainīt uz publisku, taču jaunietim nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja. Tāpat pusaudžu konta īpašniekiem svešinieki nevar nosūtīt ziņas, ja nav iepriekš apstiprinātu draugu lokā. Vecākiem ir iespējas iestatīt laika ierobežojumus, piemēram, pēc stundas “Instagram” lietošanas tiek nosūtīts atgādinājums aizvērt lietotni, bet no plkst. 22.00 līdz 7.00 automātiski tiek ieslēgts sleep mode jeb miega režīms, izslēdzot paziņojumus un ieslēdzot automātisku atbildi. “Instagram” pusaudžiem tiek piemēroti sensitīva satura ierobežojumi meklēšanas rezultātos, ieteikumos “Explore”, “Reels” un “Feed” sadaļās. Tāpat notiek aizskarošas valodas filtrēšana.

Drošības funkcijas 13–17 gadus veciem pusaudžiem piemēro arī “Tiktok” – līdz 15 gadiem konts pēc noklusējuma ir iestatīts kā privāts. Pat aktivizējot to kā publisku, dažas funkcijas ir ierobežotas. Piemēram, svešiniekiem nav iespējams nosūtīt privātas ziņas pusaudzim, un komentārus pie video varēs atstāt tikai draugi. Svarīgi ir arī tas, ka pusaudža video nevarēs lejupielādēt vai izmantot savu video radīšanā citi lietotāji.

Arī “Snapchat” platformā pusaudži vecumā līdz 15 gadiem nevar izveidot publisku kontu. No 16 gadu vecuma iespējams dalīties savā saturā ar plašāku auditoriju savā “satura lapā”, bet ieviestas drošības funkcijas, piemēram, “Spotlight Snaps”, kas nepieļauj bērnu radītā satura nevēlamu tālākizmantošanu. Tāpat lietotāji, kas jaunāki par 18 gadiem, nevar publicēt “Snap Map” ar visiem redzamu lietotājvārdu vai profila piesaisti. “Snapchat” ierobežo tiešo saziņu pusaudžiem – lietotāji var sazināties tikai ar saviem savstarpēji apstiprinātajiem draugiem vai ar draugiem un kontaktpersonām, kas saglabātas viņu tālrunī.

Jāpiebilst, ka visās trīs platformās ir pieejamas arī vecāku kontroles un uzraudzības funkcijas (piemēram, “Family Center”, “Family Pairing”), kas ļauj vecākiem iestatīt drošības ierobežojumus un pārskatīt pusaudžu aktivitātes.

Kā rīkoties vecākiem?

Lai efektīvi izmantotu pusaudžu kontu funkcijas, liela nozīme ir vecuma verifikācijai, kas ļauj identificēt un ierobežot nepilngadīgo piekļuvi noteiktam saturam. Savu bērnu drošībai daudz var darīt arī vecāki. Lūk, daži ieteikumi.

Pirmkārt, izstāstiet bērnam, kāpēc ir svarīgi reģistrēties platformās, norādot savu īsto vecumu, un regulāri pārbaudiet, vai bērnu kontos nav mainīti drošības iestatījumi. Mēdz gadīties, ka bērni tos izmaina, neapzinoties drošības riskus. Pie reizes regulāri pārskatiet draugu/sekotāju sarakstu un pārliecinieties, ka kontaktos ir tikai bērnam pazīstamas personas.

Otrkārt, izmantojiet vecāku kontroles rīkus – aktivizējiet “Family Center” vai “Family Pairing” funkciju, kas ļauj sekot līdzi bērna kontu aktivitātei, ierobežot draugu pievienošanu, ierobežot ekrāna laiku un bloķēt nevēlamu saturu.

Treškārt, uzstādiet satura filtrus, jo visas lielākās sociālo mediju platformas piedāvā iespēju automātiski ierobežot vai slēpt nevēlamu, cieņu aizskarošu vai sensitīvu saturu. Regulāri pārskatiet, kādi ieteicamie video, reklāmas un sarunas tiek rādītas bērnam.

Ceturtkārt, izmantojiet iespēju uzstādīt ekrānlaika ierobežojumus un miega režīmu sociālo tīklu lietošanai. Platformas piedāvā iespēju automātiski atgādināt par pārtraukumiem pēc noteikta lietošanas laika vai aktīvo paziņojumu izslēgšanu naktī.

Piektkārt, runājiet ar bērniem par drošību internetā jau no agras bērnības. Liela kļūda ir uzticēt atvasei viedierīci, neizstāstot par drošību. Ikvienam ir jāzina, ko drīkst un nedrīkst publicēt, kur vērsties, ja radušās problēmas un bijusi nepatīkama pieredze, – pie vecākiem, pedagogiem vai zvanīt uz uzticības tālruni 116111. Tāpat jāierāda, kur sociālo mediju platformās atrodas pogas saziņai ar administrāciju, ja radušās problēmas un nepieciešama palīdzība vai jāziņo par kādu apdraudējumu.

Nobeigumā jānorāda, ka Eiropas Komisija nākusi klajā ar iniciatīvu ieviest vecuma pārbaudes lietotni, kura nodrošinās, lai bērni un jaunieši nevarētu piekļūt vecumam neatbilstošai informācijai. Verifikācijas lietotne jau šobrīd tiek testēta un pielāgota sadarbībā ar dalībvalstīm, tiešsaistes platformām un galalietotājiem. Pirmās valstis, kur tā tiek testēta, ir Dānija, Grieķija, Spānija, Francija un Itālija. 2026. gadā plānots pakāpeniski ieviest pārbaudes lietotnes izmantošanu visās ES dalībvalstīs.